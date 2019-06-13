حكم «طعن إعدامات ومؤبد» خلية إمبابة 26 سبتمبر

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

محكمة النقض- أرشيفية

قررت اليوم الخميس، محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد التواب أبو طالب، حجز نظر طعن 12 متهما على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية إمبابة ، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل؛ للنطق بالحكم، وذلك بعدما أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة، برفض طعن المتهمين أي تأييد أحكام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الصادرة فى مارس 2018 بمعاقبة المتهمين بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وذلك لسلامة الحكم المطعون عليه، وتطبيق القاضي لصحيح قانون الإجراءات الجنائية

تحمل القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ خلية إمبابة، وكانت المحكمة قضت فيها بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين. وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين بينهم 3 هاربين، قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على