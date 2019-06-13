مانشستر يونايتد جاهز لتقديم عرض خيالي لشراء جريزمان

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

جريزمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرض خيالي من أجل ضم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك رغم اقتراب برشلونة الإسباني بشكل كبير من الحصول على خدمات اللاعب. وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، أن فريق الشياطين الحمر مستعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه، وقيمته 95 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم جريزمان مهاجم منتخب الديوك في كأس العالم 2018.

وترددت أنباء خلال الآونة الأخيرة أن برشلونة اقترب بشكل كبير من ضم جريزمان، لكن عدم حسم الصفقة رسميا حتى الآن أبقى الباب مفتوحًا وأنعش آمال مانشستر يونايتد في خطف الصفقة من النادي الكتالوني. وكانت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية قد نشرت أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان هداف فريق أتلتيكو مدريد،