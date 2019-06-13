«جوجل مابس» يطلق خاصية تحذرك من نصب سائقي التاكسي

انتشر برنامج جوجل مابس بسرعة البرق، ليصبح واسع الانتشار ولا غنى عنه داخل أي هاتف محمول منذ إطلاقه. كما يتميز البرنامج بإمكانية اكتشاف مطاعم جديدة ومواقع سياحية مشهورة

تحرير:مي فؤاد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

زادت معدلات حالات السرقة والخطف بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة، في العالم بأكمله، حسب العديد من التقارير الدولية، ولم يعد الأمر مقتصرا على وقت الخروج من المنزل، لذا فأنت معرض لذلك في أي وقت خلال اليوم، سواء في وضح النهار أو عتمة الليل. يوفر تطبيق خرائط جوجل، التطبيق المجاني المقدم من موقع البحث جوجل على الشبكة العالمية، الخدمة عند بدايتها عرض لخرائط الشوارع، بالإضافة إلى استطاعة الشخص مشاهدة صور عالية الجودة بواسطة الأقمار الصناعية لمئات من المدن في العالم.

انتشر برنامج جوجل مابس بسرعة البرق، ليصبح واسع الانتشار ولا غنى عنه داخل أي هاتف محمول منذ إطلاقه. كما يتميز البرنامج بإمكانية اكتشاف مطاعم جديدة ومواقع سياحية مشهورة، وتحديد توقيت الرحلة بدقة. عملت خرائط جوجل على تجربة ميزة جديدة، تحذر المستخدمين من أن سائق التاكسي الخاص بهم يأخذهم على الطرق "ذات المناظر

انتشر برنامج جوجل مابس بسرعة البرق، ليصبح واسع الانتشار ولا غنى عنه داخل أي هاتف محمول منذ إطلاقه. كما يتميز البرنامج بإمكانية اكتشاف مطاعم جديدة ومواقع سياحية مشهورة، وتحديد توقيت الرحلة بدقة.

عملت خرائط جوجل على تجربة ميزة جديدة، تحذر المستخدمين من أن سائق التاكسي الخاص بهم يأخذهم على الطرق "ذات المناظر الطبيعية الخلابة" من أجل زيادة تكلفة الأجرة.

تظهر ميزة off-route الجديدة عندما تنحرف مركبتك عن الطريق بمقدار 500 متر أو أكثر وترسل تنبيهًا إلى هاتفك، وفقًا لموقع المطورين الأمريكي XDA Developers.

يمكن أيضًا استخدام الوضع في أثناء القيادة، لتنبيهك عندما تأخذ منعطفًا خاطئًا.

تشغيل التنبيهات

وفقًا لموقع XDA، يوجد خيار "البقاء أكثر أمانًا" -الذي يتضمن تنبيهات الخروج عن الطريق- من القائمة في أسفل الشاشة داخل تطبيق خرائط جوجل.

يمكنك النقر فوق خاصية "Stay safer"، ليظهر خيار آخر يسمح لك بتشغيل التنبيهات وأنت على الطريق.

مشاركة رحلتك في الوقت الحقيقي للبقاء آمن

هناك أيضًا خيار لمشاركة رحلتك المباشرة، التي تتيح للأصدقاء تتبع رحلتك في الوقت الفعلي.

بمجرد تنشيط الخاصية، تبلغك الرسالة بأنك على الطريق الصحيح وتمنحك وقتا تقديريا للوصول، وكذلك المسافة التي تسافر إليها. يتم اختبار تلك الخاصية الجديدة حاليًا في الهند، ولكن يمكن نشرها في جميع أنحاء العالم إذا سار الأمر على ما يرام، خلال الفترة المقبلة.

كما تقدم خرائط جوجل مؤخرًا ميزة تحذر السائقين في بريطانيا عند الاقتراب من رادار السرعة.

لسوء الحظ، سيتعين على سكان العالم انتظار الميزة الجديدة، حيث يتم اختبارها حاليًا فقط في الهند، لا يوجد تاريخ محدد للوقت الذي قد يصبح فيه متاحًا للمستخدمين المحليين للتطبيق.

من المتوقع أن تضيف الشركة أيضًا مؤشرات حدود السرعة ومواقع رادارات السرعة.

ستحذر خرائط جوجل عند الاقتراب من موقع الرادارات ذات سرعة ثابتة، مع ظهور موقعها كرمز على طول طريقك الموجه، وهي ميزة متوفرة بالفعل لمستخدمي أندرويد في أستراليا للعام الماضي.

كان من المتوقع تكامل هذه الميزات مع خرائط جوجل، حيث اشترت شركة التكنولوجيا العملاقة تطبيق ويز Waze؛ التطبيق الرائد لحركة المرور الذي يستعين بمصادر جماهيرية في 2013.

طلبت مجلة "بيزنس إنسايدر" التعليق من جوجل، ولم يأت رد حتى الآن.

لماذا يجب أن تهتم

يمكن أن تكون ميزة الأمان القادمة مفيدة لحالتين شائعتين للغاية. إحداهما؛ إذا كنت في مدينة جديدة تستخدم وسائل النقل المحلية، مثل المواصلات العامة أو سيارات الأجرة المحلية، فستمنعك هذه الميزة من الركوب في طريق أطول وأكثر تكلفة. ثانيًا؛ حتى في الحالات العادية، سيرسل التطبيق تنبيهًا على هاتفك إذا كانت سيارتك تحيد عن مسافة 500 متر عن المسار المحدد.

ستكون هذه الخاصية مفيدة للغاية داخل المنطقة العربية، خصوصًا داخل مصر، وذلك بعد انتشار ظاهرة النصب والاحتيال من سائقي التاكسي، وشكوى المواطنين المستمرة، بسبب انحراف مسار الطريق لتطول الرحلة وتستغرق فترة أطول، من أجل زيادة الأجرة.