الحضري والخطيب يتفوقان على محمد صلاح في قائمة الأفضل

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

محمود الخطيب

تستعد مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، لاختيار أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم الإفريقية، بعدما اختارت المجلة قائمة مكونة من 30 لاعبًا في تاريخ القارة السمراء، والتي شهدت وجود 4 لاعبين مصريين في القائمة، وهم كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، عصام الحضري قائد المنتخب الوطني السابق، محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وحل الحضري في المركز الحادي عشر، متفوقًا على بيبو الذي احتل المركز الثالث عشر، وصلاح السابع عشر، وتريكة الذي احتل المركز الثامن عشر.

عصام الحضرى، جاء فى المركز الحادي عشر، بعدما صنع تاريخا كبيرا مع منتخب الفراعنة، وتوج ببطولة إفريقيا 4 مرات أعوام، وشارك فى كأس العالم في سن 45 عامًا، بجانب ألقابه مع الأهلي. وفي المركز الثالث عشر، جاء محمود الخطيب، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1988، وبطولة إفريقيا مع منتخب مصر، و10