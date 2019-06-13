رياضة

مواجهات يونايتد بالبريميرليج.. بداية نارية وختام سهل

حظي أولد ترافورد بشرف استضافة أول مباراة في البريميرليج 2018- 2019، عندما تغلب مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 2-1 بفضل ركلة جزاء مبكرة من بول بوجبا وهدف للوك شاو
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
يستعد مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير، لخوض غمار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، وسيواجه يونايتد أستون فيلا ونورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد مرة أخرى بعد صعود جميع هؤلاء الأعضاء المؤسسين في الدوري الإنجليزي الممتاز من البطولة، بعد أن صعدوا عقب هبوط الثلاثي كارديف سيتي وفولهام وهدرسفيلد، وسيبدأ سولسكاير في أول موسم كامل له كمدير فني بمجرد أن يستكمل رجاله برنامج الإعداد لما قبل الموسم الذي سيذهب خلاله إلى أستراليا والصين والنرويج وويلز.
وحظي أولد ترافورد بشرف استضافة أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018- 19، عندما تغلب مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 2-1 بفضل ركلة جزاء مبكرة من بول بوجبا وأول هدف للوك شاو. وأُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع
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رونالدو-واسرته

كيف تجاهل راموس «رونالدو» قبل حفل زفافه؟

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، لم يوجه الدعوة إلى زميله السابق في النادي الملكي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، لحضور حفل زفافه على الإعلامية بيلار روبيو المقرر إقامته يوم 15 يونيو الجاري في إشبيلية، ويقيم راموس حفلاً كبيراً يوم زواجه الرسمي بحضور 500 شخص تمت دعوتهم بواسطة قائد ريال مدريد وزوجته، لكن لا يتواجد اسم رونالدو في قائمة الموجه لهم الدعوات رغم أنه كان زميلاً لراموس لمدة 9 سنوات في صفوف الريال وحققا معاً العديد من البطولات محلياً وقارياً وعالمياً، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس.
جريزمان

مانشستر يونايتد جاهز لتقديم عرض خيالي لشراء جريزمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرض خيالي من أجل ضم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك رغم اقتراب برشلونة الإسباني بشكل كبير من الحصول على خدمات اللاعب. وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، أن فريق الشياطين الحمر مستعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه، وقيمته 95 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم جريزمان مهاجم منتخب الديوك في كأس العالم 2018.
احمد-المحمدى-مع-منتخب-مصر

قائد الفراعنة: هدفنا التتويج بكأس أمم إفريقيا

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، عن جاهزية زملائه لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقال المحمدي: "هناك بعض لاعبي الجيل الحالي، خاضوا مباريات على استاد القاهرة، في ظل حضور جماهيري، والجميع على أتم الاستعداد للعب على ملعب استاد القاهرة، بالرغم من عدم لعب البعض في هذا الملعب في ظل حضور جماهيري، وأناشد جميع الجماهير، بالحضور إلى استاد القاهرة، ودعم منتخب مصر، وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالبطولة".
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مانشستر سيتي - ليفربول (3)

ماذا ينتظر ليفربول أمام الستة الكبار في البريميرليج؟

أعلن اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019-2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، وسيستمر الموسم حتى السابع عشر من مايو لعام 2020، ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
ليفربول‎ (2)

تعرف على مواجهات ليفربول بالبريميرليج للموسم الجديد

أُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، ويستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، وذلك في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
ليفربول 2019-2020 (2)

مواجهة سهلة لصلاح بالجولة الأولى في البريميرليج

أُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، وسيستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
شاكيرى-ليفربول

شاكيري يوضح موقفه من البقاء في ليفربول

أعلن الدولي السويسري شيردان شاكيري لاعب فريق الريدز استمراره مع ليفربول في الموسم المقبل، نافيا الشائعات حول رغبته في الرحيل عن الفريق الموسم المقبل، إذ قال، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "أنا في ليفربول، أفضل ناد في أوروبا، المدرب لديه العديد من الخيارات الجيدة وعليه أن يقرر من يمكنه اللعب، كنت أعرف قبل انتقالي أن المنافسة هنا في ليفربول صعبة للغاية، لدي عقد طويل الأجل وسأبقى مع الريدز بالتأكيد". وتعاقد ليفربول مع شاكيري من فريق ستوك سيتي الموسم قبل الماضي.
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