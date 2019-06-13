قاعدة «جاسك».. هل لإيران دور في هجوم بحر عٌمان؟

القاعدة البحرية السرية الواقعة بالقرب من مضيق هرمز منحت إيران القدرة على تهديد الملاحة في المضيق الذي يمر به نحو 20% من إنتاج النفط العالمي.
في الثامنة من صباح اليوم الخميس، سمع دوي انفجارين هائلين متتاليين في منطقة بحر عُمان على بُعد 18 ميلا فقط من السواحل الإيرانية على الخليج العربي، التفجيران تبين أنهما ناتجان عن حادث تعرضت له ناقلتي نفط كان في طريقهما إلى تايوان وسنغافورة، من الإمارات والسعودية.
الحادث أعاد للأذهان عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن أمام ساحل الفجيرة بالإمارات في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، ومازالت تفاصيل هذا الحادث الذي نجم عن ألغام بحرية، غير واضحة حتى الآن.
حادث اليوم هو الآخر يكتنفه الغموض، حيث أشارت تقارير إلى أنه ناجم عن هجوم باستخدام طوربيد بحري، دون أي تأكيدات رسمية.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إلى أن الهجوم المزعوم وقع على بعد 40 ميلا فقط من ساحل قاعدة بحرية إيرانية سرية حيث تم اختبار الصواريخ المضادة للغواصات التي أطلقتها
حادث اليوم هو الآخر يكتنفه الغموض، حيث أشارت تقارير إلى أنه ناجم عن هجوم باستخدام طوربيد بحري، دون أي تأكيدات رسمية.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إلى أن الهجوم المزعوم وقع على بعد 40 ميلا فقط من ساحل قاعدة بحرية إيرانية سرية حيث تم اختبار الصواريخ المضادة للغواصات التي أطلقتها الغواصات في فبراير الماضي.
قاعدة "جاسك" البحرية، أُنشئت في عام 2008، ووفقًا للتقارير، كانت تخضع لسيطرة البحرية الإيرانية، في الوقت الذي يدير فيه الحرس الثوري الإيراني قواعد أخرى في الخليج العربي.
وأعطت هذه القاعدة، إيران طريقة سهلة لتهديد مضيق هرمز، ومنحتها القدرة على التهديد بقطع نحو خمس إمدادات للنفط في العالم.
وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت إلى أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.
هجوم بطوربيد وتدخل أمريكي.. ماذا حدث في بحر عُمان؟
وذكر عدد من المتابعين أن الناقلة الأولى كانت تحمل نفطا خاما متجها من الإمارات إلى تايوان، في حين حملت الناقلة الثانية موادًّا نفطية مكررة من الجبيل السعودية وكانت متجهة إلى سنغافورة.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه من الواضح أن الحرس الثوري الإيراني وضع يده على قاعدة "جاسك"، بعد أن تم توسيعها، وكانت في البداية مركزا لمقر قيادة المنطقة البحرية الثانية لجمهورية إيران الإسلامية.
القاعدة البحرية الإيرانية، شهدت في عام 2010، مناورات "ولاية 89" السنوية، والتي تم إجراؤها قبالة ساحل مدينة "جاسك"، والتي تمت إدارتها من القاعدة.
إلا أنه في عام 2015، كشفت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية أن القاعدة هي أيضًا محور برنامج الطائرات بدون طيار الإيراني وتضم أيضا الغواصات الإيرانية الصغيرة "غدير".
كما أجرت إيران تجارب على صواريخ مضادة للسفن بالقرب من تلك المنطقة في عام 2013، وكانت طهران تختبر الصواريخ بشكل دائم في هذه المنطقة منذ التسعينيات.
أول تعليق من إيران على حادث تفجير ناقلتي خليج عمان
وذكر مسؤولون أمريكيون لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن إيران أطلقت صاروخا أكثر تهديدا من طراز "فاتح 110"، خلال مناورات في خريف عام 2018، من القاعدة التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في "جاسك".
وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن مناورات "ولاية 97" جرت قبالة ساحل قاعدة "جاسك" في فبراير 2019، حيث شاركت فيها معظم القوات البحرية الإيرانية.
وفي الشهر نفسه عرضت إيران لقطات لغواصة من طراز "غدير" تستخدم صاروخًا مضادًا للسفن من طراز "جاسك 2"، ومن بين الأسلحة الأخرى التي اختبرتها إيران كان طوربيد إلكتروني أطلق من الغواصة "طارق"، وطوربيد "والفجر" من الغواصة "غدير"، جنبا إلى جنب مع صواريخ "قادر" من طراز كروز.
وفي أول تعليق لها على الحادث أعربت إيران، عن ارتيابها من توقيت الهجوم الغامض الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، صباح اليوم.
ووصف عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الحادث بـ"المشبوه" وتوقيته حساس، خاصة وأن إحدى الناقلتين يابانية، موضحا في تغريدة عبر "تويتر"، أن الحادث تزامن مع لقاء آبي شينزو رئيس الوزراء الياباني، مع آية الله علي خامئني قائد الثورة الإسلامية في إيران.
ارتفاع أسعار النفط بعد «حادث الناقلتين» بخليج عمان
وأكد أن ما حدث "يبعث بالقلق"، مشيرا إلى هذه الحادثة "تأتي على عكس التوجهات الإقليمية وتوجهات المنطقة والعالم لخفض التوتر وإعادة الهدوء إلى المنطقة.. وأن إيران تدعم التعاون والحوار في المنطقة".