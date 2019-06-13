مواجهات يونايتد بالبريميرليج.. بداية نارية وختام سهل

حظي أولد ترافورد بشرف استضافة أول مباراة في البريميرليج 2018- 2019، عندما تغلب مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 2-1 بفضل ركلة جزاء مبكرة من بول بوجبا وهدف للوك شاو
يستعد مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير، لخوض غمار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، وسيواجه يونايتد أستون فيلا ونورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد مرة أخرى بعد صعود جميع هؤلاء الأعضاء المؤسسين في الدوري الإنجليزي الممتاز من البطولة، بعد أن صعدوا عقب هبوط الثلاثي كارديف سيتي وفولهام وهدرسفيلد، وسيبدأ سولسكاير في أول موسم كامل له كمدير فني بمجرد أن يستكمل رجاله برنامج الإعداد لما قبل الموسم الذي سيذهب خلاله إلى أستراليا والصين والنرويج وويلز.
وحظي أولد ترافورد بشرف استضافة أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018- 19، عندما تغلب مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 2-1 بفضل ركلة جزاء مبكرة من بول بوجبا وأول هدف للوك شاو.
وأُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع
وحظي أولد ترافورد بشرف استضافة أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018- 19، عندما تغلب مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 2-1 بفضل ركلة جزاء مبكرة من بول بوجبا وأول هدف للوك شاو.
وأُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، ويستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم.
وفي ما يلي مواعيد جميع مواجهات مانشستر يونايتد في البريميرليج:
الدور الأول
شهر أغسطس
- تشيلسي يوم 11 داخل مانشستر يونايتد.
- وولفر هامبتون يوم 17 خارج مانشستر يونايتد.
- كريستال بالاس يوم 24 داخل مانشستر يونايتد.
- ساوثهامبتون يوم 31 خارج مانشستر يونايتد.
شهر سبتمبر
- ليستر سيتي يوم 14 داخل مانشستر يونايتد.
- وست هام يونايتد 21 خارج مانشستر يونايتد.
- أرسنال يوم 28 داخل مانشستر يونايتد.
شهر أكتوبر
- نيوكاسل يونايتد يوم 5 خارج مانشستر يونايتد.
- ليفربول يوم 19 داخل مانشستر يونايتد.
- نورويتش سيتي يوم 26 خارج مانشستر يونايتد.
شهر نوفمبر
- بورنموث يوم 2 خارج مانشستر يونايتد.
- برايتون يوم 9 داخل مانشستر يونايتد.
- شيفيلد يونايتد يوم 23 خارج مانشستر يونايتد.
- أستون فيلا يوم 30 داخل مانشستر يونايتد.
شهر ديسمبر
- توتنهام هوتسبير يوم 3 داخل مانشستر يونايتد.
- مانشستر سيتي يوم 7 خارج مانشستر يونايتد.
- إيفرتون يوم 14 داخل مانشستر يونايتد.
- واتفورد يوم 21 خارج مانشستر يونايتد.
- نيوكاسل يونايتد يوم 26 داخل مانشستر يونايتد.
- بيرنلي يوم 28 خارج مانشستر يونايتد.
الدور الثاني
شهر يناير
- أرسنال يوم 1 خارج مانشستر يونايتد.
- نورويتش سيتي يوم 11 داخل مانشستر يونايتد.
- ليفربول يوم 18 خارج مانشستر يونايتد.
- بيرنلي يوم 21 داخل مانشستر يونايتد.
شهر فبراير
- وولفر هامبتون يوم 1 داخل مانشستر يونايتد.
- تشيلسي يوم 8 خارج مانشستر يونايتد.
- واتفورد يوم 22 داخل مانشستر يونايتد.
- إيفرتون يوم 29 خارج مانشستر يونايتد.
شهر مارس
- مانشستر سيتي يوم 7 داخل مانشستر يونايتد.
- توتنهام هوتسبير يوم 14 خارج مانشستر يونايتد.
- شيفيلد يونايتد يوم 21 داخل مانشستر يونايتد.
شهر أبريل
- برايتون يوم 4 خارج مانشستر يونايتد.
- بورنموث يوم 11 داخل مانشستر يونايتد.
- أستون فيلا يوم 18 خارج مانشستر يونايتد.
- ساوثهامبتون يوم 25 داخل مانشستر يونايتد.
شهر مايو
- كريستال بالاس يوم 2 خارج مانشستر يونايتد.
- وست هام يونايتد يوم 9 داخل مانشستر يونايتد.
- ليستر سيتي يوم 17 خارج مانشستر يونايتد.
يشار إلى أن النقل التليفزيوني للبريميرليج للموسم المقبل في إنجلترا سيكون على النحو التالي: "قناة Sky Sports ستبث 128 مباراة- قناة BT Sports ستبث 52 مباراة- خدمة Amazon Prime ستبث 20 مباراة- بقية المباريات لن يتم بثها داخل إنجلترا (180 مباراة) لزيادة الحضور الجماهيري".
وتوج مانشستر سيتي
بلقب البريميرليج الموسم الماضي، للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي والثالثة في آخر 7 أعوام، عقب موسم أكثر من رائع قدمه الفريق السماوي تحت القيادة الفنية للإسباني بيب جوارديولا، ليصبح بيب هو الإسباني الأول الذي يحقق لقب البريميرليج مرتين متتاليتين، بعدما حقق الليجا الإسباني 3 مرات مع برشلونة، والدوري الألماني 3 مرات أيضا مع بايرن ميونيخ.
وشهد الموسم الماضي العديد من الأرقام المميزة، إذ شهد إقامة 380 مباراة سجل خلالها 1.027 هدفًا بمعدل 2.82 هدفًا في المباراة الواحدة، وتوج بلقب الهداف الثلاثي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح
والنجم السنغالي ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج برصيد 22 هدفًا.
وتصدر النجم البلجيكي إيدين هازارد قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 15 هدفًا مقابل 14 هدفًا لريان فريزر و12 هدفًا لكل من ترينت ألكسندر أرنولد وكريستيان إيريكسين.
وكان أليسون
حارس ليفربول أكثر حراس المرمى نجاحًا في الحفاظ على نظافة شباكه بواقع 21 مباراة، مقابل 20 مباراة لحارس مانشستر سيتي إيديرسون، و14 مباراة للثنائي كيبا حارس تشيلسي وجوردان بيكفورد حارس إيفرتون.
وحقق مانشستر سيتي أكبر انتصار لأي فريق على ملعبه بالتغلب على تشيلسي بسداسية نظيفة، كما حقق مانشستر سيتي أكبر انتصار لفريق خارج أرضه بخماسية نظيفة على كارديف سيتي، أما أكثر مباراة شهدت تسجيلا للأهداف فهي التي فاز فيها توتنهام على إيفرتون بنتيجة 6-2، إضافة إلى فوز كريستال بالاس على بورنموث بنتيجة 5-3.