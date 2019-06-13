رياضة

مانشستر يونايتد جاهز لتقديم عرض خيالي لشراء جريزمان

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
جريزمان
جريزمان
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرض خيالي من أجل ضم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك رغم اقتراب برشلونة الإسباني بشكل كبير من الحصول على خدمات اللاعب. وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، أن فريق الشياطين الحمر مستعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه، وقيمته 95 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم جريزمان مهاجم منتخب الديوك في كأس العالم 2018.
وترددت أنباء خلال الآونة الأخيرة أن برشلونة اقترب بشكل كبير من ضم جريزمان، لكن عدم حسم الصفقة رسميا حتى الآن أبقى الباب مفتوحًا وأنعش آمال مانشستر يونايتد في خطف الصفقة من النادي الكتالوني. وكانت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية قد نشرت أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان هداف فريق أتلتيكو مدريد،
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رونالدو-واسرته

كيف تجاهل راموس «رونالدو» قبل حفل زفافه؟

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، لم يوجه الدعوة إلى زميله السابق في النادي الملكي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، لحضور حفل زفافه على الإعلامية بيلار روبيو المقرر إقامته يوم 15 يونيو الجاري في إشبيلية، ويقيم راموس حفلاً كبيراً يوم زواجه الرسمي بحضور 500 شخص تمت دعوتهم بواسطة قائد ريال مدريد وزوجته، لكن لا يتواجد اسم رونالدو في قائمة الموجه لهم الدعوات رغم أنه كان زميلاً لراموس لمدة 9 سنوات في صفوف الريال وحققا معاً العديد من البطولات محلياً وقارياً وعالمياً، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس.
احمد-المحمدى-مع-منتخب-مصر

قائد الفراعنة: هدفنا التتويج بكأس أمم إفريقيا

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، عن جاهزية زملائه لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقال المحمدي: "هناك بعض لاعبي الجيل الحالي، خاضوا مباريات على استاد القاهرة، في ظل حضور جماهيري، والجميع على أتم الاستعداد للعب على ملعب استاد القاهرة، بالرغم من عدم لعب البعض في هذا الملعب في ظل حضور جماهيري، وأناشد جميع الجماهير، بالحضور إلى استاد القاهرة، ودعم منتخب مصر، وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالبطولة".
على-غزال

علي غزال: كلنا واحد في المنتخب وجاهزون لكأس الأمم

أكد علي غزال، لاعب خط وسط المنتخب الوطني، جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقال غزال في تصريحات تليفزيونية: "نؤدي التدريبات بقوة، من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للمنتخب، وكلنا واحد في المنتخب، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي واحتياطي، الأهم هو أن نحصد لقب البطولة، وهناك لاعبون كانوا يستحقون التواجد مع المنتخب في البطولة الإفريقية، ولكن هذه وجهة نظر الجهاز الفني ويجب على الجميع احترامها، خاصة أن جميع اللاعبين في القائمة النهائية على مستوى عال من الكفاءة".
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يان-اوبلاك

أوبلاك يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

أعرب الحارس السلوفيني لفريق أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما انضم لصفوف الروخيبلانكوس في عام 2014 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وخاض منذ ذلك الحين 208 مباريات مع الفريق الإسباني، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 117 مباراة، ووفقًا لشبكة "ESPN"، فإن الحارس البالغ من العمر 26 عامًا تم التأكيد له أثناء تجديد تعاقده في وقت سابق من العام الجاري، بأن الفريق سيدعم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
جريزمان

رقم 7 والعائلة يقربان جريزمان من العملاق الإنجليزي

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم السبت، عن أن نادي مانشستر يونايتد قدم إغراءً جديدا للفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، ووفقا لإكسبريس، فإن العملاق الإنجليزي يغري جريزمان بالحصول على القميص رقم 7 الذي يفضّله المهاجم الفرنسي منذ أن كان في ريال سوسيداد، خصوصًا أن جريزمان صرح من قبل بأن سبب تفضيله رقم 7 يعود إلى حبه للإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد، الذي كان يرتدي نفس الرقم مع الشياطين الحمر.
جريزمان

هل ينجح جريزمان في تهدئة الأجواء مع برشلونة؟

إذا انضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة هذا الصيف، فلن يكون من السهل عليه كسب قلب الإدارة واللاعبين والجماهير. رفض النجم الفرنسي الانضمام إلى البرسا العام الماضي، بعدما اتخذ قراره بإصدار فيلم وثائقي، والآن أعلن جريزمان الرحيل عن الروخيبلانكوس، ويبدو أن برشلونة هي وجهته الأقرب. وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن برشلونة ضم جريزمان بالفعل لمدة 5 سنوات، مقابل حصوله على 17 مليون يورو سنويا، إلا أن البرسا لم يعلن عن شيء ولم يتم توقيع أي عقود، ولم يتم التوصل لأي اتفاق رسميا.
جريزمان

رئيس برشلونة السابق يصدم أنطوان جريزمان

أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق، تحفظه على الصفقة المنتظرة للبارسا، بضم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، حيث قال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "أعتقد أن معظم مشجعي برشلونة لا يريدونه (جريزمان)، بالإضافة إلى أن الأسعار التي يتم الحديث عنها مبالغ فيها، وهناك لاعبون آخرون لديهم إمكانات كبيرة يمكنهم القيام بما يمكن أن يفعله جريزمان في برشلونة، ورغم كل ذلك، لا أحب خلق علاقة عداوة معه، لأنه إذا حضر سأحبه وأشجعه مثل كل لاعبي برشلونة".
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