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قوات الاحتلال تعتقل موظفين من الأوقاف في القدس

تحرير:أ.ش.أ ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
استمرارًا لممارسات إسرائيل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مدير الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية وموظف لجنة الاعمار، من المسجد الأقصى المبارك. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال اعتقلت بالقوة المهندس بسام الحلاق مدير الإعمار، وموظف لجنة الإعمار محمد الهدرة، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة "باب السلسلة" بالقدس القديمة. وأَضاف الدبس أن عامل لجنة الاعمار كان يقوم بإصلاح "بلاطة واحدة" في منطقة باب القطانين داخل المسجد الأقصى، وخلال ذلك حضرت الشرطة ومنعتهم من مواصلة العمل وقامت باعتقاله.
كما اعتقلت قوات الاحتلال مهندس لجنة الاعمار بدائرة الاوقاف طه عويضة.وأوضح الدبس، أن سلطات الاحتلال تفرض قيودها على كافة أعمال الترميمات في الأقصى، وتلاحق طواقم لجنة الإعمار بالاعتقال والتوقيف والإبعاد عن الأقصى.في سياق آخر، مدد قاضي "محكمة الصلح" الإسرائيلية، في جلسة سرية توقيف الشاب المقدسي ثائر جمال
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أوروبا تدعو لـ«تفادي الاستفزاز» بعد حادث الناقلة

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس، إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد حادثة تعرض ناقلتي نفط لهجوم لم تتضح ظروفه بعد في خليج عمان. وقالت المتحدثة باسم "موجيريني": "لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز". وأضافت: "نجمع معلومات حول الاعتداء الذي استهدف الناقلتين في خليج عمان".
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

ضربة شمس.. وفاة مصري بسبب الحرارة المرتفعة بالكويت

تعرض مصري لضربة شمس قوية، توفى على إثرها، جراء ارتفاع درجة حرارة الطقس في الكويت، والتي تجاوزت الـ 50 درجة مئوية خلال اليومين الماضيين. وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بوجود جثة في ساحة ترابية بمنطقة المسيلة، فتوجه على الفور رجال الأمن، وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ؛ حيث تم العثور على جثة لشخص يرتدي الزي العربي، ويرجح أنه متوف قبل مدة. وكشف خبراء الأدلة الجنائية هوية صاحب الجثة؛ حيث تبين أنه مصري الجنسية، فيما أمرت النيابة العامة الكويتية بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.
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قاعدة «جاسك».. هل لإيران دور في هجوم بحر عٌمان؟

في الثامنة من صباح اليوم الخميس، سمع دوي انفجارين هائلين متتاليين في منطقة بحر عُمان على بُعد 18 ميلا فقط من السواحل الإيرانية على الخليج العربي، التفجيران تبين أنهما ناتجان عن حادث تعرضت له ناقلتي نفط كان في طريقهما إلى تايوان وسنغافورة، من الإمارات والسعودية. الحادث أعاد للأذهان عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن أمام ساحل الفجيرة بالإمارات في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، ومازالت تفاصيل هذا الحادث الذي نجم عن ألغام بحرية، غير واضحة حتى الآن.
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أول تعليق من إيران على حادث تفجير ناقلتي خليج عمان

أعربت إيران، عن ارتيابها من توقيت الهجوم الغامض الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، صباح اليوم، ووصف عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الحادث بـ"المشبوه" وتوقيته حساس، خاصة وأن إحدى الناقلتين يابانية، موضحا في تغريدة عبر "تويتر"، أن الحادث تزامن مع لقاء آبي شينزو رئيس الوزراء الياباني، مع آية الله علي خامئني قائد الثورة الإسلامية في إيران، مؤكدا أن ما حدث "يبعث بالقلق"، مشيرا إلى هذه الحادثة "تأتي على عكس التوجهات الإقليمية وتوجهات المنطقة والعالم لخفض التوتر وإعادة الهدوء إلى المنطقة.. وأن إيران تدعم التعاون والحوار في المنطقة".
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قصف-غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أرضًا جنوب قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أرضا زراعية جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال أغارات على أرض زراعية بمنطقة "كرم أبو معمر" شرقي مدينة رفح، دون الإبلاغ عن إصابات. يأتي ذلك عقب إعلان الاحتلال عن اعتراض "القبة الحديدية" صاروخاً اطلق الليلة الماضية من قطاع غزة على "اشكول". وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في "اشكول" وتمكنت القبة الحديدة بعدها من اعتراض الصاروخ. وكانت سلطات الاحتلال قد قررت إغلاق بحر قطاع غزة، ومنعت الصيادين من الصيد حتى إشعار آخر تحت حجج واهية.
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فضيحة لقيادي بحماس: أشعر بالقيء عند سماع كلمة فلسطين (فيديو)

نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو قالت إنه مسرب يكشف عن فضيحة كبرى لحركة حماس بشأن رؤيتها للدولة الفلسطينية. وأظهر الفيديو الذي نشرته القناة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" القيادي بحركة حماس ووزير الخارجية السابق، محمود الزهار وهو يقول "أشعر بالتقيء عندما أسمع بالدولة الفلسطينية، وفلسطين بالنسبة لنا مجرد سواك أسنان". وأضاف "الزهار" أن هذا الشعور ينتابه عندما يسمع مقولة مشروع دولة فلسطينية على ‏حدود عام 1967، لأنه لا يوجد "مشروع ولا نيلة" على حد تعبيره.
الانتخابات الإسرائيلية

كيف تحاول فلسطين التأثير على الانتخابات الإسرائيلية؟

منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي عقدت في أبريل الماضي، أجرى كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية محادثات مع رؤساء البلديات والنشطاء السياسيين من عرب الداخل لاستكشاف إمكانية التعاون معهم. حيث تحاول السلطة الفلسطينية تعزيز التعاون السياسي اليهودي العربي في إسرائيل، إما عن طريق إقامة حزب جديد أو عن طريق دعم حزب "ميرتس" اليساري. إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لم يتواصل في الأشهر الأخيرة مع رؤساء الأحزاب العربية الإسرائيلية، بسبب عدم رضا رام الله عن قرارهم بتفكيك القائمة المشتركة التي شاركوا فيها في انتخابات عام 2015.
القدس

قمة البحرين.. هل تفشل الخطوة الأولى في صفقة القرن؟

بعد فترة طويلة من الترقب والتأخير المتكرر، أعلن المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أنهم سيعقدون ورشة عمل اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو كخطوة أولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. يهدف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية، هي البنية التحتية والصناعة وتمكين الناس والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الحكم.
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