قوات الاحتلال تعتقل موظفين من الأوقاف في القدس

تحرير:أ.ش.أ ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

قوات الاحتلال

استمرارًا لممارسات إسرائيل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مدير الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية وموظف لجنة الاعمار، من المسجد الأقصى المبارك. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال اعتقلت بالقوة المهندس بسام الحلاق مدير الإعمار، وموظف لجنة الإعمار محمد الهدرة، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة "باب السلسلة" بالقدس القديمة. وأَضاف الدبس أن عامل لجنة الاعمار كان يقوم بإصلاح "بلاطة واحدة" في منطقة باب القطانين داخل المسجد الأقصى، وخلال ذلك حضرت الشرطة ومنعتهم من مواصلة العمل وقامت باعتقاله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مهندس لجنة الاعمار بدائرة الاوقاف طه عويضة.وأوضح الدبس، أن سلطات الاحتلال تفرض قيودها على كافة أعمال الترميمات في الأقصى، وتلاحق طواقم لجنة الإعمار بالاعتقال والتوقيف والإبعاد عن الأقصى.في سياق آخر، مدد قاضي "محكمة الصلح" الإسرائيلية، في جلسة سرية توقيف الشاب المقدسي ثائر جمال