بسبب الترمس.. وفاة طفلة وإصابة 197 بتسمم في أسيوط

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

محافظ أسيوط يزور مصابي التسمم

لقيت طفلة 3 سنوات مصرعها، وأصيب 198 شخصًا بحالات تسمم، إثر تناولهم طعام فاسد "ترمس" في أحد الأفراح بقرية نزلة سرقنا التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط. بدأت الواقعة بتلقي محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغًا بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط يعانون من الاجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات وتم الكشف على باقي الحالات وتلقيهم الإسعافات الأولية

وزار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مستشفى ديروط المركزي، للاطمئنان على حالة المصابين، مؤكدًا تقديم كافة الرعاية الصحية لهم، وأنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى والتأهب التام لاستقبال أية حالات أخرى. وأصدر المحافظ توجيهاته بمعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن المحافظة