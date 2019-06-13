مصرع 5 عمال وإصابة 3 في تصادم سيارتين بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

حادث - أرشيفية

لقى 5 عمال زراعيين مصرعهم، وأصيب 3 آخرين بكسور وجروح، اليوم الخميس، وجميعهم من قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل ثقيل بطريق "القناطر - المناشى" أمام قرية الحسانين، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تمت إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية ورجال المرور بالقليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا بالحادث، وتبين حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية من قرية المنيرة بالقناطر مع سيارة نقل ثقيل أمام قرية الحسانين بطريق "المناشى - القناطر". وأسفر الحادث عن مصرع 5 عمال تتراوح أعمارهم بين 15 – 17 عامًا، وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح، وتم