جريمة

زوجته تركت البيت.. سائق توك توك ينتحر في القليوبية

تحرير:علاء النجار ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أقدم سائق "توك توك" في شبين القناطر على التخلص من حياته، اليوم الخميس، بشنق نفسه بكابل كهربائي في منزله، وذلك لوجود خلافات بينه وبين زوجته بسبب مصروف المنزل وتركها منزل الزوجية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والذي أمر بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وأمر بالتصريح بدفن الجثة عقب التشريح، كما استعجل تحريات المباحث في شأن الواقعة وظروفها وملابساتها.
بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بورود بلاغ بقيام سائق توك توك بشنق نفسه في منزله بشبين القناطر. على الفور، انتقل العميدان يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وعبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وتبين أن الجثة
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الانتحار-شنقا

«مصروف البيت» كلمة السر.. انتحار عاطل في حدائق القبة

أزمة نفسية حادة دفعت عاطلا للتخلص من حياته فشنق نفسه داخل شقته بحدائق القبة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل جثته للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد جيرانهم، وبعد عدم استجابته لطرقهم كسروا باب الشقة، فعثروا عليه مشنوقًا في سقف منزله، انتقل رجال المباحث، وعثروا على جثة رجل يبلغ من العمر 41 سنة، منتحرا وتبين أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة.
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ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة؟

كثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.
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استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2013، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وكانت النيابة قد اتهمت محمد الظواهري بإنشاء خلية إرهابية داخل مصر، تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية.
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بعد حادثة الأوتوستراد.. وصايا تجنبك حوادث الطرق

شهد طريق الأوتوستراد أمس، حادثا مروريا مفجعا، راح ضحيته 18 شخصا بينهم أفراد من أسرة واحدة، وأصيب خلاله 7 آخرون، وأشار الفحص الأولى إلى وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة للسائقين، إذ تصادمت ثلاث سيارات، اثنتان ميكروباص وأخرى نقل، أعلى كوبرى طرة فى منطقة حلوان، وبسبب ذلك الحادث الدامي وغيره، ومنعًا لتكرار وقائع مماثلة، نرصد فى السطور التالية أبرز إجراءات السلامة والتى ينصح بها خبراء المرور للحفاظ على السلامة خلال القيادة، وعلى رأسها تجنب السرعة الزائدة.
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طعنات-سكين-جريمة

مزقته خلال نومه.. حكاية 90 يوما زواجا انتهت بجريمة

أيام قليلة كانت تفصل الزوجين عن إتمام 100 يوم على عقد قرانهما واستقرارهما في عش الزوجية البسيط في منطقة الطبالين التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية. مرت الشهور الثلاثة بمرارة وحسرة على الزوجة التي ضاقت ذرعا من أفعال رب الأسرة، الذي ظنت أنه سيكون ملاذها الأول والأخير بعد تركها منزل أسرتها الذي نشأت فيه منذ صغرها، إلا أن تلك الأحلام الوردية تبددت وأضحت مشكلات وأزمات متتالية انتهت باتخاذها قرارا هو الأصعب في حياتها حملت معه لقب "قاتلة" تنتظر مصيرها الذي قد ينهيه "حبل المشنقة".
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«دول زي إخواتك».. إصابة شخصين في مشاجرة مع سائق

أصيب شخصان بجروح وطعنات متفرقة في الجسم، على أثر وقوع مشاجرة بينهما وبين سائق توك توك، اليوم الخميس، بسبب "معاكسة" الفتيات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرق الإسكندرية، إذ تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة أول المنتزه، من مستشفى شرق المدينة، بوصول المدعو "ن. ل"، وآخر معه، مصابين بعدة جروح وطعنات، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المصابين وسائق مركبة "توك توك" عقب مشادة كلامية بين الطرفين؛ بسبب "معاكسة الفتيات" في العيد.
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ثمن الثقة.. لغز آخر توصيلة لسائق توك توك بالقليوبية

خرج الشاب "ب.ر" صاحب الـ14 عامًا، للعمل على مركبة التوك توك كعادته بنطاق قريته نوى التابعة لمركز قليوب، على أمل العودة قبل أذان المغرب لتناول الإفطار مع أسرته البسيطة التي كان عائلها من العمل مفردة من أجل لقمة العيش، ما جعل الابن يبادر لكي يساعد والده بالعمل على نفس المركبة، لكنه اختفى فى ظروف غامضة، منذ صباح أمس الأحد، على غير العادة، وانتابت أسرته حالة من الرعب، لا سيما بعد أن أغلق هاتفه المحمول وفشلهم فى الوصول إليه، فحرروا محضرا باختفائه ليكتشفوا الكارثة.
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«عايز أجرة زيادة».. عامل يمزق جسد سائق توك توك

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل خردة، قتل سائق توك توك بمدينة السلام، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر- الإسماعيلية "الطريق البطيء" أمام سوق العبور، وبالفحص تبين أن المجنى عليه سائق توك توك، 22 عاما، مقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته، عبارة عن "كسر بالزجاج الأمامى".
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