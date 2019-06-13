جريمة

«يستاهل القتل».. اعترافات قاتلي صديقهما بالسلام

تحرير:محمد الأشموني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
تعدى شابان بمدينة السلام على صديقهما، طعنا بأسلحة بيضاء، بسبب خلافات مالية بينهم، ليلقى حتفه على الفور، فيما وصل المجني عليه جثة هامدة إلى مستشفى السلام، التي أخطرت قسم شرطة السلام ثان، باستقبالها جثة صاحب الـ 27 عاما، وبالكشف عن هويته تبين سابقة اتهامه في قضيتين آخرهما سرقة مسكن، وكشفت التحريات التي قام بها فريق البحث المشكل من ضباط مباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة صديقا المتهم، وبعمل كمين تم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة "يستاهل الموت"، وبالعرض على النيابة تم حبسهما على ذمة التحقيقات.
حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض على عاطلين بمدينة السلام، بتهمة التعدي على أحد الأشخاص بالأسلحة البيضاء، ما أودى بحياته بسبب خلافات مالية بينهم. وكشف التقرير الأولي أن المجني عليه توفي متأثرا بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم وتوقف بعضلة القلب. بإخطار اللواء محمد منصور مساعد وزير
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فاروق-الفيشاوي

نيابة التهرب الضريبي تأمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

أصدرت نيابة التهرب من الضرائب، اليوم الخميس، أمرًا بسرعة ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي؛ للتحقيق معه بتهمة التهرب الضريبي من سداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض، وصدر أمر الضبط جراء استدعاء الفنان أكثر من مرة للمثول أمام النيابة للتحقيق معه، إلا أنه تخلف عن الاستجابة لاستدعاء النيابة، ولم يمثل للتحقيق، فأصدرت النيابة أمرًا بضبطه وإحضاره لإلزامه بالحضور، لمساءلته فى التحصل عن أجر يقارب 3 ملايين و880 ألف جنيه نظير أعمال فنية مذاعة، دون سداد الضرائب المستحقة عنها.
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توقف الطريق الدولي بعد انقلاب سيارة وإصابة 14 شخصًا

أصيب 14 شخصًا، اليوم الخميس، بكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قريتي الدعاء والزهراء، بنطاق مركز بلطيم، ونقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية والمرور.
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سكين ودماء.. العثور على جثة سائق مذبوحا بالإسكندرية

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، على جثة سائق "توك توك"، فى العقد الثانى من العمر، مقيم بنجع العرب، مذبوحًا وبه طعنات قطعية وذلك على شريط السكة الحديد، بنجع "أسو" وبالقرب من شركة التعاون للبترول بدائرة قسم شرطة مينا البصل، غرب المحافظة، وذلك فى ظروف غامضة، فيما تم العثور على سكين كبير ملطخ بالدماء دون معرفة أسباب الحادث، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لضبط الجاني ومعرفة أسباب الحادث وإذا كان بسبب السرقة من عدمه وسرعة ضبط الجناة.
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إخلاء سبيل المتهمة بالاتجار فى البشر بقضية منى عراقي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إخلاء سبيل "صفية. ع" طباخة، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات في اتهامها بالاتجار بالبشر وهي القضية المتهم فيها الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج «المهمة» وفريق من طاقم برنامجها، في ضوء بلاغ تلقته أجهزة الأمن يفيد تحريض "عراقي" السيدة لارتكاب واقعة خطف طفل وتصوير ذلك وإذاعته في برنامجها، فيما شهدت التحقيقات نفي الإعلامية، التهم المنسوبة إليها من قبل المتهمة "صفية"، مؤكدة أن أحد الأشخاص ويدعى "نشأت" تقدم إليها بشكوى عن طريق رسالة محمول بدأت التحقيق فيها إعلاميًا.
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محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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سهرة ونومة وجثة.. تفاصيل مقتل تاجر على يد صاحبه

اشترى الدنيا بالآخرة واختار طريق الشيطان فراح يستدين من صاحبه تاجر الأدوات المنزلية بالربا مقابل التوقيع على إيصالات بالمبالغ، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وسئم من تكرار مطالبته له بسداد الفوائد أو الدين كاملًا وإنهاء التعامل بينهما، وضيق عليه الخناق بعد أن أصبح يتردد على مكان أكل عيشه بمقهى صغير فى نزلة أبو نوح بأرض الشعراوى بقرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ، فعقد النية على التخلص منه وارتكب حادثا غريبا على هذه القرية الهادئة وهز أرجاءها، إذ إنها لم تعهد حدوث مثل هذه الجرائم البشعة من قبل.
قتل

إخلاء سبيل المتهمة بقتل زوجها في حلوان وحبس الابن

كشفت تحقيقات نيابة حلوان تفاصيل جديدة في واقعة اتهام سيدة بقتل زوجها بمساعدة ابنها، حيث تبين عدم تورط السيدة فى قتل المجنى عليه نظرًا لانفصالهما منذ فترة وعدم وجود صلة بينهما، وأشارت التحقيقات إلى أن نجل المجنى عليه متهم بالواقعة بسبب الخلافات المالية، بعدما طلب المتهم من والده مبلغًا ماليًا فرفض المجنى عليه فتعدى عليه نجله بالضرب حتى سقط جثة هامدة، وقررت النيابة إخلاء سبيل السيدة وحبس ابنها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والده، كما أمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية بالواقعة.
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دفاعا عن النفس| 7 سنوات سجنا لبائع قتل جاره بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي جورج وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، بمعاقبة بائع متجول بالسجن لمدة سبع سنوات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 4228 جنايات بلبيس لسنة 2013، بقتل جاره في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، على أثر نشوب خلافات بينهما، إذ أشارت أوراق القضية إلى أن المتهم كان في حالة دفاع عن النفس، وهو ما خفف العقوبة.
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