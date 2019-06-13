العفو عن 149 سجينا والإفراج الشرطى عن 536 آخرين

تحرير:محمد عبدالجليل ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

الإفراج عن مساجين- أرشيفية

تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (269/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2019، فقد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (149) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.

حيث انتهت أعمال لجنة العفو إلى الإفراج عن (536) نزيلاً إفراجاً شرطياً، وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع. كانت مصلحة السجون