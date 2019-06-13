جريمة

إخلاء سبيل المتهمة بالاتجار فى البشر بقضية منى عراقي

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
منى عراقي- أرشيفية
منى عراقي- أرشيفية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إخلاء سبيل "صفية. ع" طباخة، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات في اتهامها بالاتجار بالبشر وهي القضية المتهم فيها الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج «المهمة» وفريق من طاقم برنامجها، في ضوء بلاغ تلقته أجهزة الأمن يفيد تحريض "عراقي" السيدة لارتكاب واقعة خطف طفل وتصوير ذلك وإذاعته في برنامجها، فيما شهدت التحقيقات نفي الإعلامية، التهم المنسوبة إليها من قبل المتهمة "صفية"، مؤكدة أن أحد الأشخاص ويدعى "نشأت" تقدم إليها بشكوى عن طريق رسالة محمول بدأت التحقيق فيها إعلاميًا.
 وتضمنت الشكوى توسط "صفية" لدى شقيق الشاكي، الذي لم يقدر له الله الإنجاب، لتبني أحد الأطفال، وهو ما دعا منى العراقى للتحقيق فى الأمر، وشرحت أن اثنين من طاقم الإعداد الخاص ببرنامجها، تواصلا مع السيدة وحاولا إقناعها بأنهما زوجان يحملان الجنسية السعودية، ويرغبان في تبني طفل بأي طريقة بمقابل أي مبلغ
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فاروق-الفيشاوي

نيابة التهرب الضريبي تأمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

أصدرت نيابة التهرب من الضرائب، اليوم الخميس، أمرًا بسرعة ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي؛ للتحقيق معه بتهمة التهرب الضريبي من سداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض، وصدر أمر الضبط جراء استدعاء الفنان أكثر من مرة للمثول أمام النيابة للتحقيق معه، إلا أنه تخلف عن الاستجابة لاستدعاء النيابة، ولم يمثل للتحقيق، فأصدرت النيابة أمرًا بضبطه وإحضاره لإلزامه بالحضور، لمساءلته فى التحصل عن أجر يقارب 3 ملايين و880 ألف جنيه نظير أعمال فنية مذاعة، دون سداد الضرائب المستحقة عنها.
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توقف الطريق الدولي بعد انقلاب سيارة وإصابة 14 شخصًا

أصيب 14 شخصًا، اليوم الخميس، بكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قريتي الدعاء والزهراء، بنطاق مركز بلطيم، ونقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية والمرور.
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سكين ودماء.. العثور على جثة سائق مذبوحا بالإسكندرية

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، على جثة سائق "توك توك"، فى العقد الثانى من العمر، مقيم بنجع العرب، مذبوحًا وبه طعنات قطعية وذلك على شريط السكة الحديد، بنجع "أسو" وبالقرب من شركة التعاون للبترول بدائرة قسم شرطة مينا البصل، غرب المحافظة، وذلك فى ظروف غامضة، فيما تم العثور على سكين كبير ملطخ بالدماء دون معرفة أسباب الحادث، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لضبط الجاني ومعرفة أسباب الحادث وإذا كان بسبب السرقة من عدمه وسرعة ضبط الجناة.
جثه -علي-الطريق (1)

«يستاهل القتل».. اعترافات قاتلي صديقهما بالسلام

تعدى شابان بمدينة السلام على صديقهما، طعنا بأسلحة بيضاء، بسبب خلافات مالية بينهم، ليلقى حتفه على الفور، فيما وصل المجني عليه جثة هامدة إلى مستشفى السلام، التي أخطرت قسم شرطة السلام ثان، باستقبالها جثة صاحب الـ 27 عاما، وبالكشف عن هويته تبين سابقة اتهامه في قضيتين آخرهما سرقة مسكن، وكشفت التحريات التي قام بها فريق البحث المشكل من ضباط مباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة صديقا المتهم، وبعمل كمين تم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة "يستاهل الموت"، وبالعرض على النيابة تم حبسهما على ذمة التحقيقات.
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طعن-بالسكين

النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قُتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الأولية لرجال المباحث.
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مأساة «مريم»| أشعلت النار بجسدها هربا من تحرش والدها

14 سنة سئمت معها "مريم" الحياة وما فيها، أفعال والدها غير المفهومة بالمرة دفعتها لمحاولة التخلص من حياتها، ارتدت أفضل الثياب وسكبت على جسدها الصغير "تنر" يستخدمه الأب في عمله، ثم أمسكت بأعواد الثقاب لتتخذ قرارا هو الأصعب للفتاة القاصر، إذ أشعلت النار في جسدها، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت، لتبدأ رحلة علاجها من الحروق التي ألمّت بها داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي، بينما تجلس بجوارها والدتها "شيماء. أ" 35 سنة، تندب حظها شاكية همها إلى الله مطالبة بمحاسبة طليقها بوصفه المسؤول عما آلت إليه الأمور.
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لغز العثور على شاب مقتولا أمام منزله في البساتين

دماء اختلطت بلون التراب، صدمة ممزوجة بخوف، جريمة قتل جديدة تضاف إلى سابقاتها، انتهك مرتكبوها حُرمة شهر رمضان من جهة وحُرمة الدماء من جهة أخرى، إذ سجل دفتر النوبتجية المسائية بقسم شرطة البساتين في مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، واقعة جديدة بعدما عثر الأهالي على جثة عامل مقتولا مُلقاة أمام منزله بمنطقة "بئر أم سلطان" وذلك في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والهلع انتابت قاطني المنطقة من هول المشهد وسط انتشار مكثف لرجال الشرطة للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.
القس-مقار‎

12 يوما تحقيقات.. التفاصيل الكاملة لمقتل كاهن شبرا

12 يوما من التحريات والبحث المكثف وجمع المعلومات والتحقيقات الموسعة، كانت كافية حتى يستقر يقين وضمير نيابة بنها الكلية في إصدار قرارها بإحالة خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه إذ وردت كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، تفيد بإصابته بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر وكشفت عملية فحص سلاح الجريمة من قبل الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية تطابق أعيرته مع الطلقات الموجودة بجسد المجنى عليه.
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