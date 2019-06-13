السرطان ينهي حياة العدّاءة الأمريكية جرونيوالد

فوجئت جرونيوالد بإصابتها بسرطان غدي كيسي (سرطان نادر للغاية يوجد عادة في الغدد اللعابية للرأس والرقبة) في عام 2009، ورغم ذلك تابعت مسيرتها في الجري

تحرير:فيروز ياسر ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

جابرييل جرونيوالد

مواجهة مرض السرطان للشجعان فقط، فالألم لن يتحمله سوى صاحبه، والمعاناة بتفاصيلها لن يشهد عليها غيره. جابرييل جرونيوالد عداءة محترفة كان المرض الخبيث عقبة كبيرة في حياتها، ولأنها تعلمت المثابرة من الرياضة التي تمارسها، فلم تستسلم قط لمدة 10 سنوات، إذ خاضت المعركة بشجاعة، ولكن ما يأسف له العالم خسارتها في سن 32 عاما. فوجئت جرونيوالد بإصابتها بسرطان غدي كيسي، وهو سرطان نادر للغاية يوجد عادة في الغدد اللعابية، وذلك في عام 2009، ورغم ذلك تابعت مسيرتها في الجري، وفقا لما ذكرته صحيفة «التايم».

بعد خضوعها للجراحة والعلاج الإشعاعي، احتلت المركز الثاني في سباق 1500 متر في بطولة NCAA في عام 2010، كما واصلت مسيرتها المهنية كرياضية محترفة وأصبحت بطلة الولايات المتحدة مع تحمل العمليات الجراحية والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج المناعي، وفي عام 2014 كانت بطلة مسابقة جري 3000 متر. في يونيو