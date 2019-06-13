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«جوجل مابس» يطلق خاصية تحذرك من نصب سائقي التاكسي

انتشر برنامج جوجل مابس بسرعة البرق، ليصبح واسع الانتشار ولا غنى عنه داخل أي هاتف محمول منذ إطلاقه. كما يتميز البرنامج بإمكانية اكتشاف مطاعم جديدة ومواقع سياحية مشهورة
تحرير:مي فؤاد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
جوجل مابس
جوجل مابس
زادت معدلات حالات السرقة والخطف بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة، في العالم بأكمله، حسب العديد من التقارير الدولية، ولم يعد الأمر مقتصرا على وقت الخروج من المنزل، لذا فأنت معرض لذلك في أي وقت خلال اليوم، سواء في وضح النهار أو عتمة الليل. يوفر تطبيق خرائط جوجل، التطبيق المجاني المقدم من موقع البحث جوجل على الشبكة العالمية، الخدمة عند بدايتها عرض لخرائط الشوارع، بالإضافة إلى استطاعة الشخص مشاهدة صور عالية الجودة بواسطة الأقمار الصناعية لمئات من المدن في العالم.
انتشر برنامج جوجل مابس بسرعة البرق، ليصبح واسع الانتشار ولا غنى عنه داخل أي هاتف محمول منذ إطلاقه. كما يتميز البرنامج بإمكانية اكتشاف مطاعم جديدة ومواقع سياحية مشهورة، وتحديد توقيت الرحلة بدقة. عملت خرائط جوجل على تجربة ميزة جديدة، تحذر المستخدمين من أن سائق التاكسي الخاص بهم يأخذهم على الطرق "ذات المناظر
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