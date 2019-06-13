زوجته تركت البيت.. سائق توك توك ينتحر في القليوبية

تحرير:علاء النجار ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

صورة أرشيفية

أقدم سائق "توك توك" في شبين القناطر على التخلص من حياته، اليوم الخميس، بشنق نفسه بكابل كهربائي في منزله، وذلك لوجود خلافات بينه وبين زوجته بسبب مصروف المنزل وتركها منزل الزوجية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والذي أمر بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وأمر بالتصريح بدفن الجثة عقب التشريح، كما استعجل تحريات المباحث في شأن الواقعة وظروفها وملابساتها.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بورود بلاغ بقيام سائق توك توك بشنق نفسه في منزله بشبين القناطر. على الفور، انتقل العميدان يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وعبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وتبين أن الجثة