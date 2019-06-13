بـ4 طعنات.. مقتل شاب على يد أصدقائه بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

حبس - أرشيفية

لقى شاب من قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، مصرعه بأربعة طعنات متفرقة في الصدر والبطن طعنات نافذة بسلاح أبيض، وذلك في مشاجرة عنيفة بينه وبين أربعة من أصدقائه في مقهى بالقرية انتهت به جثة هامدة غارقا في دمائه، إذ تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى نبروه إلى ضباط القسم، بعثور الأهالي على الجثة والتحفظ عليها في ثلاجة مستشفى نبروه، لحين انتهاء التحقيقات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر يدعى "رمضان. أ. ي"، وتبين أن وراء الواقعة 4 من أصدقائه، كانت بينهم خلافات قديمة، وتطورت أمس إلى مشاجرة وانتهت بقتله. بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة،