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وحيد ممدوح يشارك في عيد الموسيقى العالمي بدبي

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
وحيد ممدوح
وحيد ممدوح
يقف لأول مرة عازف الجيتار وحيد ممدوح على مسرح أوبرا دبي ليقدم فاصلا موسيقيا مع فرقته ضمن احتفالات دبي بعيد الموسيقى العالمي والمقرر إقامته في 21 يونيو الجاري، والذي تنظمه الرابطة الثقافية الفرنسية في دبي، وعبر وحيد عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في هذه الاحتفالية بعد أن شارك فيها منذ 3 أعوام في أبو ظبي، مؤكدا أن عيد الموسيقى هو متنفس للقاء كل المبدعين في مجال الموسيقي ليس فقط في المنطقة العربية بل العالم بأكمله لتقديم كل ما توصلوا إليه للجمهور.
ويشارك وحيد عدد من الموسيقيين والعازفين العرب والأجانب ومنهم المغني وكاتب الأغاني الإماراتي حمدان العبري، وفرقته فانك راديوس والتي  أغنيات الراب، وموسيقى الجاز، والريجي، وأيضا السورية لمى صملاجي، واخيرا الفنان الأردني كمال مسلم الذي سيقدم خليط من الموسيقى الغربية واللاتينية والآسيوية. وحيد عاد
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