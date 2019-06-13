ليفربول Vs نوريتش سيتي| هل يتوج الريدز بالبريميرليج؟

تحرير:علي الزيني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

ليفربول

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الخميس، عن جدول مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، ويستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح فريق ليفربول، الذي يضم نجم المنتخب الوطني، محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نظيره نوريتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).

وتعد هذه هي المرة الثانية في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي أن يواجه فريق ليفربول نظيره نورويتش سيتي في الجولة الافتتاحية من البريميرليج، إذ تعود آخر مرة بدأ فيها الريدز موسمه على أرضه بمواجهة الكناري إلى موسم 1976- 1977، وفقا لما ذكرته شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات. وأوضحت الشبكة أن الريدز