في 4 أشهر.. أكثر 7 سيارات صينية مبيعًا في 2019

حيرة شديدة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. نرصد مواصفات وأسعار أكثر 7 سيارات صينية مبيعًا في السوق المصرية
كشف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن ارتفاع مبيعات قطاع السيارات الصينية خلال الثلث الأول من العام الحالي -أول 4 أشهر- بنسبة 125.3% قياسًا بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن باعت السيارات الملاكي 3343 سيارة بزيادة 1860 وحدة على نفس الفترة في عام 2018 الماضي، وفقا لبيانات أميك. ونرصد في هذا التقرير أكثر سبع سيارات فئة سيارات الركوب (الملاكي) صينية الصنع مبيعًا في السوق المحلية. فما هي؟ وكم تبلغ أسعارها في مصر؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟
بي واي دي F3
نجحت السيارة الصينية «بي واي دي F3» المجمعة محليا في تصدر قائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في أول 4 أشهر من 2019، بحصة بلغت 47% من إجمالي المبيعات، بعد أن باعت 1612 وحدة خلال هذه الفترة.
وكانت الشركة الصينية للسيارات «بي واي دي» في مصر قد خفضت سعر
بي واي دي F3
نجحت السيارة الصينية «بي واي دي F3» المجمعة محليا في تصدر قائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في أول 4 أشهر من 2019، بحصة بلغت 47% من إجمالي المبيعات، بعد أن باعت 1612 وحدة خلال هذه الفترة.
وكانت الشركة الصينية للسيارات «بي واي دي» في مصر قد خفضت سعر سيارتها الشهيرة «F3»، ليبلغ السعر الرسمي للسيارة 178.000 جنيه، واحتلت المركز الخامس ضمن السيارات الأكثر مبيعًا في 2018، والثالثة على مستوى السيارات المجمعة محليا، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وحصلت السيارة «F3» موديل 2019، على تغيير كامل بالتصميم الداخلي، عبر تصميم جديد للعدادات والأبواب والألوان المستخدمة، وبات النظام الصوتي متصلا بشاشة أكبر حجما، بمنفذ «يو إس بي»، وتعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 109 أحصنة، وعزم 145 نيوتن/ متر، مع ناقل يدوي من 5 سرعات.
شيري تيجو
نجحت شيري تيجو في أن تحتل بمبيعاتها في أول أربعة أشهر من 2019، المركز الثاني في قائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا، وذلك بعدما وصل إجمالي ما تم تسويقه 642 سيارة.
وتتميز السيارة بعدد من المواصفات منها أن سعة الموتور 1600 سي سي، بقوة 126 حصانا، ويبلغ عدد السلندرات 4 سلندرات، وعدد الصبابات 16 صبابة، ويبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 190 سنتيمترا، وتوجد بالسيارة فتحة سقف، ويبلغ السعر الرسمي لطراز 2019 من السيارة 235 ألف جنيه.
جيلي إمبريال
استقرت السيارة جيلي إمبريال في المرتبة الثالثة بالقائمة بـ341 سيارة مبيعة في الشهور الأربعة الأولى، ويأتي موديل 2019 بفئة واحدة من التجهيزات، ويعتمد على محرك سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 102 حصان، وينقل الحركة للمحاور ناقل حركة أتوماتيكى من 6 سرعات. ويبلغ سعرها الرسمي 276.900 جنيه.
جيلي إيمجراند 7
في المرتبة الرابعة بقائمة أكثر السيارات الصينية مبيعًا خلال الأشهر الأربعة الأولى، حلت شقيقتها «جيلي إيمجراند 7» السيدان، بعدما حققت مبيعات إجمالية "236 وحدة"، ويتم طرحها بفئة واحدة معتمدة على محرك بسعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 107 أحصنة ميكانيكية، ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات. ويبلغ السعر الرسمي لها 189 ألف جنيه.
جيلي إيمجراند X7
واستمرارًا لسيطرة شركة جيلي الصينية، احتلت جيلي إيمجراند X7 الرياضية الكروس أوفر متعددة الاستخدامات «SUV» المركز الخامس بـ127 سيارة مبيعة، يتم طرحها بفئة واحدة من التجهيزات، معتمدة على محرك سعة 1300 سي سي ينتج قوة 131 حصانا، ويرتبط بناقل حركة أتوماتيكي من 5 سرعات. ويبلغ سعر السيارة الرسمي 299.900 جنيه.
شيري إنفي
وفي المركز السادس جاءت السيارة السيدان شيري إنفي، بعد نجاحها في تسويق 92 سيارة خلال 4 أشهر، وتقدم شيري إنفي في مصر بفئة واحدة تعتمد على محرك 1497 سي سي، بنظام الحقن الإلكتروني للوقود، قادر على إنتاج قوة 109/6000 حصان/ لفة. دقيقة، ويمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر/ 100 كيلومتر، والسرعة القصوى 175 كيلومترا في الساعة. ويبلغ سعرها الرسمي 175 ألف جنيه.
زوتى T500
احتلت زوتي «T500 رويال» الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV المركز السابع بالقائمة بعد بيع 48 سيارة خلال الفترة المذكورة، معتمدة على محرك بسعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 156 حصانا، ومرتبط بناقل حركة أتوماتيكي من 6 سرعات. ويبلغ السعر الرسمي لزوتي «T500 رويال» 385 ألف جنيه.