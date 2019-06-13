غرق صيادين في بحيرة المنزلة بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

صورة أرشيفية

لقي اثنان من صيادي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية مصرعهما غرقا، اليوم الخميس، في أثناء الصيد ببحيرة المنزلة، إذ جرفهما التيار، وقام الأهالي بانتشالهما ونقل جثمانيهما إلى مستشفى المطرية المركزي. تبين أن أحدهما سقط في المياه ولعدم تمكنه من السباحة غرق، وحاول الثاني إنقاذه فغرق هو الآخر وجرفهما تيار المياه. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوصول جثتين إلى مستشفى المطرية بداعي الغرق.

بانتقال ضباط مباحث المطرية إلى مكان البلاغ، تبين أنهما "السيد محمد زكريا عبد القادر - 32 عامًا"، و"محمد محمد جودة - 45 عامًا"، مقيمان بدائرة القسم. وبسؤال الأهالي، أكدوا أن الاثنين أثناء صيدهما في منطقة العلادية داخل بحيرة المنزلة، سقط أحدهما وحاول الثاني إنقاذه إلا أنهما غرقا معا، وتمكن الأهالي من