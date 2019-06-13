كيف تستفيد إيران من استهداف ناقلات النفط ببحر عُمان؟

تسعى إيران لتغيير مجريات الأمور في المنطقة، والتي شهدت توترات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال استهداف ناقلات النفط في الممرات الملاحية الهامة.

تحرير:محمود نبيل ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

ناقلات النفط بالخليج

بعث الهجوم الأخير على ناقلات النفط في خليج عمان مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمؤشرات غير مطمئنة حول استقرار المنطقة، والتي تمثل ممرًا حيويًا مهمًا لحركة التجارة العالمية، وبالأخص عمليات نقل النفط من الشرق الأوسط إلى مختلف أنحاء العالم. التأثيرات المتوقعة لتلك الهجمات ربما ستدوي أصدائها في أوساط مختلفة على المستوى العالمي، وبالأخص تجارة النفط التي بالفعل تأثرت بشكل فوري وسريع بالحادث، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بأكثر من 4% من المعدلات التي كان عليها قبل الهجوم.

صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أكدت أن إيران متمثلة في وسائلها الإعلامية حاولت من خلال التغطية السريعة للحدث، والتي سبقت العديد من المنصات الدولية الشهيرة، التشديد على أنها ليست ضالعًا في الهجوم الإرهابي، والذي يأتي بعد أقل من شهر على استهداف 4 ناقلات نفطية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات. إيران تضع