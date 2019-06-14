رجيم المكرونة.. برنامج 7 أيام للتخسيس

لأجل محبي الباستا يعد نظام المكرونة خيارا جيدا لفقدان الوزن بشكل سريع، وذلك بجانب ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار لحرق المزيد من السعرات الحرارية
المكرونة من الأطعمة الشهية التي يحبها الكبار والصغار، فمن المؤكد أنك شاهدت صور الأطفال المضحكة وهم يتناولون الإسباكتي مع انتشار الصلصة على وجوههم، لا أحد يستطيع أيضا مقاومة "الباستا" بأنواعها المختلفة، ومع تطور وصفات الطعام كل يوم وتبادل الثقافات، أصبحت توجد أنواع كثيرة من المكرونة، وعندما وجد إخصائيو التغذية هوس الكثيرين بالباستا، قاموا بعمل نظام غذائي يسمى "نظام المكرونة" لتشجيع الأفراد الذين يعانون من السمنة وتراكم الدهون في أماكن من الجسم، على اتباع نظام غذائي يساعدهم على التخسيس السريع، نقلًا عن "bestdietlists".
في الآونة الأخيرة أصبح نظام المكرونة للتخسيس من أشهر الطرق المتبعة للحصول على وزن مثالي، كما تم نشره في كثير من الصحف الأوروبية نظرًا لشهرته الكبيرة. ولأجل محبي الباستا يعد نظام المكرونة خيارا جيدا لفقدان الوزن.
ما خطة رجيم الباستا؟
1- اليوم الأول
الإفطار: قطعة من خبز القمح الكامل، مع بيضة مسلوقة.
السناك:
في الآونة الأخيرة أصبح نظام المكرونة للتخسيس من أشهر الطرق المتبعة للحصول على وزن مثالي، كما تم نشره في كثير من الصحف الأوروبية نظرًا لشهرته الكبيرة. ولأجل محبي الباستا يعد نظام المكرونة خيارا جيدا لفقدان الوزن.
ما خطة رجيم الباستا؟
1- اليوم الأول
الإفطار: قطعة من خبز القمح الكامل، مع بيضة مسلوقة.
السناك: قطعتان من المشمش المجفف، مع كوب شاي يتميز بخصائص تساعدك على فقدان الوزن؛ على سبيل المثال، الشاي الأخضر.
الغداء: طبق صغير من المكرونة بالجبن (أي نوع من الباستا الذي ترغب فيه، فالأمر كله متعلق بالكميات التي تأكلها)، مع سلطة تتميز بقلة الدهون وكثرة الخضراوات الورقية.
السناك: 4 حبات من اللوز.
العشاء: 100 جرام من الدجاج المشوي، مع سلطة قليلة الدهون وتحتوي على مجموعة شهية من الخضراوات.
السناك: قطعتان من المشمش المجفف.
2- اليوم الثاني
الإفطار: شريحة واحدة من الخبز كامل القمح، مع قطعة من الجبن خالي الدسم (الجبن القريش خيار جيد لذلك)، بجانب مجموعة من الخضراوات مثل الطماطم والخيار، وبعد الانتهاء يمكنك تناول كوب من الشاي مع كميات قليلة من السكر.
السناك: الفاكهة التي ترغب فيها.
الغداء: سلطة التونة اللذيذة مع الخضراوات الورقية، مع خبز كامل القمح.
السناك: 4 حبات من المكسرات وواحدة من عين الجمل.
العشاء: طبق صغير من المكرونة بالصلصة، وكمية صغيرة أو كبيرة على حسب ما تريد من السلطة، المهم أن تكون قليلة الدهون.
السناك: الفاكهة التي ترغب فيها.
3- اليوم الثالث
الإفطار: جبن وتوست (من القمح الكامل) مع شاي يحتوي على كميات قليلة من السكر.
السناك: الفاكهة التي ترغب فيها.
الغداء: طبق صغير من المكرونة بالخضراوات، مع سلطة غنية بالخضراوات الورقية قليلة الدهون.
العشاء: طبق من الكوسة مع زيت الزيتون، وبعد ذلك يمكنك تناول كوب واحد من الزبادي.
السناك: كوب من اللبن.
4- اليوم الرابع
الإفطار: شريحة من الخبز كامل القمح، مع بيض "الأومليت".
السناك: الفاكهة التي ترغب فيها.
الغداء: طبق صغير من المكرونة بالتونة.
العشاء: سمك مشوي، مع سلطة غنية بالليمون والخضراوات الورقية (خالية تمامًا من الدهون).
السناك: قطعتان من المشمش المجفف.
5- اليوم الخامس
الإفطار: قم بخلط ملعقة من دقيق الشوفان مع ملعقة من الزبيب (خليط غني بالعناصر الغذائية المهمة للجسم).
السناك: الفاكهة التي ترغب فيها.
الغداء: 4 كرات من اللحم المشوي، إضافة إلى سلطة الليمون والخضراوات الورقية (خالية تمامًا من الدهون).
السناك: 10 حبات من اللوز.
العشاء: طبق من المكرونة الشعرية بالصلصة (نودلز)، بجانب طبق من سلطة الليمون والخضراوات (خالية من الدهون).
السناك: الفاكهة التي ترغب فيها.
6- اليوم السادس
الإفطار: شريحة من الخبز كامل القمح، مع ثلاث ملاعق من الجبن واللبن الرائب وحبتين من المشمش المجفف، وشاي قليل السكر.
السناك: الفاكهة التي ترغب فيها.
الغداء: ثلاث كرات من اللحم مع سلطة الليمون والخضراوات (خالية من الدهون تماما).
العشاء: طبق من المكرونة بالجبن والمشروم، مع سلطة غنية بالخضراوات الورقية (لا توجد بها دهون).
السناك: كوب من اللبن.
7- اليوم السابع
الإفطار: كوب من اللبن بالبلح، مع حبتين من المكسرات.
السناك: الفاكهة التي ترغب فيها.
الغداء: ثلاث قطع من اللحم المشوي (100- 120 جراما)، مع شريحة واحدة من خبز كامل النخالة.
السناك: الفاكهة التي ترغب فيها.
العشاء: طبق من المكرونة بالصلصة، مع سلطة الليمون والخضراوات، وتكون خالية قدر الإمكان من الدهون.
السناك: الفاكهة التي ترغب فيها.