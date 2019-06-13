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الكويت ترفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادث خليج عمان

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
ناقلة النفط المتضرررة
ناقلة النفط المتضرررة
أعلنت الكويت رفع حالة الاستعداد القصوى، بعد حادث ناقلتي النفط في خليج عمان، اليوم الخميس. ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصدر -لم تسمّه- في البترول، إنه "تتم متابعة السفن الكويتية والبيانات الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوادث". وارتفعت أسعار النفط اليوم 4 بالمئة بعد الحادث، وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 52.55 دولار للبرميل.
وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني يوم الخميس إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.وأضاف ”تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليا“.ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن أحد أفراد طاقم ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية تعرض
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غرق-الناقلة-فرونت-ألتير (2)

النرويج: 3 انفجارات أصابت الناقلة «فرونت ألتير» في خليج عمان

ذكرت قناة "العربية الحدث" في نبأ عاجل منذ قليل، أن 3 انفجارات وقعت على متن الناقلة النرويجية "فرونت ألتير"، وفق ما أعلنته البحرية النرويجية. وقال المتحدث باسم شركة "فرونت لاين" النرويجية، المالكة لناقلة النفط "فرونت ألتير" التي تعرضت للحادث، إن سبب الانفجار على ناقلة النفط لم يعرف بعد. وردا على ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية بشأن غرق ناقلة النفط في خليج عمان، قال المتحدث باسم الشركة، إن «"فرونت ألتير" لم تغرق والنيران مشتعلة بها».
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (4)

إيران: أنقذنا 44 بحارا في حادث خليج عمان.. وناقلة النفط بخير

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن السفن الإيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي نفط في بحر الخليج في عمان، بعد تعرضهم لهجوم اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى ميناء جاسك، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان، موضحة أنه تم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة، وقال مصدر إن الناقلة الأولى أصيبت على بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك، مؤكدا أنه تم نقل سفينة ترفع علم جزر مارشال محملة بالإيثانول من ميناء الروس في قطر إلى تايوان، بعد نشوب حريق في منتصف السفينة، بحسب سبوتنيك.
انفجار-ناقلات-نفط (4)

هجوم بطوربيد وتدخل أمريكي.. ماذا حدث في بحر عُمان؟

في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، تعرضت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينتين أخريين إماراتية ونرويجية، قبالة ساحل دولة الإمارات العربية لأعمال تخريبية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إيران في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي. واليوم، بعد مرور نحو شهر على الهجوم الأول، أصيبت ناقلتا نفط بأضرار بحادث في بحر عمان، وفقا لما أشارت إليه البحرية الأمريكية، التي قالت إنها تقدم المساعدة لناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في خليج عمان.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (3)

شركة فرونت: ناقلة النفط ما زالت مشتعلة في خليج عمان

ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن أحد أفراد طاقم ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية تعرض لإصابة طفيفة في الهجوم الذي وقع بخليج عمان، صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأضافت "رويترز"، أنه تم نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرونت ألتير" الـ23 إلى مكان آمن، ونقلت عن شركة "فرونت لاين" إن الناقلة ما زالت مشتعلة.
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غرق-الناقلة-فرونت-ألتير (1)

الشركة المالكة: ناقلة النفط لم تغرق.. والانفجار غامض

قال المتحدث باسم شركة "فرونت لاين" النرويجية، المالكة لناقلة النفط "فرونت ألتير" التي تعرضت لحادث غامض في خليج عمان، إن سبب الانفجار على ناقلة النفط لم يعرف بعد. وردا على ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية بشأن غرق ناقلة النفط في خليج عمان، مؤكدا أن «"فرونت ألتير" لم تغرق والنيران مشتعلة بها»، وأن "كامل الطاقم تم إخلائه وهم في أمان"، يأتي هذا بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن السفن الإيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي نفط في بحر الخليج في عمان، وتم نقلهم إلى ميناء جاسك، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان.
انفجار-ناقلات-نفط (4)

ارتفاع أسعار النفط بعد «حادث الناقلتين» بخليج عمان

ارتفعت أسعار النفط عالميا اليوم الخميس، بعدما ذكر الأسطول الملكي البريطاني، أنه على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. ونقلت وكالة "رويترز" عن تقارير، إن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب. وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (4)

إيران: أنقذنا 44 بحارا في حادث خليج عمان.. وناقلة النفط بخير

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن السفن الإيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي نفط في بحر الخليج في عمان، بعد تعرضهم لهجوم اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى ميناء جاسك، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان، موضحة أنه تم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة، وقال مصدر إن الناقلة الأولى أصيبت على بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك، مؤكدا أنه تم نقل سفينة ترفع علم جزر مارشال محملة بالإيثانول من ميناء الروس في قطر إلى تايوان، بعد نشوب حريق في منتصف السفينة، بحسب سبوتنيك.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (3)

شركة فرونت: ناقلة النفط ما زالت مشتعلة في خليج عمان

ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن أحد أفراد طاقم ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية تعرض لإصابة طفيفة في الهجوم الذي وقع بخليج عمان، صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأضافت "رويترز"، أنه تم نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرونت ألتير" الـ23 إلى مكان آمن، ونقلت عن شركة "فرونت لاين" إن الناقلة ما زالت مشتعلة.
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