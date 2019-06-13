كيف تأثرت أسعار النفط بعد الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان؟

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم، الخميس، أن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار في حادث وقع بخليج عُمان وأنها تقدم المساعدة لهما، حيث أدى هذا الحادث إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا
صعدت أسعار النفط لأكثر من 4% بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران.
وعلى أثر ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتسجل 61.97 دولار للبرميل بزيادة بلغت 4% أى دولارين ، حيث زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7% إلى 52.55 دولار للبرميل.
ونقلت صحيفة (تريد ويندز) المعنية بالشحن عن مصادر لم تحددها أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.
وأضاف فى بيان له أن المملكة المتحدة تتحرى وشركاؤها الأمر حاليا.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول بالجامعة البريطانية، إن الحادث سيؤثر على أسعار النفط
قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.
وأضاف فى بيان له أن المملكة المتحدة تتحرى وشركاؤها الأمر حاليا.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول بالجامعة البريطانية، إن الحادث سيؤثر على أسعار النفط العالمية بالتأكيد، مؤكدا أن ذلك لا يمثل أى خطورة على مصر.
وأضاف راغب فى تصريحات «للتحرير»، أن الواقعة لم تعرف أسبابها أو دوافعها، والحقائق سيتم كشفها خلال الساعات القليلة المقبلة، منوها أن أسعار النفط ربما تشهد زيادة أخرى فى الأسواق العالمية لكنها مؤقتة.
اقرأ أيضا: أول تعليق من إيران على حادث تفجير ناقلتي خليج عمان
وشهدت عقود النفط الآجلة اليوم ارتفاعا بأكثر من 4.2% أو 2.5 دولار، بعد استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عمان.
وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، إن انفجارين كبيرين استهدفا صباح الخميس ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، بحسب معلومات أولية.
كما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 3.58% أو 1.83 دولارا إلى 52.95 دولارا للبرميل.
ودعت مجموعة بريطانية للسلامة البحرية إلى توخي «الحذر الشديد» بعد حادث غير محدد في بحر عمان، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، عن وكالة «يونيوز» الإخبارية أنه تم استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان، مضيفة أنهما من الناقلات العملاقة التي كانت تحمل النفط الخام من الخليج.
وذكرت الوكالة أن مصادر محلية في سلطنة عُمان أعلنت، صباح الخميس، سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية داخل مياه بحر عُمان.
ونقلت رويترز، عن عدة مصادر في الشحن البحري، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.
اقرأ أيضا: الشركة المالكة: ناقلة النفط لم تغرق.. والانفجار غامض
في المقابل أكد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية تلقيه طلب استغاثة من ناقلتين، وأنهم علم بوقوع هجوم على ناقلتين في خليج عمان.
كما أوضح الأسطول الخامس في بيان رسمي تلقي القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداء استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحا.
وبحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء فإن أحد مشغلي الناقلتين أكد وجود شبهة في أن الحادث ناجم عن هجوم، بينما ذكرت تقارير أخرى بأن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.
من ناحية أخرى أكدت شركة ناقلات النفط الكويتية اليوم الخميس أن "ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي ومستعدون لأي طارئ ".
وقالت الشركة في بيان لـ"كونا"، إنها اتخذت كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري .
وأضافت أن أسطول الشركة البحري لم يتأثر بالحوادث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في خليج عُمان والمنطقة.
ولفتت ناقلات النفط الكويتية إلى أنها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن.
وأوضحت أنها تقوم بدورها على أكمل وجه ولديها أسطول ناقلات نفط وغاز حديث على أعلى مستوى ويتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالمية.
اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار النفط بعد «حادث الناقلتين» بخليج عمان