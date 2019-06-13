كيف تأثرت أسعار النفط بعد الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان؟

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم، الخميس، أن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار في حادث وقع بخليج عُمان وأنها تقدم المساعدة لهما، حيث أدى هذا الحادث إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا

تحرير:محمد صلاح ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

انفجار ناقلات النفط

صعدت أسعار النفط لأكثر من 4% بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. وعلى أثر ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتسجل 61.97 دولار للبرميل بزيادة بلغت 4% أى دولارين ، حيث زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7% إلى 52.55 دولار للبرميل. ونقلت صحيفة (تريد ويندز) المعنية بالشحن عن مصادر لم تحددها أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني. وأضاف فى بيان له أن المملكة المتحدة تتحرى وشركاؤها الأمر حاليا. وتعليقا على ذلك، قال الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول بالجامعة البريطانية، إن الحادث سيؤثر على أسعار النفط