حبس عبد المالك سلال رئيس وزراء الجزائر الأسبق في تهم فساد

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

عبد المالك سلال

أودع قاضي تحقيق المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، الحبس المؤقت، بعد التحقيق معه بشأن قضايا فساد. وذكر موقع "النهار" الجزائري، إن "سلال" متهم بقضايا الكسب غير المشروع واستغلال الوظيفة بالإضافة إلى سوء استعمال السلطة ومنح امتيازات غير مشروعة في ملفي رجلي الأعمال كريم كونيناف وعلي حداد. وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين مايو 2012 حتى مايو 2017، وقبلها شغل عدة حقائب وزارية منها الموارد المائية والنقل. كما تولى منصب مدير حملة الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2009 و2014.

أمس الأربعاء، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، بالحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد. وأكد التلفزيون الجزائري أنه تم إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بسجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث سُجن أيضا رجال الأعمال علي حدّاد،