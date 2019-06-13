جريمة

«المرور» تضبط 34 سائقا «مسطولا» في حملات على الطرق

تحرير:محمد الشاملي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
حملة مرورية
حملة مرورية
وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية برئاسة اللواء عصام الدين شادي؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، والعمل على تطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 6095 مخالفة مرورية متنوعة بمختلف محافظات الجمهورية من بينها 2416 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" بعدد من الطرق السريعة والصحراوية.
وشملت الجهود حملات مكبرة بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت عن ضبط 34 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. من ناحية أخرى، ظهرت كثافات مرورية
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فاروق-الفيشاوي

نيابة التهرب الضريبي تأمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

أصدرت نيابة التهرب من الضرائب، اليوم الخميس، أمرًا بسرعة ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي؛ للتحقيق معه بتهمة التهرب الضريبي من سداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض، وصدر أمر الضبط جراء استدعاء الفنان أكثر من مرة للمثول أمام النيابة للتحقيق معه، إلا أنه تخلف عن الاستجابة لاستدعاء النيابة، ولم يمثل للتحقيق، فأصدرت النيابة أمرًا بضبطه وإحضاره لإلزامه بالحضور، لمساءلته فى التحصل عن أجر يقارب 3 ملايين و880 ألف جنيه نظير أعمال فنية مذاعة، دون سداد الضرائب المستحقة عنها.
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

توقف الطريق الدولي بعد انقلاب سيارة وإصابة 14 شخصًا

أصيب 14 شخصًا، اليوم الخميس، بكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قريتي الدعاء والزهراء، بنطاق مركز بلطيم، ونقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية والمرور.
جثه -علي-الطريق (1)

سكين ودماء.. العثور على جثة سائق مذبوحا بالإسكندرية

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، على جثة سائق "توك توك"، فى العقد الثانى من العمر، مقيم بنجع العرب، مذبوحًا وبه طعنات قطعية وذلك على شريط السكة الحديد، بنجع "أسو" وبالقرب من شركة التعاون للبترول بدائرة قسم شرطة مينا البصل، غرب المحافظة، وذلك فى ظروف غامضة، فيما تم العثور على سكين كبير ملطخ بالدماء دون معرفة أسباب الحادث، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لضبط الجاني ومعرفة أسباب الحادث وإذا كان بسبب السرقة من عدمه وسرعة ضبط الجناة.
منى-عراقي

إخلاء سبيل المتهمة بالاتجار فى البشر بقضية منى عراقي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إخلاء سبيل "صفية. ع" طباخة، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات في اتهامها بالاتجار بالبشر وهي القضية المتهم فيها الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج «المهمة» وفريق من طاقم برنامجها، في ضوء بلاغ تلقته أجهزة الأمن يفيد تحريض "عراقي" السيدة لارتكاب واقعة خطف طفل وتصوير ذلك وإذاعته في برنامجها، فيما شهدت التحقيقات نفي الإعلامية، التهم المنسوبة إليها من قبل المتهمة "صفية"، مؤكدة أن أحد الأشخاص ويدعى "نشأت" تقدم إليها بشكوى عن طريق رسالة محمول بدأت التحقيق فيها إعلاميًا.
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المرور‎ (1)

1200 مخالفة انتظار خاطئ تشل حركة المرور في الجيزة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3259 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1200 مخالفة انتظار خاطئ، و491 مخالفة متنوعة.
.رادار-مرور

المرور تضبط 1756 مخالفة تجاوز سرعة في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1756 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
المرور‎ (2)

مرور الجيزة تضبط 15 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات

الانضباط المروري، شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3318 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1057 مخالفة انتظار خاطئ، و388 مخالفة متنوعة.
الشرطة - استعدادات أمنية (3)

الأمن العام يضبط 221 قطعة سلاح و252 قضية مخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 195 متهما عبارة عن (22 بندقية آلية- 40 بندقية خرطوش - 15 طبنجة - 144 فرد خرطوش محلي الصنع - 656 طلقة مختلفة الأعيرة - 30 خزينة) و226 قطعة سلاح أبيض.
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