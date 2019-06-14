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رجيم المكرونة.. برنامج 7 أيام للتخسيس

لأجل محبي الباستا يعد نظام المكرونة خيارا جيدا لفقدان الوزن بشكل سريع، وذلك بجانب ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار لحرق المزيد من السعرات الحرارية
تحرير:إسراء سليمان ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
نظام تخسيس المكرونة
نظام تخسيس المكرونة
المكرونة من الأطعمة الشهية التي يحبها الكبار والصغار، فمن المؤكد أنك شاهدت صور الأطفال المضحكة وهم يتناولون الإسباكتي مع انتشار الصلصة على وجوههم، لا أحد يستطيع أيضا مقاومة "الباستا" بأنواعها المختلفة، ومع تطور وصفات الطعام كل يوم وتبادل الثقافات، أصبحت توجد أنواع كثيرة من المكرونة، وعندما وجد إخصائيو التغذية هوس الكثيرين بالباستا، قاموا بعمل نظام غذائي يسمى "نظام المكرونة" لتشجيع الأفراد الذين يعانون من السمنة وتراكم الدهون في أماكن من الجسم، على اتباع نظام غذائي يساعدهم على التخسيس السريع، نقلًا عن "bestdietlists".
في الآونة الأخيرة أصبح نظام المكرونة للتخسيس من أشهر الطرق المتبعة للحصول على وزن مثالي، كما تم نشره في كثير من الصحف الأوروبية نظرًا لشهرته الكبيرة. ولأجل محبي الباستا يعد نظام المكرونة خيارا جيدا لفقدان الوزن. ما خطة رجيم الباستا؟ 1- اليوم الأول الإفطار: قطعة من خبز القمح الكامل، مع بيضة مسلوقة. السناك:
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كيف يمكن التخلص من الدهون؟.. الخضراوات مهمة

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