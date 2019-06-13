جريمة

«اللي هيقرب هيموت».. ليلة تقطيع «عريس السلام»

عام ونصف، لم تنطفئ خلالها نار الانتقام داخل "ويلا"، يستيقظ كل صباح لتقع عيناه على عاهة تذكره بذلك اليوم المشؤوم حتى قرر إخماد لهيبها بجريمة قتل هزت منطقة السلام
تحرير:محمد أبو زيد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
مسرح الجريمة
مسرح الجريمة
لم يدرك "أحمد" أنه لا مكان لأصحاب القلوب الرحيمة في عصر فرض فيه خفافيش الظلام سطوتهم، لا يعرفون سوى لغة الدم والسلاح، لم يتركوا مدينة السلام تنعم باسمها، وباتت لا تعرف إلا الحزن ولا تسمع سوى نعيق الغربان، كان يظن -وليس كل الظن إثما- أن الدنيا ليست بتلك القسوة، لم يغب عن يقينه أن عدالة السماء تقف بالمرصاد في وجه كل ظالم وتنصف ضعيفا قليل الحيلة، فعاش كما ظن واعتقد، واقفا يدافع عن مظلوم لا يقوى على الدفاع عن نفسه وحق ضائع على يد الأشرار الذين لم يتركوه وشأنه، قتلوه بدم بارد ليدفع حياته ثمنا غاليا بعدما طالته أيادي "ولاد الدم والظلام".
ضربة إزازة  "أحمد" شاب تخطى العشرين من عمره، يعيش مع والده ووالدته وشقيقه الأصغر في منطقة أطلس بمدينة السلام، يحظى بحب جيرانه لما عُرف عنه من شهامة. قبل عام ونصف شاهد شابا له سجل إجرامي ويدعى "أحمد ويلا" يضرب سيدة قعيدة تجلس على كرسي متحرك أمام منزلها، ويركلها بقدمه، لم يتوان في الدفاع عنها "حرام
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المستشار-حسن-فريد

استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2013، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وكانت النيابة قد اتهمت محمد الظواهري بإنشاء خلية إرهابية داخل مصر، تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية.
اختناق- من -الغاز

إصابة أم و4 من أطفالها بتسمم غذائي في بني سويف

أصيبت ربة منزل وأربعة من أطفالها، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي في قرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، بعد إصابتهم بقئ وإسهال لتناولهما وجبة فاسدة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بإصابة ربة منزل وأربعة من أطفالها بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم،
محافظ-أسيوط-يزور-مسشتفى-ديروط-المركزي (8)

«مياه الترعة» وراء تسمم 198 شخصًا في أسيوط

كشفت تحريات نيابة شمال أسيوط، التي أجرتها بموقع إصابة 198 شخصًا بتسمم بينهم طفلة توفيت، اليوم الخميس، لتناولهم ترمس في حفل زفاف، أنه تم تجهيزه بمياه راكدة من الترعة ملوثة بمبيدات زراعية وغير صالحة للاستهلاك. وبدأت الواقعة بتلقي محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغًا بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط، يعانون من الاجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات.
فاروق-الفيشاوي

نيابة التهرب الضريبي تأمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

أصدرت نيابة التهرب من الضرائب، اليوم الخميس، أمرًا بسرعة ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي؛ للتحقيق معه بتهمة التهرب الضريبي من سداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض، وصدر أمر الضبط جراء استدعاء الفنان أكثر من مرة للمثول أمام النيابة للتحقيق معه، إلا أنه تخلف عن الاستجابة لاستدعاء النيابة، ولم يمثل للتحقيق، فأصدرت النيابة أمرًا بضبطه وإحضاره لإلزامه بالحضور، لمساءلته فى التحصل عن أجر يقارب 3 ملايين و880 ألف جنيه نظير أعمال فنية مذاعة، دون سداد الضرائب المستحقة عنها.
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جثة

تفريغ الكاميرات لكشف هوية المتهمين بقتل شاب بالسلام

نشبت مشاجرة بين 3 أشخاص وشاب في إحدى شوارع مدينة النهضة بالسلام بسبب خلافات بينهم انتهت بمقتل الشاب بعدما سددوا له طعنات عديدة، وفروا هاربين من مسرح الجريمة، ليقوم الأهالي بالإبلاغ عن الواقعة، وكان قسم شرطة السلام ثان، تلقى بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبانتقال رجال المباحث بالقسم، وبإجراء الفحص عثر على جثة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مصاب بطعنات. ودلت التحريات الأولية على أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم وبين الشاب، فيما يكثف ضباط القسم من جهودهم لضبط المتهمين.
جثة (3)

جريمة هزت القاهرة.. شقيقان يقتلان سائقا ويحرقان جثته

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، في كشف لغز مقتل سائق داخل سيارة ميكروباص عقب حرقها وهو بداخلها، وتبين أن شقيقين وراء الواقعة، بعدما أجبرهم والدهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه، مما أثار حفيظتهما فقررا الانتقام من زوجها. بدأت الأحداث بتلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.
جثة-فى-شقة

«أبويا اتقتل» تفاصيل جريمة «قتيل قميص النوم» بالسلام

"علاء الدين.ع" رجل ستيني يتمتع بحب واحترام المقربين له، يعمل سائقاً على سيارته الملاكي، يشهد له الجميع بدماثة خلقه وطباعه الجيدة، منتصف الأسبوع الماضي، بينما يستعد الأهالي للذهاب لأعمالهم صباحًا فوجئ الأهالي بصوت صراخ من شقته، وباستطلاع الأمر تبين وجود نجل جارهم المسن في حالة هستيرية بعد العثور على جثة والده مسجاة على الأرض غارقا في بركة من الدماء، مما أثار حالة من الخوف بين الجيران. "التحرير" انتقل إلى حي إسبيكو بمدينة السلام للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث.
جثة

كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
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