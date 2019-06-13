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أول تعليق من إيران على حادث تفجير ناقلتي خليج عمان

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعربت إيران، عن ارتيابها من توقيت الهجوم الغامض الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، صباح اليوم، ووصف عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الحادث بـ"المشبوه" وتوقيته حساس، خاصة وأن إحدى الناقلتين يابانية، موضحا في تغريدة عبر "تويتر"، أن الحادث تزامن مع لقاء آبي شينزو رئيس الوزراء الياباني، مع آية الله علي خامئني قائد الثورة الإسلامية في إيران، مؤكدا أن ما حدث "يبعث بالقلق"، مشيرا إلى هذه الحادثة "تأتي على عكس التوجهات الإقليمية وتوجهات المنطقة والعالم لخفض التوتر وإعادة الهدوء إلى المنطقة.. وأن إيران تدعم التعاون والحوار في المنطقة".
وذكرت وكالة وكالة أنباء كيودو اليابانية اليابانية صباح اليوم، ان وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو، أمر المسؤولين بجمع كافة المعلومات والتفاصيل عن الهجوم، لافتا إلى أن "واحدة على الأقل من ناقلتي النفط اللتان تعرضتا لهجوم قرب مضيق هرمز يابانية وتعود لشركة كوكوكا سانجيو، ومقرها طوكيو"، بحسب سبوتنيك. وأعلنت
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غرق-الناقلة-فرونت-ألتير (1)

أوروبا تدعو لـ«تفادي الاستفزاز» بعد حادث الناقلة

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس، إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد حادثة تعرض ناقلتي نفط لهجوم لم تتضح ظروفه بعد في خليج عمان. وقالت المتحدثة باسم "موجيريني": "لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز". وأضافت: "نجمع معلومات حول الاعتداء الذي استهدف الناقلتين في خليج عمان".
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ضربة شمس.. وفاة مصري بسبب الحرارة المرتفعة بالكويت

تعرض مصري لضربة شمس قوية، توفى على إثرها، جراء ارتفاع درجة حرارة الطقس في الكويت، والتي تجاوزت الـ 50 درجة مئوية خلال اليومين الماضيين. وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بوجود جثة في ساحة ترابية بمنطقة المسيلة، فتوجه على الفور رجال الأمن، وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ؛ حيث تم العثور على جثة لشخص يرتدي الزي العربي، ويرجح أنه متوف قبل مدة. وكشف خبراء الأدلة الجنائية هوية صاحب الجثة؛ حيث تبين أنه مصري الجنسية، فيما أمرت النيابة العامة الكويتية بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (3)

قاعدة «جاسك».. هل لإيران دور في هجوم بحر عٌمان؟

في الثامنة من صباح اليوم الخميس، سمع دوي انفجارين هائلين متتاليين في منطقة بحر عُمان على بُعد 18 ميلا فقط من السواحل الإيرانية على الخليج العربي، التفجيران تبين أنهما ناتجان عن حادث تعرضت له ناقلتي نفط كان في طريقهما إلى تايوان وسنغافورة، من الإمارات والسعودية. الحادث أعاد للأذهان عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن أمام ساحل الفجيرة بالإمارات في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، ومازالت تفاصيل هذا الحادث الذي نجم عن ألغام بحرية، غير واضحة حتى الآن.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل موظفين من الأوقاف في القدس

استمرارًا لممارسات إسرائيل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مدير الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية وموظف لجنة الاعمار، من المسجد الأقصى المبارك. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال اعتقلت بالقوة المهندس بسام الحلاق مدير الإعمار، وموظف لجنة الإعمار محمد الهدرة، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة "باب السلسلة" بالقدس القديمة. وأَضاف الدبس أن عامل لجنة الاعمار كان يقوم بإصلاح "بلاطة واحدة" في منطقة باب القطانين داخل المسجد الأقصى، وخلال ذلك حضرت الشرطة ومنعتهم من مواصلة العمل وقامت باعتقاله.
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غرق-الناقلة-فرونت-ألتير (1)

الشركة المالكة: ناقلة النفط لم تغرق.. والانفجار غامض

قال المتحدث باسم شركة "فرونت لاين" النرويجية، المالكة لناقلة النفط "فرونت ألتير" التي تعرضت لحادث غامض في خليج عمان، إن سبب الانفجار على ناقلة النفط لم يعرف بعد. وردا على ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية بشأن غرق ناقلة النفط في خليج عمان، مؤكدا أن «"فرونت ألتير" لم تغرق والنيران مشتعلة بها»، وأن "كامل الطاقم تم إخلائه وهم في أمان"، يأتي هذا بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن السفن الإيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي نفط في بحر الخليج في عمان، وتم نقلهم إلى ميناء جاسك، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان.
انفجار-ناقلات-نفط (4)

ارتفاع أسعار النفط بعد «حادث الناقلتين» بخليج عمان

ارتفعت أسعار النفط عالميا اليوم الخميس، بعدما ذكر الأسطول الملكي البريطاني، أنه على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. ونقلت وكالة "رويترز" عن تقارير، إن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب. وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل.
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إيران: أنقذنا 44 بحارا في حادث خليج عمان.. وناقلة النفط بخير

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن السفن الإيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي نفط في بحر الخليج في عمان، بعد تعرضهم لهجوم اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى ميناء جاسك، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان، موضحة أنه تم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة، وقال مصدر إن الناقلة الأولى أصيبت على بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك، مؤكدا أنه تم نقل سفينة ترفع علم جزر مارشال محملة بالإيثانول من ميناء الروس في قطر إلى تايوان، بعد نشوب حريق في منتصف السفينة، بحسب سبوتنيك.
انفجار-ناقلات-نفط (4)

هجوم بطوربيد وتدخل أمريكي.. ماذا حدث في بحر عُمان؟

في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، تعرضت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينتين أخريين إماراتية ونرويجية، قبالة ساحل دولة الإمارات العربية لأعمال تخريبية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إيران في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي. واليوم، بعد مرور نحو شهر على الهجوم الأول، أصيبت ناقلتا نفط بأضرار بحادث في بحر عمان، وفقا لما أشارت إليه البحرية الأمريكية، التي قالت إنها تقدم المساعدة لناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في خليج عمان.
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