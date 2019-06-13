رياضة

انقسام في الصحف المغربية حول أداء أسود الأطلس

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
المغرب
المغرب
بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام منتخب جامبيا، الذي فشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، ضرب الانقسام الصحف المغربية، حول أداء منتنخب بلادها في اللقاء الودي التحضيري الذي أقيم مساء أمس، أمام جامبيا، ضمن استعدادات أسود الأطلسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 الشهر الجاري حتى 19 يوليو المقبل. وكشفت صحيفة المنتخب المغربي، أن لقاء منتخب بلادهم أمام جامبيا ليس مقياسا لتقيم أداء اللاعبين قبل المعترك الإفريقي، ولكن كان بمثابة اختبار فني لهم قبل خوض اللقاءات الرسمية، وتجهيزهم فنيا وبدنيا.
وأكدت الصحيفة المغربية أن مباراة جامبيا كانت مفيدة للمغرب، والهزيمة لن تؤثر على تركيز وحماس المنتخب، والوديات يستفاد منها من جميع المستويات، لذلك نعتبر هذه السقطة عادية، صحيح أننا كنا نأمل في الفوز، لكن لن تطرح لنا هذه الهزيمة أي مشكل في تحضيرنا لكأس أمم أفريقيا. فيما رآت صحيفة «هسبورت»
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رونالدو-واسرته

كيف تجاهل راموس «رونالدو» قبل حفل زفافه؟

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، لم يوجه الدعوة إلى زميله السابق في النادي الملكي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، لحضور حفل زفافه على الإعلامية بيلار روبيو المقرر إقامته يوم 15 يونيو الجاري في إشبيلية، ويقيم راموس حفلاً كبيراً يوم زواجه الرسمي بحضور 500 شخص تمت دعوتهم بواسطة قائد ريال مدريد وزوجته، لكن لا يتواجد اسم رونالدو في قائمة الموجه لهم الدعوات رغم أنه كان زميلاً لراموس لمدة 9 سنوات في صفوف الريال وحققا معاً العديد من البطولات محلياً وقارياً وعالمياً، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس.
جريزمان

مانشستر يونايتد جاهز لتقديم عرض خيالي لشراء جريزمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرض خيالي من أجل ضم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك رغم اقتراب برشلونة الإسباني بشكل كبير من الحصول على خدمات اللاعب. وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، أن فريق الشياطين الحمر مستعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه، وقيمته 95 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم جريزمان مهاجم منتخب الديوك في كأس العالم 2018.
احمد-المحمدى-مع-منتخب-مصر

قائد الفراعنة: هدفنا التتويج بكأس أمم إفريقيا

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، عن جاهزية زملائه لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقال المحمدي: "هناك بعض لاعبي الجيل الحالي، خاضوا مباريات على استاد القاهرة، في ظل حضور جماهيري، والجميع على أتم الاستعداد للعب على ملعب استاد القاهرة، بالرغم من عدم لعب البعض في هذا الملعب في ظل حضور جماهيري، وأناشد جميع الجماهير، بالحضور إلى استاد القاهرة، ودعم منتخب مصر، وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالبطولة".
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حسن-شحاتة

«المعلم»يكشف حقيقة إصابة 6 لاعبين بأنفلونزا الخنازير

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006- 2008- 2010 أنه قبل بطولة 2010 في أنجولا تعرض 6 لاعبين من المنتخب الوطني للإصابة بأنفلونزا الخنازير، حيث أوضح المعلم خلال تصريحات تليفزيونة لقناة "time sports" أن بطولة 2010 كانت الأصعب طوال مشواره التدريبي مع الفراعنة لتعرض تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين.
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قبل كان 2019.. صدامات عربية تاريخية في كأس الأمم

يتجدد الصراع العربي في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر هذا الصيف، من خلال مواجهة تونس لنظيرتها موريتانيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، تلك المباراة التي تعيد للأذهان الكثير من الصدامات العربية طوال تاريخ البطولة، وأقيمت أول بطولة للكان في عام 1957، وأتت أول مواجهة في تاريخ البطولة بين مصر والسودان في الخرطوم وحينها فاز الفراعنة بنتيجة 2-1 في طريقهم للفوز باللقب الأول، ومن الصدامات العربية الشهيرة أيضًا فوز تونس على المنتخب الوطني بهدف نظيف في ربع نهائي كان 2000، وحينها كانت مصر حاملة لقب البطولة.
كأس-الأمم-الأفريقية

كان 2019 يفشل في معادلة الرقم القياسي لكأس الأمم 72

رغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات بالنسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، اقتصر عدد المنتخبات التي تخوض البطولة للمرة الأولى من خلال هذه النسخة على ثلاثة منتخبات فقط هي موريتانيا ومدغشقر وبوروندي، وعلى مدار 31 نسخة سابقة من البطولة، خلت عشر نسخ فقط من وجود منتخب واحد على الأقل يشارك في البطولة للمرة الأولى، ولكن عدد المشاركين للمرة الأولى في كل بطولة لم يرتبط بشكل كبير بالزيادة التدريجية في عدد المنتخبات التي تشهدها النهائيات وهو ما ينطبق أيضا على النسخة الجديدة (الـ32).
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تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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