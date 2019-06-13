شعبة الذهب: توقعات باستقرار الأسعار الأسبوع المقبل

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا بداية من أمس الأربعاء بعد موجة انخفاض كبيرة سيطرت على الأسواق خلال الأسبوع الماضى، ما أربك المعاملات التجارية الأيام الماضية

تحرير:أسماء فتحى ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الذهب

عانت السوق المحلية من تذبذب أسعار الذهب عالميا خلال الأسبوع الماضى والفجوة الكبيرة التى حققها بين انخفاض كبير وصل لنحو 26 جنيها للجرام الواحد ونحو 20 دولارا فى السعر العالمى للأوقية، وارتفاع سريع خلال يومين تجاوز عشرة جنيهات ونحو 14 دولارا للأوقية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة التجار وتشككهم فى مصير أسعار الذهب من جهة، وأربك المواطن من جهة أخرى تحسبًا للانخفاض والارتفاع، وهو الأمر الذى يخالف توقعات الكثيرين بشأن المعروف عن الذهب بأنه مجال المعاملات الآمنة والمستقرة عن باقى القطاعات الاستثمارية الأخرى.

أسعار الذهب فى السوق المحلية اليوم: عيار 21: سجل نحو 628 جنيهًا. عيار 24: سجل نحو 717 جنيهًا. عيار 18: سجل نحو 538 جنيهًا. عيار 14: سجل نحو 416 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: سجل نحو 5024 جنيها. سعر الأوقية: سجل نحو 1336 دولارًا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها في الوقت الحالي هو «منجم