وست بروميتش يدعم أحمد حجازي قبل مواجهة تنزانيا

تحرير:علي الزيني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

أحمد حجازي

تلقى الدولي المصري أحمد حجازي، رسالة دعم من نادي وست بروميتش الإنجليزي، الذي يلعب ضمن صفوف فريقه الأول لكرة القدم، قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخب الفراعنة ونظيره منتخب تنزانيا، التي تقام في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونشر النادي الإنجليزي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «كل الدعم والأمنيات الطيبة لأحمد حجازي ومنتخب بلاده هذا المساء في مباراته أمام تنزانيا، ضمن استعدادات كأس أمم إفريقيا». وتعد مواجهة اليوم هي التجربة الودية الأولى لمنتخب الفراعنة، خلال المعسكر