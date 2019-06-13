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مميش: بحيرة فيكتوريا ستوفر فرص عمل لشباب إفريقيا

تحرير:محمد مصباح ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط سيعطي قيمة مضافة للقارة الإفريقية، مؤكدًا أنه يساعد في نجاح تبادل التجارة بين الدول المختلفة، كما سيخلق حياة وفرص جيدة للعمل للشباب المصري والإفريقي، مشيرًا إلى أن المشروع سيستفيد منه كل الشعوب الإفريقية. وأضاف: "مصر وإفريقيا في مركب واحدة وليس أمامنا غير العمل لصالح شعوبنا ويجب أن نتكاتف الأيدي ونخلص النوايا لنجاح ذلك المشروع وغيره من المشروعات التي ستنهض بالقارة ككل".
وأكد ياسر جلال ممثل وزارة الموارد المائية، أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، تم تمويل المرحلة الأولى منه عن طريق البنك الإفريقي والخاصة بالتخطيط والدراسات، وقد تم الحصول على الموافقة المبدئية لتوفير التمويل لإنهاء المشروع بشكل كامل. يأتي ذلك خلال الجلسة الختامية لفعاليات البرنامج
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المحلة-الكبرى

«المحلة لازم تنضف».. مواطنون يستغيثون لحل أزمات المدينة

"المحلة لازم تنضف"، هذا باختصار ما يطلبه أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عبر حملة إلكترونية أطلقوها على فيسبوك، أعربوا خلالها عن استيائهم الشديد من الإهمال وتدني الخدمات، وتمنوا أن تعود المدينة مثلما كانت في الماضي، إذ حددوا مجموعة طلبات وجهت للمسؤولين، أبرزها: "عاوزين مدينة نظيفة منظمة وليست عشوائية، عاوزين شوارع خالية من القمامة والتلوث، عاوزين مواصلات ادمية وتسعير كل وسيلة (تاكسي - سيرفيس - توك توك)، عاوزين اسفلت للشوارع المكسرة بقالها سنين وأماكن لعبور المشاة، عاوزين نقضي على البلطجة والإجرام والسرقة والمواقف العشوائية".
السيسي

السيسي لرئيس البرلمان الليبي: ثابتون على دعم الجيش الوطني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأكد له موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي، في حملته العسكرية للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأشار السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء، أن إرادة الشعب الليبي هى الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.
طقس (1)

انخفاض ملحوظ في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، حيث تشير درجات الحرارة المتوقعة إلى انخفاض نسبي على عكس الأيام الماضية، كما تتوقع الهيئة أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
تميمة-امم -افريقيا

بـ700 جنيه.. إريال ديجيتال لنقل مباريات أمم إفريقيا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، حيث تقام على 6 ملاعب مصرية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، إلا أن الجماهير تجد أزمة في مشاهدة المباريات نظرا لتشفيرها عبر القمر الصناعي نايلسات وإنتاج قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، سعر الإريال الديجيتال الناقل لمباريات بطولة الأمم الإفريقية وأماكن بيعه. وقال المخرج شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تم بيع الاريال الديجيتال في منطقة باب اللوق وفي منافذ الهيئة الوطنية للإعلام.
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السياحة-العلاجية-في-مصر

مصر تبني أكبر مدينة طبية بإفريقيا باستثمارات 20 مليار جنيه

تستعد مصر للبدء في أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، 90% منها مصرية. وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر -حيث سيتم إنشاء المدينة الطبية- إنه تم معاينة موقع المشروع بشكل أولي، موضحا أن المدينة ستضم 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية تسع 2000 سريرا، مهبط للإسعاف الطائر، مستشفى تعليمي، حدائق استشفاء طبيعية، مشتل للنباتات الطبية، وذلك بهدف تقديم أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية.
الفريق-مهاب-مميش-يتفقد-حركة-الملاحة

113 سفينة تعبر قناة السويس في عيد الفطر

تفقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، حركة الملاحة في قناة السويس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وصرح بأن حركة الملاحة اليوم شهدت عبور 113 سفينة بحمولات 7.8 مليون طن خلال أول يومين لعيد الفطر المبارك، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للقناة ومشروعات التطوير بها وأكبرها مشروع القناة الجديدة التي أثبتت جدواها أمام العالم كله، وهو ما أدى لزيادة عائدات القناة بشكل كبير مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

التعليم العالي يبحث إنشاء جامعات فرانكوفونية في مصر

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الإثنين، إيريفيه سابوران المدير الإقليم لمكتب الشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وذلك بمقر الوزارة. تناول اللقاء بحث دعم علاقات التعاون بين الوزارة والوكالة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى. وبحث الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن دعم ضمان الجودة فى الجامعات، وتنمية التعاون بين الوكالة والجامعات المصرية، وتقديم الوكالة لعدد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقةبالجامعات المصرية.
مهاب-مميش (1)

مميش: عبور 66 سفينة بحمولات 4 ملايين طن

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الأربعاء، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 66 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 4 ملايين طن، حيث عبرت 41 سفينة من الشمال بحمولات 1.9 مليون طن، فيما عبرت 25 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.1 مليون طن وشهدت القناة عبور 7 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.
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