مميش: بحيرة فيكتوريا ستوفر فرص عمل لشباب إفريقيا

تحرير:محمد مصباح ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

الفريق مهاب مميش

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط سيعطي قيمة مضافة للقارة الإفريقية، مؤكدًا أنه يساعد في نجاح تبادل التجارة بين الدول المختلفة، كما سيخلق حياة وفرص جيدة للعمل للشباب المصري والإفريقي، مشيرًا إلى أن المشروع سيستفيد منه كل الشعوب الإفريقية. وأضاف: "مصر وإفريقيا في مركب واحدة وليس أمامنا غير العمل لصالح شعوبنا ويجب أن نتكاتف الأيدي ونخلص النوايا لنجاح ذلك المشروع وغيره من المشروعات التي ستنهض بالقارة ككل".

وأكد ياسر جلال ممثل وزارة الموارد المائية، أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، تم تمويل المرحلة الأولى منه عن طريق البنك الإفريقي والخاصة بالتخطيط والدراسات، وقد تم الحصول على الموافقة المبدئية لتوفير التمويل لإنهاء المشروع بشكل كامل. يأتي ذلك خلال الجلسة الختامية لفعاليات البرنامج