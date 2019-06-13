شعبة الذهب: توقعات باستقرار الأسعار الأسبوع المقبل

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا بداية من أمس الأربعاء بعد موجة انخفاض كبيرة سيطرت على الأسواق خلال الأسبوع الماضى، ما أربك المعاملات التجارية الأيام الماضية
عانت السوق المحلية من تذبذب أسعار الذهب عالميا خلال الأسبوع الماضى والفجوة الكبيرة التى حققها بين انخفاض كبير وصل لنحو 26 جنيها للجرام الواحد ونحو 20 دولارا فى السعر العالمى للأوقية، وارتفاع سريع خلال يومين تجاوز عشرة جنيهات ونحو 14 دولارا للأوقية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة التجار وتشككهم فى مصير أسعار الذهب من جهة، وأربك المواطن من جهة أخرى تحسبًا للانخفاض والارتفاع، وهو الأمر الذى يخالف توقعات الكثيرين بشأن المعروف عن الذهب بأنه مجال المعاملات الآمنة والمستقرة عن باقى القطاعات الاستثمارية الأخرى.
أسعار الذهب فى السوق المحلية اليوم:
عيار 21: سجل نحو 628 جنيهًا.
عيار 24: سجل نحو 717 جنيهًا.
عيار 18: سجل نحو 538 جنيهًا.
عيار 14: سجل نحو 416 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: سجل نحو 5024 جنيها.
سعر الأوقية: سجل نحو 1336 دولارًا.
ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها في الوقت الحالي هو «منجم
أسعار الذهب فى السوق المحلية اليوم:
عيار 21: سجل نحو 628 جنيهًا.
عيار 24: سجل نحو 717 جنيهًا.
عيار 18: سجل نحو 538 جنيهًا.
عيار 14: سجل نحو 416 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: سجل نحو 5024 جنيها.
سعر الأوقية: سجل نحو 1336 دولارًا.
ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، بينما تراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، بزيادة بلغت نحو 21 مليون دولار.
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أسباب الارتفاع الجديد وتوقعات الأسبوع المقبل
قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب ارتفع مجددا نتيجة المضاربات والعودة للطلب العالمي عليه.
وأضاف نجيب فى تصريح خاص لـ«التحرير»، أن سعر الذهب لن يتحرك قبل الإثنين المقبل مع عودة العمل فى البورصات العالمية، موضحا أن السعر سيتراجع نسبيا الأسبوع المقبل نظرا لأن الارتفاع الذى حدث أمس وفقا لتقديره عرضى وسرعان ما سيتراجع مجددا.
بينما أكد وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السعر سيستقر إلى حد كبير على مدار الأسبوع المقبل لعدم وجود أى مؤشرات للارتباك فى البورصة العالمية.
وأضاف واصف فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الدولار شبه مستقر وهو ما يجذب المضاربين نحوه إلى حد كبير بعد تراجع الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزى الأمريكى" عن تصريحاته الخاصة بتحريك سعر الفائدة.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
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حال السوق المحلية خلال الأسبوعين الماضي والمقبل
أكد رفيق عباسي رئيس شعبة المصوغات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، أن القوى الشرائية تزداد بالانخفاض وهذا ما حدث فى مستهل الأسبوع الماضي، وإلى الآن لم يؤثر الارتفاع فى السوق.
بينما أكد وصفى أمين واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق فقدت نحو 90% من قوتها الشرائية ولم تتأثر سلبا أو إيجابا بالتحرك الأخير لأنها إلى الآن غير مستقرة بل على العكس هناك توتر وارتباك كبير لدى التجار والمشترين على السواء، مضيفا أن شراء الذهب لا يتأثر بارتفاع السعر أو انخفاضه وذلك لأنه فى حال توفر السيولة لن يفرق كثيرا مع المشتري من 50 لـ100 جنيه فى الهدية التى يرغب فى شرائها.
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يذكر أن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب قفزت إلى 651.5 طن في عام 2018 بزيادة 74% مقارنة بعام 2017، وتمتلك البنوك المركزية حاليا نحو 34 ألف طن من الذهب، بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي.
وزادت البنوك المركزية حول العالم من حيازتها من الذهب بنحو 90 طنا خلال أول شهرين من 2019 ارتفاعا من 56 طنا فقط خلال الفترة نفسها عام 2018، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، وتمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي عالمي من المعدن النفيس بـ8133.5 طن، وهو ما يمثل نحو 73.4% من إجمالي احتياطيات البلاد.