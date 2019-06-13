رياضة

الحضري والخطيب يتفوقان على محمد صلاح في قائمة الأفضل

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
تستعد مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، لاختيار أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم الإفريقية، بعدما اختارت المجلة قائمة مكونة من 30 لاعبًا في تاريخ القارة السمراء، والتي شهدت وجود 4 لاعبين مصريين في القائمة، وهم كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، عصام الحضري قائد المنتخب الوطني السابق، محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وحل الحضري في المركز الحادي عشر، متفوقًا على بيبو الذي احتل المركز الثالث عشر، وصلاح السابع عشر، وتريكة الذي احتل المركز الثامن عشر.
عصام الحضرى، جاء فى المركز الحادي عشر، بعدما صنع تاريخا كبيرا مع منتخب الفراعنة، وتوج ببطولة إفريقيا 4 مرات أعوام، وشارك فى كأس العالم في سن 45 عامًا، بجانب ألقابه مع الأهلي. وفي المركز الثالث عشر، جاء محمود الخطيب، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1988، وبطولة إفريقيا مع منتخب مصر، و10
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كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.
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رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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بعد الأهلي.. وادي دجلة يوجه صدمة قوية للزمالك

علم «التحرير» أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع إدارة نادي وادي دجلة للحصول على خدمات محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة دجلة وجهت صدمة إلى الأبيض، بطلب 50 مليون جنيه، مقابل الموافقة على بيع اللاعب، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق الدجلاوي خلال الموسم الحالي، كما طالب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للغزلان، باستمرار اللاعب، باعتباره من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.
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المنتخب يعلق على أنباء استبعاد محمد صلاح

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، وافق على طلب النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بالحصول على إجازة للحصول على قسط من الراحة، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأبدى لهيطة، خلال مداخلة هاتفية، من برنامج «نمبر وان» بقناة النهار، اندهاشه من حديث البعض عن التهديد باستبعاد صلاح من قائمة البطولة في حالة عدم عودته من الإجازة والانضمام للمنتخب، قائلًا: «كلام غريب لا يصدقه شخص عاقل».
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محمد صلاح يرد على رسائل المصريين في إعلان جديد

طرحت شركة فودافون للاتصالات، إعلانا جديدا، عبر جميع صفاحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بطولة النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وظهر صلاح في الإعلان حاملا هاتفه داخل ملعب «أنفيلد»، وهو يتلقى رسائل المصريين، الذين انهالوا عليه بالإشادات والهتافات، وطالبوه بمواصلة التألق وقيادة المنتخب الوطني للتتويج بكأس الأمم الإفريقية.
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الجونة تجمع بين عماد متعب ومحمد صلاح (صورة)

نشر عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، صورة تجمعه بالدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال العطلة التي يقضيها الأخير في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل. واستبعد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، محمد صلاح من الودية الأولى للفراعنة المقرر لها يوم الخميس المُقبل أمام منتخب تنزانيا في إطار استعدادات الفراعنة للبطولة الإفريقية، حيث سيواجه منتخب غينيا يوم 16 يونيو الجاري.
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أجيري يرفض طلب اتحاد الكرة لحل أزمة الأهلي

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، رفض التفريط في محمود عبدالرحيم (جنش)، حارس مرمى الفراعنة، وتركه لفريق الزمالك من أجل استكمال بطولة الدوري الممتاز بدون الدوليين، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن المدير الفني للمنتخب الوطني، تمسك ببقاء كل اللاعبين في المعسكر، الذي يخوضه المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الشهر الجاري، رافضًا فكرة الاستغناء عن أي لاعب يتواجد في معسكر الفريق.
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