«يستاهل القتل».. اعترافات قاتلي صديقهما بالسلام

تحرير:محمد الأشموني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

جثة - أرشيفية

تعدى شابان بمدينة السلام على صديقهما، طعنا بأسلحة بيضاء، بسبب خلافات مالية بينهم، ليلقى حتفه على الفور، فيما وصل المجني عليه جثة هامدة إلى مستشفى السلام، التي أخطرت قسم شرطة السلام ثان، باستقبالها جثة صاحب الـ 27 عاما، وبالكشف عن هويته تبين سابقة اتهامه في قضيتين آخرهما سرقة مسكن، وكشفت التحريات التي قام بها فريق البحث المشكل من ضباط مباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة صديقا المتهم، وبعمل كمين تم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة "يستاهل الموت"، وبالعرض على النيابة تم حبسهما على ذمة التحقيقات.

حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض على عاطلين بمدينة السلام، بتهمة التعدي على أحد الأشخاص بالأسلحة البيضاء، ما أودى بحياته بسبب خلافات مالية بينهم. وكشف التقرير الأولي أن المجني عليه توفي متأثرا بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم وتوقف بعضلة القلب. بإخطار اللواء محمد منصور مساعد وزير