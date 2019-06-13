قاعدة «جاسك».. هل لإيران دور في هجوم بحر عٌمان؟

القاعدة البحرية السرية الواقعة بالقرب من مضيق هرمز منحت إيران القدرة على تهديد الملاحة في المضيق الذي يمر به نحو 20% من إنتاج النفط العالمي.

تحرير:أحمد سليمان ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

ناقلة نفط

في الثامنة من صباح اليوم الخميس، سمع دوي انفجارين هائلين متتاليين في منطقة بحر عُمان على بُعد 18 ميلا فقط من السواحل الإيرانية على الخليج العربي، التفجيران تبين أنهما ناتجان عن حادث تعرضت له ناقلتي نفط كان في طريقهما إلى تايوان وسنغافورة، من الإمارات والسعودية. الحادث أعاد للأذهان عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن أمام ساحل الفجيرة بالإمارات في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، ومازالت تفاصيل هذا الحادث الذي نجم عن ألغام بحرية، غير واضحة حتى الآن.

حادث اليوم هو الآخر يكتنفه الغموض، حيث أشارت تقارير إلى أنه ناجم عن هجوم باستخدام طوربيد بحري، دون أي تأكيدات رسمية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إلى أن الهجوم المزعوم وقع على بعد 40 ميلا فقط من ساحل قاعدة بحرية إيرانية سرية حيث تم اختبار الصواريخ المضادة للغواصات التي أطلقتها