السيسي لرئيس البرلمان الليبي: ثابتون على دعم الجيش الوطني

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأكد له موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي، في حملته العسكرية للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأشار السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء، أن إرادة الشعب الليبي هى الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.

وكان الرئيس السيسي، قد استقبل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، الشهر الماضي، في قصر الاتحادية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات، حيث أطلع حفتر السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وأكد الرئيس دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار