انقسام في الصحف المغربية حول أداء أسود الأطلس

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

المغرب

بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام منتخب جامبيا، الذي فشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، ضرب الانقسام الصحف المغربية، حول أداء منتنخب بلادها في اللقاء الودي التحضيري الذي أقيم مساء أمس، أمام جامبيا، ضمن استعدادات أسود الأطلسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 الشهر الجاري حتى 19 يوليو المقبل. وكشفت صحيفة المنتخب المغربي، أن لقاء منتخب بلادهم أمام جامبيا ليس مقياسا لتقيم أداء اللاعبين قبل المعترك الإفريقي، ولكن كان بمثابة اختبار فني لهم قبل خوض اللقاءات الرسمية، وتجهيزهم فنيا وبدنيا.

وأكدت الصحيفة المغربية أن مباراة جامبيا كانت مفيدة للمغرب، والهزيمة لن تؤثر على تركيز وحماس المنتخب، والوديات يستفاد منها من جميع المستويات، لذلك نعتبر هذه السقطة عادية، صحيح أننا كنا نأمل في الفوز، لكن لن تطرح لنا هذه الهزيمة أي مشكل في تحضيرنا لكأس أمم أفريقيا. فيما رآت صحيفة «هسبورت»