بطلا «حملة فرعون»: الفيلم وصل إلى العالمية

تحدث معنا الفنانان محمد لطفي ومحمود عبد المغني عن كواليس تحضيرهما لفيلم «حملة فرعون» التى لم تكن سهلة للغاية وتعرضا فيها لإصابات عديدة، فعبد المغني أصيب فى عينه

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

ينافس فيلم "حملة فرعون" فى موسم عيد الفطر، الذى يشهد صراعًا قويا بين 4 أعمال أخرى، هى: "الممر" للفنان أحمد عز، و"كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال. وعلى الرغم من أن العمل تتوفر فيه العديد من عوامل النجاح فإنه احتل المركز قبل الأخير فى شباك التذاكر، محققا إيرادات تجاوزت 16 مليون جنيه، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكى، ويشارك فى بطولته كل من عمرو سعد، ومحمود عبد المغنى، وروبى، ومحمد لطفى، ورامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم مايك تايسون.

وتدور أحداث "حملة فرعون" حول شاب يدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون" يجسده عمرو سعد، يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة فى مصر، ويضطر للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته التى تقوم بدورها الفنانة روبى، وهى قصة مستوحاة من "الساموراى السبعة" التى سبق أن قدمها المخرج جون موراكامى فى فيلمه battle beyond the stars عام 1980، والفنان عادل إمام فى فيلم "شمس الزناتى" عام 1991، والفنان الأمريكى دينزل واشنطن عام 2016 فى فيلم The Magnificent Seven؛ لذلك وُضع صناع حملة فرعون فى مقارنة قوية مع صناع تلك الأعمال.

واجه الفيلم أزمات عدة منذ إعلان انطلاق العمل به، إذ كان في البداية يتولى إخراجه المخرج بيتر ميمى، ويقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، إلا أنهما اعتذرا بعد ذلك، ثم اعتذر الفنان محمد رمضان عن عدم بطولته على خلفية رفض المنتج محمد السبكى منحه الأجر الذى طلبه، ثم تم التعاقد مع المخرج محمد سامى والفنان عمرو يوسف لإنجاز الفيلم، لكن سرعان ما اعتذر عمرو يوسف بعد عدة أيام من توقيعه عقد الفيلم، ليلحق به أيضًا المخرج محمد سامى الذى تبعته زوجته مى عمر التى كانت مرشحة للقيام بدور البطولة النسائية.

كان لـ"التحرير" لقاء مع بطلي العمل محمد لطفي ومحمود عبد المغني، ليحكيا لنا عن كواليسه، والصعوبات التى واجهتهما، وكيف رأيا وجود نجوم عالميين معهما فى العمل.

محمد لطفى: استقبلت تايسون فى المطار لأننى أعرف قيمته

بدأ الفنان محمد لطفى حديثه لـ"التحرير" بأن صناع فيلم "حملة فرعون" بذلوا مجهودا كبيرا حتى يخرج إلى النور، وبعدها اتجه للتعليق على وجود النجم العالمى مايك تايسون إلى جوار أبطاله المصريين فى الفيلم، وقال إنه يعرف جيدا قيمة "تايسون"، لذلك ذهب ليستقبله بنفسه فى المطار، مشيرا إلى أنه رجل متواضع، وقال بفكاهة: "حينما تقول له جود مورنينج، يرد عليك قائلا السلام عليكم".

ويرى محمد لطفى أن للمنتج محمد السبكى فضلا كبيرا فى وجود نجوم عالميين فى "حملة فرعون"، مضيفا: "الآن لم نعد نحن من نذهب إلى الأجانب لنعمل معهم، بل أصبحوا يأتون إلينا ويعملون معنا".

وقصد محمد لطفى التغيير من شكل أدواره فى "حملة فرعون" والبعد عن الكوميديا التى كان قد انحصر فيها فى عدد من الأعمال، حسبما قال لـ"التحرير"، مشيرا إلى أنه يحب الأكشن، وهو الأساس الحقيقى له، لذلك كان "حملة فرعون" فرصة ليعود للجمهور مرة أخرى فى هذا الشكل.

محمود عبد المغنى: الصحف العالمية تتحدث عن «حملة فرعون»

"حملة فرعون يحترم عقلية المشاهد ويبان إنه أكشن ولكنه إنساني"، هكذا بدأ الفنان محمود عبد المغنى حديثه معنا عن الفيلم، وبعدها عقّب على وجود النجوم الأجانب فى الفيلم، وقال إن السبكى بدأ هذا من خلال فيلمه السابق "حرب كرموز" بطولة النجم أمير كرارة، إذ أتى حينها بالنجم العالمى سكوت آدكنز صاحب سلسلة الأفلام الشهيرة "بويكا"، وتابع: "اليوم أصبحت لدينا قوة فى المنطقة بعدما أتى السبكى بمايك تايسون وغيره من النجوم العالميين".

ويؤكد محمود عبد المغنى: "شئنا أم أبينا، حملة فرعون أخذ الصفة العالمية"، لافتا إلى أن هناك العديد من الصحف والمجلات العالمية قد تحدثت عن فيلم "حملة فرعون" وتنتظر ترجمته وعرضه فى الخارج، لافتا إلى أنه "لا يمكن أن يفعل أحد هذا سوى المنتج محمد السبكى، لأنه ليس مجرد منتج بل فنان"، حسبما قال.

وواجه عبد المغنى العديد من الصعوبات خلال تصوير "حملة فرعون"، منها أنه أصيب فى عينه فى أثناء التصوير، ولكن هذا لم يمنعه عن مواصلة التصوير للانتهاء من الفيلم، وكان على العكس سعيدا بالمجهود الكبير الذى بذله فى العمل، وهو ما ظهرت آثاره الإيجابية بعدما طرح الفيلم فى دور العرض، مشيرا إلى أنه استغرق أسبوعا لمعالجة عينه، ولفت إلى أن "السبكى لم يكن لديه أى رفاهية، بل كان يحمّس فريق العمل ليبذلوا أقصى جهد لديهم حتى يخرج حملة فرعون إلى النور، ويكون عملا يحترم عقلية الجمهور".

ويرى عبد المغنى أنه بعيدا عن إيرادات "حملة فرعون" التى يحققها فى السينما، فإن فريق العمل استطاع أن يصل للعالمية، وتابع أن كل النجوم الذين جاؤوا إلى مصر قد استفادوا منهم كثيرا.

وعن ظهور مايك تايسون فى الإعلان الدعائى لـ"حملة فرعون" وهو يقرأ القرآن، قال محمود عبد المغنى إن "إيمان تايسون قوى، وأحب أن يظهره للجمهور المصرى من خلال الفيلم".