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كيف تستفيد إيران من استهداف ناقلات النفط ببحر عُمان؟

تسعى إيران لتغيير مجريات الأمور في المنطقة، والتي شهدت توترات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال استهداف ناقلات النفط في الممرات الملاحية الهامة.
تحرير:محمود نبيل ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
ناقلات النفط بالخليج
ناقلات النفط بالخليج
بعث الهجوم الأخير على ناقلات النفط في خليج عمان مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمؤشرات غير مطمئنة حول استقرار المنطقة، والتي تمثل ممرًا حيويًا مهمًا لحركة التجارة العالمية، وبالأخص عمليات نقل النفط من الشرق الأوسط إلى مختلف أنحاء العالم. التأثيرات المتوقعة لتلك الهجمات ربما ستدوي أصدائها في أوساط مختلفة على المستوى العالمي، وبالأخص تجارة النفط التي بالفعل تأثرت بشكل فوري وسريع بالحادث، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بأكثر من 4% من المعدلات التي كان عليها قبل الهجوم.
صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أكدت أن إيران متمثلة في وسائلها الإعلامية حاولت من خلال التغطية السريعة للحدث، والتي سبقت العديد من المنصات الدولية الشهيرة، التشديد على أنها ليست ضالعًا في الهجوم الإرهابي، والذي يأتي بعد أقل من شهر على استهداف 4 ناقلات نفطية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات. إيران تضع
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غرق-الناقلة-فرونت-ألتير (1)

الشركة المالكة: ناقلة النفط لم تغرق.. والانفجار غامض

قال المتحدث باسم شركة "فرونت لاين" النرويجية، المالكة لناقلة النفط "فرونت ألتير" التي تعرضت لحادث غامض في خليج عمان، إن سبب الانفجار على ناقلة النفط لم يعرف بعد. وردا على ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية بشأن غرق ناقلة النفط في خليج عمان، مؤكدا أن «"فرونت ألتير" لم تغرق والنيران مشتعلة بها»، وأن "كامل الطاقم تم إخلائه وهم في أمان"، يأتي هذا بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن السفن الإيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي نفط في بحر الخليج في عمان، وتم نقلهم إلى ميناء جاسك، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان.
الشرطة-فى-بوليفيا (2)

القبض على مصري تخصص في تزوير التأشيرات ببوليفيا

ألقت السلطات البوليفية، الثلاثاء الماضي، القبض على شاب مصري ويدعى "أمجد م م"، المعروف إعلاميًا بأنه "فنان بتزوير التأشيرات وبيعها لمن يدفع" من الراغبين بدخول دول الاتحاد الأوروبي كسياح. وتمكنت السلطات من ضبطه بأكبر مدينة ببوليفيا، وهي Santa Cruz de la Sierra البعيدة عن العاصمة "لا باس" أكثر من 850 كيلومترا، حيث كان يقيم، متصرفا كأنه قنصل على حسابه الخاص. ونقلت "العربية.نت"، أنه تم اعتقال الشاب بعد أن اكتشفوا أنه جاء بخمسة عراقيين نساء ورجالا إلى بوليفيا، كل منهم دفع له 5 آلاف دولار، وفيها زوّر لهم تأشيرات دخول إلى إسبانيا.
بوريس-جونسون

بوريس جونسون يراهن على «البريكست السريع» لخلافة ماي

لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" هو الرهان الأول للمرشحين للفوز برئاسة حزب المحافظين خلفًا لتيريزا ماي، والتي كان هذا الملف أيضًا هو الأمر الذي عجزت عن تحقيقه رغم تعهدها بإنجازه في عام 2016. ويراهن بوريس جونسون، العضو البارز في حزب المحافظين ووزير الخارجية السابق بحكومة ماي، على نفس الملف لحسم سباق رئاسة الحزب، خاصة وأنه أحد المدافعين البارزين عن توجه الشعب البريطاني منذ 3 سنوات نحو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على نحو السرعة.
القصف-بالصواريخ

جيش الاحتلال يعترض صاروخا أُطلِق من قطاع غزة

اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية صاروخا أطلق من قطاع غزة صوب إسرائيل. وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وبحسب الوكالة الروسية، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له: «متابعة للتقارير عن سماع صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراضه على أيدي محاربي القبة الحديدية». وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت في مدينة أشكول الإسرائيلية، شمال قطاع غزة، فور رصد إطلاق الصاروخ.
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روحاني-مع-شينزو-آبي

هل تخفض زيارة «آبي» التوتر بين طهران وواشنطن؟

مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، دخلت اليابان على خط الأزمة بإعلانها عن زيارة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المقررة إلى إيران الأربعاء المقبل في زيارة تعد الأولى من نوعها خلال العقود الأربعة الماضية، في محاولة لخفض التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. قبل الإعلان عن تلك الزيارة كانت اليابان الخط الأكثر سخونة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن إلى جانب محاولات من جنيف ومسقط وبغداد، وسط ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الشهر الماضي بمساهمة آبي في التعامل مع قضية إيران.
بارجة-امريكية

واشنطن تعزز وجودها عسكريا.. وطهران تهدد بأسلحة سرية

في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدًا منذ مطلع الشهر الحالي، تستمر التهديدات المتبادلة بين البلدين، ويسعى كل طرف إلى إثبات أنه الأقوى من خلال الاستعداد لما هو قادم واندلاع حرب التصريحات بين الجانبين. وفي إطار هذه الاستعدادات أعلنت واشنطن أمس عن نشر 1500 من قواتها بالشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها مسعى لتعزيز الدفاعات في مواجهة إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم على ناقلات هذا الشهر.
الحرس الثوري الإيراني - أرشيفية

الجيش الأمريكي: إيران مسئولة عن هجمات خليج عمان

أعلن الجيش الأمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات التي تعرضت لها سفن لنقل النفط في خليج عمان قبالة دولة الإمارات، ما دفع أمريكا لنشر مزيد من القوات في المنطقة. وقال الجيش الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المعلومات الاستخباراتية تُرجِح أن حملة إيرانية تربط بين التهديدات في المنطقة. وأوردت وكالة "رويترز" عن الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة قوله: "نحن ننسب الهجوم إلى الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن وزارة الدفاع الأمريكية خلصت إلى أن ألغاما لاصقة استُخدمت في الهجوم، تعود للحرس الثوري.
ترامب

انقسام بالكونجرس يهدد خطط ترامب تجاه إيران

على الرغم من الهدنة غير المعلنة في التصريحات التصعيدية بين الجانبين خلال الساعات القليلة الماضية، تبذل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مجهودات كبيرة لتمهيد الجبهة الداخلية لمواجهة أي تحد عسكري في منطقة الخليج. التصعيد الذي وصل لذروته على مدى الأيام القليلة الماضية، بات الآن يصل إلى قاعات الكونجرس الأمريكي، والذي يستمر في عقد نقاشاته بشأن الأوضاع في منطقة الخليج، للتوصل إلى قرارات واضحة المعالم لتكون بمثابة موقف صريح لواشنطن بشأن الأزمة الحالية.
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