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في 4 أشهر.. أكثر 7 سيارات صينية مبيعًا في 2019

حيرة شديدة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. نرصد مواصفات وأسعار أكثر 7 سيارات صينية مبيعًا في السوق المصرية
تحرير:كريم ربيع ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
جيلي إيمجراند إمبريال
جيلي إيمجراند إمبريال
كشف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن ارتفاع مبيعات قطاع السيارات الصينية خلال الثلث الأول من العام الحالي -أول 4 أشهر- بنسبة 125.3% قياسًا بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن باعت السيارات الملاكي 3343 سيارة بزيادة 1860 وحدة على نفس الفترة في عام 2018 الماضي، وفقا لبيانات أميك. ونرصد في هذا التقرير أكثر سبع سيارات فئة سيارات الركوب (الملاكي) صينية الصنع مبيعًا في السوق المحلية. فما هي؟ وكم تبلغ أسعارها في مصر؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟
  بي واي دي F3 نجحت السيارة الصينية «بي واي دي F3» المجمعة محليا في تصدر قائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في أول 4 أشهر من 2019، بحصة بلغت 47% من إجمالي المبيعات، بعد أن باعت 1612 وحدة خلال هذه الفترة. وكانت الشركة الصينية للسيارات «بي واي دي» في مصر قد خفضت سعر
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أودي Q7

أفضل سيارات العائلات الفاخرة بالأسواق العالمية

اتجهت العشرات من الشركات العالمية على مستوى الأسواق العالمية، لتصنيع الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" بقوة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التوجهات العالمية التي ترى تلك الأنواع مناسبة للاستخدامات العائلية في الأسواق المختلفة. ولا شك أن الموديلات الفاخرة التي تنتمي إلى تلك السيارات العائلية، تتمتع بشعبية كبيرة على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص الفئات الثرية التي تبحث دومًا عن الإمكانات الفاخرة والقدرات الفنية العالية، والتي تنتمي إلى السيارات الفارهة التي تسعى الشركات العالمية إلى إصدارها في الأسواق من حين إلى آخر.
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هذه السيارات ستكلفك ملايين للحفاظ عليها

على الرغم من كون الشركات العالمية تحرص دومًا على أن تتمتع السيارات بتقنيات فنية وتكنولوجية عالية الجودة، وذلك أملا في أن تستطيع بذلك أن تقنع شرائح أوسع نطاقًا من الجماهير على مستوى الأسواق العالمية، خاصة في ظل حالة التنافس بين مختلف الشركات، فإنها دومًا تتغاضى عن التكلفة التي قد يتحمها مالك السيارة فيما بعد اقتناعه بقدراتها وشرائها. وتظل تكاليف امتلاك السيارة واحدة من الأمور التي تقف عائقًا أمام الراغبين في شراء الموديلات المتطورة، وهو الأمر الذي يجعلهم يحرصون على تجنب تلك السيارات التي قد تكلفهم ثروات ضخمة حال شرائها.
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إمكانياتها مفاجئة.. سيارات أقوى مما توقع الجمهور

على الرغم من تركيز العديد من الشركات العالمية على تطوير التقنيات المختلفة للسيارات في الأسواق العالمية، فإن القدرات الفنية تبقى هي الأساس التي يكن الرهان عليها بشكل رئيسي لتمييز تلك الموديلات مقارنة بغيرها من السيارات التي تنتمي لنفس الطراز أو الفئة. وتبدو تلك السيارات بشكل واضح متفوقة على غيرها من الموديلات عن طريق القدرات الفنية، وبالأخص القوة الحصانية لمحركاتها، ولذلك فإنها تبدو مخالفة لما اعتاد الجمهور عليه في تلك الشريحة من السيارات، وبالأخص على مستوى القوة الحصانية التي تمتلكها تلك المحركات.
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بفارق 6000 جنيه.. مقارنة بين نيسان قشقاي وسوبارو XV

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة للطرق المصرية الوعرة والمتهالكة، وفي هذا التقرير نقارن بين سيارتين يابانيتين نجحتا في تحقيق مبيعات جيدة في السوق المحلية للسيارات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي مراكز متقاربة، هما «نيسان قشقاي، وسوبارو XV» من حيث الإمكانات والأسعار لكل واحدة منهما على حدة.
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شركات سيارات ترفع أسعارها| هل انتهى موسم التخفيضات؟

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل، فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. لكن مع اقتراب الشهر الكريم من الانتهاء.. ألغت شركات العروض ورفعت الأسعار.. فما هي هذه السيارات؟ وكم نسب الزيادة؟
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12 نصيحة لإنقاذ سيارتك من درجات الحرارة المرتفعة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بواقع من 4 إلى 5 درجات، اليوم. فما الإجراءات والخطوات التي تستطيع من خلالها تجنب الحرارة الشديدة في أثناء القيادة؟ وما الإجراءات الكفيلة بتجنيب سيارتك خطورة ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل يضر به؟ نرصد في هذا التقرير 12 نقطة يمكنك من خلالها الحفاظ على سيارتك.
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تبدأ من 300 ألف جنيه| مقارنة بين «إيكو وسول وتيفولي»

يقع كثير من الراغبين في شراء سيارة جديدة، في حيرة بالغة، خاصة في ظل التنوع الكبير في الأنواع والموديلات، ومواصفات وعيوب كل منها، ولكن استطاعت علامات تجارية بعينها تحقيق مبيعات كبيرة خلال العام الحالي. «التحرير» تعقد مقارنة بين ثلاثة طرازات رياضية كروس أوفر متعددة الاستخدامات، من حيث الأسعار والمواصفات والخامات المستخدمة وسعة المحرك وقوته وقياسات كل سيارة منها على حدة، وهي «السيارة الأمريكية فورد إيكو، والكورية سانج يونج تيفولي، والكورية كيا سول».
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