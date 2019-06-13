الكويت ترفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادث خليج عمان

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

ناقلة النفط المتضرررة

أعلنت الكويت رفع حالة الاستعداد القصوى، بعد حادث ناقلتي النفط في خليج عمان، اليوم الخميس. ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصدر -لم تسمّه- في البترول، إنه "تتم متابعة السفن الكويتية والبيانات الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوادث". وارتفعت أسعار النفط اليوم 4 بالمئة بعد الحادث، وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 52.55 دولار للبرميل.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني يوم الخميس إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.وأضاف ”تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليا“.ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن أحد أفراد طاقم ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية تعرض