مواجهات يونايتد بالبريميرليج.. بداية نارية وختام سهل

حظي أولد ترافورد بشرف استضافة أول مباراة في البريميرليج 2018- 2019، عندما تغلب مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 2-1 بفضل ركلة جزاء مبكرة من بول بوجبا وهدف للوك شاو

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

مانشستر يونايتد

يستعد مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير، لخوض غمار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، وسيواجه يونايتد أستون فيلا ونورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد مرة أخرى بعد صعود جميع هؤلاء الأعضاء المؤسسين في الدوري الإنجليزي الممتاز من البطولة، بعد أن صعدوا عقب هبوط الثلاثي كارديف سيتي وفولهام وهدرسفيلد، وسيبدأ سولسكاير في أول موسم كامل له كمدير فني بمجرد أن يستكمل رجاله برنامج الإعداد لما قبل الموسم الذي سيذهب خلاله إلى أستراليا والصين والنرويج وويلز.

وحظي أولد ترافورد بشرف استضافة أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018- 19، عندما تغلب مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 2-1 بفضل ركلة جزاء مبكرة من بول بوجبا وأول هدف للوك شاو. وأُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع