كيف تستفيد إيران من استهداف ناقلات النفط ببحر عُمان؟
تسعى إيران لتغيير مجريات الأمور في المنطقة، والتي شهدت توترات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال استهداف ناقلات النفط في الممرات الملاحية الهامة.
تحرير:محمود نبيل
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
ناقلات النفط بالخليج
بعث الهجوم الأخير على ناقلات النفط في خليج عمان مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمؤشرات غير مطمئنة حول استقرار المنطقة، والتي تمثل ممرًا حيويًا مهمًا لحركة التجارة العالمية، وبالأخص عمليات نقل النفط من الشرق الأوسط إلى مختلف أنحاء العالم.
التأثيرات المتوقعة لتلك الهجمات ربما ستدوي أصدائها في أوساط مختلفة على المستوى العالمي، وبالأخص تجارة النفط التي بالفعل تأثرت بشكل فوري وسريع بالحادث، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بأكثر من 4% من المعدلات التي كان عليها قبل الهجوم.
صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أكدت أن إيران متمثلة في وسائلها الإعلامية حاولت من خلال التغطية السريعة للحدث، والتي سبقت العديد من المنصات الدولية الشهيرة، التشديد على أنها ليست ضالعًا في الهجوم الإرهابي، والذي يأتي بعد أقل من شهر على استهداف 4 ناقلات نفطية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات.
إيران تضع
صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أكدت أن إيران متمثلة في وسائلها الإعلامية حاولت من خلال التغطية السريعة للحدث، والتي سبقت العديد من المنصات الدولية الشهيرة، التشديد على أنها ليست ضالعًا في الهجوم الإرهابي، والذي يأتي بعد أقل من شهر على استهداف 4 ناقلات نفطية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات.
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وأشارت الصحيفة إلى أن التوترات التي تبعت هذا الهجوم تبدو ذات وتيرة عالية للغاية، خاصة وأنها تأتي بعد أقل من شهر على اتهام الولايات المتحدة لإيران بأنها تقف وراء هجوم ميناء الفجيرة، والذي تم بواسطة ألغام صغيرة تم تثبيتها بجسم السفن.
وأرجعت الصحيفة خطورة الحادث الجديد إلى أنه سيصدر أزمة ضخمة لسوق النفط العالمي، والذي يعتبر مضيق هرمز أحد أهم ممراته الملاحية الموصلة لمناطق مختلفة حول العالم.
وطرحت الصحيفة عدة أسئلة حول دوافع إيران لشن هذا الهجوم، والذي يأتي بعد زيارة وزير الخارجية الألماني مباشرة، كما يتزامن مع تواجد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران.
وقالت إن إيران التي حاولت على مدى سنوات طويلة تصوير نفسها على أنها ضحية "التهديدات الاقتصادية الأمريكية"، والتي تتمثل في العقوبات المفروضة على قطاعات حيوية مثل النفط والبنوك، قد لا ترى استهداف ناقلات البترول أمرًا يليق بتلك الصورة والتي يحاول نظامها بقيادة حسن روحاني تسويقها في العالم.
ورأت الصحيفة أن تلك التخطيطات تعد الدليل الأكبر على وجود ما يمكن وصفه بعدم التنسيق بين الملالي وروحاني، وهو الأمر الذي أدى بشكل رئيسي لاستهداف ناقلات النفط على مدى شهر كامل، بما يمثل أزمة قد تهدد بارتفاع الأسعار على مستوى العالم كله.
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وأوضحت أن إيران على مدى سنوات طويلة كانت تسعى لاستغلال الأزمات الاقتصادية والسياسية التي قد تنتج عن العقوبات الأمريكية كوسيلة للضغط على واشنطن وإداراتها المتعاقبة، وذلك مثل رهانها القوي على الارتباك الذي قد تشهده الأسواق العالمية للنفط حال قطع الإمدادات الإيرانية.
وعلى الرغم من فشل تلك السياسة الإيرانية، فإنها واصلت اللعب على وتر الأزمة، والتي من الممكن أن تتسب في إرباك المشهد السياسي والاقتصادي على مستوى العالم، وذلك عبر استهداف ناقلات النفط التي تمر بالخليج العربي وسواحل عدن والمياه الدولية القريبة من إيران، بما يوحي بغياب الاستقرار المفروض عن تلك المنطقة الحيوية من العالم.
ولفتت إلى أن إيران تسعى في الوقت الحالي لتغيير وتيرة الضغط السياسي الواقع عليها، وتحويله ليكون موجهًا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في أعقاب إرسالها الآلاف من عناصرها المقاتلة على متن وحدات بحرية وجوية، أبرزها حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن".
التداعيات المتوقعة للحادث قد تلمس العديد من محاور السياسة في المنطقة، وأهمها كونها الممر الرئيسي للسلع الإستراتيجية مثل النفط، والذي يمر 60% منه خلال تلك القنوات الملاحية في الخليج وقناة السويس.