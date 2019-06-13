«المرور» تضبط 34 سائقا «مسطولا» في حملات على الطرق

تحرير:محمد الشاملي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

حملة مرورية

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية برئاسة اللواء عصام الدين شادي؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، والعمل على تطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 6095 مخالفة مرورية متنوعة بمختلف محافظات الجمهورية من بينها 2416 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" بعدد من الطرق السريعة والصحراوية.

وشملت الجهود حملات مكبرة بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت عن ضبط 34 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. من ناحية أخرى، ظهرت كثافات مرورية