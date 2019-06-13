ضبط تاجري مخدرات في مداهمة وكر «السحر والجمال»

تحرير:محمد الشاملي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

مداهمة أمنية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانا لترويج المواد المخدرة، وذلك وفق الخطة الموضوعة من قبل اللواء محمود وفيق وزير الداخلية، والتي ترتكز في أحد محاورها على ملاحقة الخارجين عن القانون، خصوصا مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، الذين يتخذون تلك المنطقة مسرحا لنشاطهم غير المشروع، وذلك من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تحت إشراف اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط عاطلين يبلغان من العمر "22" و"32" عاما على الترتيب، وذلك في أثناء وجودهما بمحل إقامتهما بقرية السعدات بدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية. وعُثر بحوزة المتهمين على فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، بالإضافة إلى 3 كيلوجرامات