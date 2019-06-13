السرطان ينهي حياة العدّاءة الأمريكية جرونيوالد

فوجئت جرونيوالد بإصابتها بسرطان غدي كيسي (سرطان نادر للغاية يوجد عادة في الغدد اللعابية للرأس والرقبة) في عام 2009، ورغم ذلك تابعت مسيرتها في الجري
مواجهة مرض السرطان للشجعان فقط، فالألم لن يتحمله سوى صاحبه، والمعاناة بتفاصيلها لن يشهد عليها غيره.
جابرييل جرونيوالد عداءة محترفة كان المرض الخبيث عقبة كبيرة في حياتها، ولأنها تعلمت المثابرة من الرياضة التي تمارسها، فلم تستسلم قط لمدة 10 سنوات، إذ خاضت المعركة بشجاعة، ولكن ما يأسف له العالم خسارتها في سن 32 عاما.
فوجئت جرونيوالد بإصابتها بسرطان غدي كيسي، وهو سرطان نادر للغاية يوجد عادة في الغدد اللعابية، وذلك في عام 2009، ورغم ذلك تابعت مسيرتها في الجري، وفقا لما ذكرته صحيفة «التايم».
بعد خضوعها للجراحة والعلاج الإشعاعي، احتلت المركز الثاني في سباق 1500 متر في بطولة NCAA في عام 2010، كما واصلت مسيرتها المهنية كرياضية محترفة وأصبحت بطلة الولايات المتحدة مع تحمل العمليات الجراحية والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج المناعي، وفي عام 2014 كانت بطلة مسابقة جري 3000 متر.
في يونيو
بعد خضوعها للجراحة والعلاج الإشعاعي، احتلت المركز الثاني في سباق 1500 متر في بطولة NCAA في عام 2010، كما واصلت مسيرتها المهنية كرياضية محترفة وأصبحت بطلة الولايات المتحدة مع تحمل العمليات الجراحية والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج المناعي، وفي عام 2014 كانت بطلة مسابقة جري 3000 متر.
في يونيو 2017، وبينما كانت تخضع للعلاج بعدما انتشر المرض الخبيث في كبدها، كانت قريبة من التأهل في سباق 1500 متر في بطولة الولايات المتحدة للسباحة والميداليات.. اقرأ أيضا: من «كلنا إنسان» لـ«الهباداباديم».. كيف سنشجع في «كان 2019»؟
وكشفت المرأة المثابرة عن أنه على الرغم من الجهد الذي يُبذل فإنها ستستغرق جهدا للوصول إلى النهائي، لكنها لم تجد الأمر مستحيلا، ورغم بعض الضيق الذي تشعر به والتعب، فإنها تستمتع بالمنافسة حتى وإن لم تحصل على المركز الأول في المسابقات.
وقال جاستن جرونيوالد، زوج العداءة، إن الهدف الرئيسي لزوجته بعد تشخيصها هو التأكد من أن المصابين بالسرطان لديهم خيارات علاج أكثر وأفضل، كما أنها كانت تنصح المصابين بالسرطان بأن يتعاملوا وجها لوجه مع المرض، إذ أرادت ألا يفقد هؤلاء الأشخاص تركيزهم في مواجهة الحياة الصعبة. ماذا تعرف عن سمكة صلاح؟
أسست جابرييل جرونيوالد مؤسسة على الإنترنت لمرضى السرطان تحت اسم Brave Like Gabe، من أجل زيادة الوعي والاستفادة من الأبحاث التي لها علاقة بأنواع السرطان النادر، كما شجعت المصابين الذين يقاتلون المرض على مشاركة قصصهم عبر هاشتاج My Brave Story.
كانت جرونيوالد منافسة وملهمة حتى وفاتها، وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتب زوجها في منشور على «إنستجرام» أن زوجته كانت في حالة خطيرة وتم نقلها إلى العناية المركزة، وفور علمها باقتراب موتها أخذت نفسا عميقا وصرخت كثيرا، وبعد عودتها إلى المنزل بيومين ودعت أسرتها.
وكتبت عداءة المسافات الأمريكية كارا جوتشر لصديقتها المتوفاة: «شكرا على ما أظهرتِه من شجاعة»، ولم تكن هذه الرسالة الوحيدة بل رثى جميع العدائين البطلة الشجاعة والصبورة التي حاربت المرض ولم تلتفت للآلام حتى غادرت في سلام. تعرف على سرطان البنكرياس.. يصيب المدخنين وأصحاب الوزن الزائد
جاء التشخيص الأولي لجرونيوالد بعد أن اكتشفت وجود قطعة صغيرة أسفل أذنيها، وما يجب ذكره أنه يوجد نحو 1200 حالة جديدة تشخص بهذا المرض في الولايات المتحدة كل عام، وفقا لما قاله عالم الأورام الدكتور ألان من مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان.
رياضيان أصيبا بالسرطان
1- شانون ميلر مصابة بسرطان المبيض
تم تشخيص لاعبة الجمباز شانون ميلر الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد أتلانتا بأنها مصابة بسرطان المبيض، بعد أن اكتشف الأطباء كيسًا بحجم البيسبول في المبيض، وخضعت الأم التي كانت تبلغ من العمر 33 عامًا لعملية جراحية وتسعة أسابيع من العلاج الكيميائي لعلاج المرض، حتى تعافت تماما.
2- جيك جيب يحارب سرطان الخصية
كشف تحليل للمخدرات عن إصابة لاعب كرة الطائرة المحترف جيك جيب، بسرطان الخصية، بعدما ظهر ارتفاع كبير في مستويات الهرمونات، وبالفعل خضع لعملية جراحية وشفى تماما، لكن بعدها بفترة أصيب بسرطان الجلد لكنه نجا في النهاية.