سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حبس عبد المالك سلال رئيس وزراء الجزائر الأسبق في تهم فساد

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
عبد المالك سلال
عبد المالك سلال
أودع قاضي تحقيق المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، الحبس المؤقت، بعد التحقيق معه بشأن قضايا فساد. وذكر موقع "النهار" الجزائري، إن "سلال" متهم بقضايا الكسب غير المشروع واستغلال الوظيفة بالإضافة إلى سوء استعمال السلطة ومنح امتيازات غير مشروعة في ملفي رجلي الأعمال كريم كونيناف وعلي حداد. وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين مايو 2012 حتى مايو 2017، وقبلها شغل عدة حقائب وزارية منها الموارد المائية والنقل. كما تولى منصب مدير حملة الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2009 و2014.
أمس الأربعاء، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، بالحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد. وأكد التلفزيون الجزائري أنه تم إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بسجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث سُجن أيضا رجال الأعمال علي حدّاد،
اقرأ المزيد
غرق-الناقلة-فرونت-ألتير (1)

أوروبا تدعو لـ«تفادي الاستفزاز» بعد حادث الناقلة

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس، إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد حادثة تعرض ناقلتي نفط لهجوم لم تتضح ظروفه بعد في خليج عمان. وقالت المتحدثة باسم "موجيريني": "لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز". وأضافت: "نجمع معلومات حول الاعتداء الذي استهدف الناقلتين في خليج عمان".
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

ضربة شمس.. وفاة مصري بسبب الحرارة المرتفعة بالكويت

تعرض مصري لضربة شمس قوية، توفى على إثرها، جراء ارتفاع درجة حرارة الطقس في الكويت، والتي تجاوزت الـ 50 درجة مئوية خلال اليومين الماضيين. وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بوجود جثة في ساحة ترابية بمنطقة المسيلة، فتوجه على الفور رجال الأمن، وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ؛ حيث تم العثور على جثة لشخص يرتدي الزي العربي، ويرجح أنه متوف قبل مدة. وكشف خبراء الأدلة الجنائية هوية صاحب الجثة؛ حيث تبين أنه مصري الجنسية، فيما أمرت النيابة العامة الكويتية بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (3)

قاعدة «جاسك».. هل لإيران دور في هجوم بحر عٌمان؟

في الثامنة من صباح اليوم الخميس، سمع دوي انفجارين هائلين متتاليين في منطقة بحر عُمان على بُعد 18 ميلا فقط من السواحل الإيرانية على الخليج العربي، التفجيران تبين أنهما ناتجان عن حادث تعرضت له ناقلتي نفط كان في طريقهما إلى تايوان وسنغافورة، من الإمارات والسعودية. الحادث أعاد للأذهان عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن أمام ساحل الفجيرة بالإمارات في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، ومازالت تفاصيل هذا الحادث الذي نجم عن ألغام بحرية، غير واضحة حتى الآن.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل موظفين من الأوقاف في القدس

استمرارًا لممارسات إسرائيل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مدير الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية وموظف لجنة الاعمار، من المسجد الأقصى المبارك. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال اعتقلت بالقوة المهندس بسام الحلاق مدير الإعمار، وموظف لجنة الإعمار محمد الهدرة، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة "باب السلسلة" بالقدس القديمة. وأَضاف الدبس أن عامل لجنة الاعمار كان يقوم بإصلاح "بلاطة واحدة" في منطقة باب القطانين داخل المسجد الأقصى، وخلال ذلك حضرت الشرطة ومنعتهم من مواصلة العمل وقامت باعتقاله.
اقرأ المزيد من الأخبار
السفير-ابراهيم-يسرى

إبراهيم يسري.. معارض حتى الرحيل

غيب الموت عن عالمنا اليوم السفير إبراهيم يسري، السياسي المحنك، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما. ولد يسري عام 1930، بقرية السلامون التابعة لمركز ههيا في محافظة الشرقية. ساهمت البيئة التى نشأ فيها يسري فى صقل مواهبه من الصغر وتكوين أفكاره ومعتقداته، إذ ترعرع فى كنف والده العالم الأزهري، كما أنه كان شاهدا على حرب 1952 وحرب الاستنزاف، ما أسهم في تشكيل حسه الوطني، ودرس النقد الفني في جامعة كاليفورنيا، وتعلم الموسيقى الهندية، واللغة الهندوستانية.
مظاهرات-الجزائر (2)

«حراك الجزائر» يرفض الحوار.. ويصر على رحيل «بن صالح»

لم تنجح خطوة تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي كان من المقرر أن تنعقد يوليو المقبل في امتصاص غضب الشارع، فلا يزال الشارع الجزائري ينتفض ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. المؤسسة العسكرية جددت دعوتها للحوار من أجل حل الأزمة السياسية للجزائر، ورفضها بشكل قطعي المرحلة الانتقالية التي قالت إنها ستفرز وضعا يصعب التحكم فيه. ورد الجزائريون على دعوة الرئيس المؤقت للحوار بالخروج أمس في مسيرات مليونية جديدة بالعاصمة ومختلف الولايات في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ إلغاء انتخابات الرئاسة.
مظاهرات-الجزائر (1)

حجم التنازلات يحدد فرص التوافق الوطني بالجزائر

لم يفقد الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، الأمل في أن تنجح محاولات التهدئة في تجنيب الجزائر مزيدا من التخبط السياسي، وترجيح الحكمة لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد، لا سيما أن دعوات التظاهر والحراك لا تزال رافضة للشكل السياسي الحالي. وشهد خطاب ابن صالح، أمس الخميس، محاولة جادة من أجل تجنيب البلاد مزيدا من التوترات، إذ دعا المجتمع المدني إلى حوار توافقي بشأن تنظيم انتخابات رئاسية خلال أقرب فرصة، متناسيًا صعوبة إجراء انتخابات مطلع الشهر المقبل.
عبد-القادر-بن-صالح

رئيس الجزائر: الوضع الحالي يجبرني على الاستمرار

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أن الوضع الحالي للبلاد يلزمه بالاستمرار في منصبه وتحمل مسؤولية قيادة الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، داعيا الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى اختيار سبيل الحوار، من أجل المضي قدما نحو مستقبل أكثر استقرارا للجزائر، مؤكدا على ضرورة تبني الحوار الشامل من أجل رسم طريق المسار التوافقي للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد التي شهدت حراكا شعبيا طالب الرئيس السابق بوتفليقة لعدم الترشح لولاية خامسة، وتمت تنحيته استجابة للحراك، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية"،
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org