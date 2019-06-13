في 4 أشهر.. أكثر 7 سيارات صينية مبيعًا في 2019

حيرة شديدة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. نرصد مواصفات وأسعار أكثر 7 سيارات صينية مبيعًا في السوق المصرية

تحرير:كريم ربيع ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

جيلي إيمجراند إمبريال

كشف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن ارتفاع مبيعات قطاع السيارات الصينية خلال الثلث الأول من العام الحالي -أول 4 أشهر- بنسبة 125.3% قياسًا بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن باعت السيارات الملاكي 3343 سيارة بزيادة 1860 وحدة على نفس الفترة في عام 2018 الماضي، وفقا لبيانات أميك. ونرصد في هذا التقرير أكثر سبع سيارات فئة سيارات الركوب (الملاكي) صينية الصنع مبيعًا في السوق المحلية. فما هي؟ وكم تبلغ أسعارها في مصر؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟

بي واي دي F3 نجحت السيارة الصينية «بي واي دي F3» المجمعة محليا في تصدر قائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في أول 4 أشهر من 2019، بحصة بلغت 47% من إجمالي المبيعات، بعد أن باعت 1612 وحدة خلال هذه الفترة. وكانت الشركة الصينية للسيارات «بي واي دي» في مصر قد خفضت سعر