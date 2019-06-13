أول تعليق من إيران على حادث تفجير ناقلتي خليج عمان

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

صورة أرشيفية

أعربت إيران، عن ارتيابها من توقيت الهجوم الغامض الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، صباح اليوم، ووصف عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الحادث بـ"المشبوه" وتوقيته حساس، خاصة وأن إحدى الناقلتين يابانية، موضحا في تغريدة عبر "تويتر"، أن الحادث تزامن مع لقاء آبي شينزو رئيس الوزراء الياباني، مع آية الله علي خامئني قائد الثورة الإسلامية في إيران، مؤكدا أن ما حدث "يبعث بالقلق"، مشيرا إلى هذه الحادثة "تأتي على عكس التوجهات الإقليمية وتوجهات المنطقة والعالم لخفض التوتر وإعادة الهدوء إلى المنطقة.. وأن إيران تدعم التعاون والحوار في المنطقة".

وذكرت وكالة وكالة أنباء كيودو اليابانية اليابانية صباح اليوم، ان وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو، أمر المسؤولين بجمع كافة المعلومات والتفاصيل عن الهجوم، لافتا إلى أن "واحدة على الأقل من ناقلتي النفط اللتان تعرضتا لهجوم قرب مضيق هرمز يابانية وتعود لشركة كوكوكا سانجيو، ومقرها طوكيو"، بحسب سبوتنيك. وأعلنت