جريمة

حكم «طعن إعدامات ومؤبد» خلية إمبابة 26 سبتمبر

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
محكمة النقض- أرشيفية
محكمة النقض- أرشيفية
قررت اليوم الخميس، محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد التواب أبو طالب، حجز نظر طعن 12 متهما على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية إمبابة ، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل؛ للنطق بالحكم، وذلك بعدما أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة، برفض طعن المتهمين أي تأييد أحكام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الصادرة فى مارس 2018 بمعاقبة المتهمين بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وذلك لسلامة الحكم المطعون عليه، وتطبيق القاضي لصحيح قانون الإجراءات الجنائية
تحمل القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ خلية إمبابة، وكانت المحكمة قضت فيها بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين. وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين بينهم 3 هاربين، قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على
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فاروق-الفيشاوي

نيابة التهرب الضريبي تأمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

أصدرت نيابة التهرب من الضرائب، اليوم الخميس، أمرًا بسرعة ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي؛ للتحقيق معه بتهمة التهرب الضريبي من سداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض، وصدر أمر الضبط جراء استدعاء الفنان أكثر من مرة للمثول أمام النيابة للتحقيق معه، إلا أنه تخلف عن الاستجابة لاستدعاء النيابة، ولم يمثل للتحقيق، فأصدرت النيابة أمرًا بضبطه وإحضاره لإلزامه بالحضور، لمساءلته فى التحصل عن أجر يقارب 3 ملايين و880 ألف جنيه نظير أعمال فنية مذاعة، دون سداد الضرائب المستحقة عنها.
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

توقف الطريق الدولي بعد انقلاب سيارة وإصابة 14 شخصًا

أصيب 14 شخصًا، اليوم الخميس، بكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قريتي الدعاء والزهراء، بنطاق مركز بلطيم، ونقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية والمرور.
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سكين ودماء.. العثور على جثة سائق مذبوحا بالإسكندرية

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، على جثة سائق "توك توك"، فى العقد الثانى من العمر، مقيم بنجع العرب، مذبوحًا وبه طعنات قطعية وذلك على شريط السكة الحديد، بنجع "أسو" وبالقرب من شركة التعاون للبترول بدائرة قسم شرطة مينا البصل، غرب المحافظة، وذلك فى ظروف غامضة، فيما تم العثور على سكين كبير ملطخ بالدماء دون معرفة أسباب الحادث، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لضبط الجاني ومعرفة أسباب الحادث وإذا كان بسبب السرقة من عدمه وسرعة ضبط الجناة.
منى-عراقي

إخلاء سبيل المتهمة بالاتجار فى البشر بقضية منى عراقي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إخلاء سبيل "صفية. ع" طباخة، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات في اتهامها بالاتجار بالبشر وهي القضية المتهم فيها الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج «المهمة» وفريق من طاقم برنامجها، في ضوء بلاغ تلقته أجهزة الأمن يفيد تحريض "عراقي" السيدة لارتكاب واقعة خطف طفل وتصوير ذلك وإذاعته في برنامجها، فيما شهدت التحقيقات نفي الإعلامية، التهم المنسوبة إليها من قبل المتهمة "صفية"، مؤكدة أن أحد الأشخاص ويدعى "نشأت" تقدم إليها بشكوى عن طريق رسالة محمول بدأت التحقيق فيها إعلاميًا.
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طلاق

زوج فى دعوى طاعة: «مليالي البيت كراكيب من الإنترنت»

أقام زوج دعوى طاعة ضد زوجته بمحكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بإلزامها مسكن الزوجية، بعد أن هجرته لمدة تجاوز 3 أشهر، إثر خلافات طاحنة بينهما استمرت لمدة عامين تقريبًا، هي فترة الزواج بكاملها، سببها هوس زوجته بتصفح الإنترنت، والإعجاب بصفحات البيع المتعددة عليه، وشراء منتجات معروضة بها، جميعها رديئة وليس لها استخدام فعلي وتتلف سريعًا، بما يجعله يتحمل مبالغ ضخمة أسبوعيا نظير تلك المنتجات وقيمة شحنها، بخلاف امتلاء المنزل بأكوام مهملات من تلك "الكراكيب"، ليس لها أى استخدام.
رشوة

«رشوتا التموين وحي الموسكي».. أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم بالعديد من القضايا، أبرزها أولى جلسات محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، وتعقد المحاكمة برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيي عمر مروان ومحمد عبد الناصر، وكلاء نيابة أمن الدولة، وكانت النيابة أمرت بإحالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين للمحاكمة، لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة.
ندم

زوجة تطلب الخلع لرفض زوجها ذهابها للكوافير

يهتم بمظهره اهتمامًا شديدًا، ويذهب إلى الحلاق أسبوعيًا، وكل فترة يغير قصة شعره، ومظهر لحيته، ويجلب للمنزل أقنعة لتنظيف وترطيب الوجه، لكن كل هذا محرم على زوجته، إذ محظور عليها الذهاب إلى صالونات التجميل النسائية، وهى ممنوعة من قص شعرها أو تغيير مظهره بصبغه أو غير ذلك، كما أنه يوبخها لو طلبت شراء مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة، إذ يصر الزوج على اعتبار صالونات التجميل النسائية، أماكن محل شبهة، تسيء إلى السيدة التى ترتادها، وهو ما لم تستطع ربة منزل متزوجة منذ عام واحد التفاهم فيه مع زوجها بما دفعها لإقامة دعوى خلع.
شهود-فى-محكمة (4)

«كتائب حلوان ورشوة المالية» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات بداية الأسبوع، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها طعن مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، على حكم السجن المؤبد الصادر ضده بتهمة تلقي ومنح رشوة، وتستمع محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة الدفاع بمحاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب حلوان"، وتنظر محكمة القضاء الإداري في الاستشكال المقام من حسين المطعني المحامي، يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر والمتضمن إلغاء قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة.
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