إخلاء سبيل المتهمة بالاتجار فى البشر بقضية منى عراقي
تحرير:سماح عوض الله
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
منى عراقي- أرشيفية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إخلاء سبيل "صفية. ع" طباخة، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات في اتهامها بالاتجار بالبشر وهي القضية المتهم فيها الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج «المهمة» وفريق من طاقم برنامجها، في ضوء بلاغ تلقته أجهزة الأمن يفيد تحريض "عراقي" السيدة لارتكاب واقعة خطف طفل وتصوير ذلك وإذاعته في برنامجها، فيما شهدت التحقيقات نفي الإعلامية، التهم المنسوبة إليها من قبل المتهمة "صفية"، مؤكدة أن أحد الأشخاص ويدعى "نشأت" تقدم إليها بشكوى عن طريق رسالة محمول بدأت التحقيق فيها إعلاميًا.
وتضمنت الشكوى توسط "صفية" لدى شقيق الشاكي، الذي لم يقدر له الله الإنجاب، لتبني أحد الأطفال، وهو ما دعا منى العراقى للتحقيق فى الأمر، وشرحت أن اثنين من طاقم الإعداد الخاص ببرنامجها، تواصلا مع السيدة وحاولا إقناعها بأنهما زوجان يحملان الجنسية السعودية، ويرغبان في تبني طفل بأي طريقة بمقابل أي مبلغ
وتضمنت الشكوى توسط "صفية" لدى شقيق الشاكي، الذي لم يقدر له الله الإنجاب، لتبني أحد الأطفال، وهو ما دعا منى العراقى للتحقيق فى الأمر، وشرحت أن اثنين من طاقم الإعداد الخاص ببرنامجها، تواصلا مع السيدة وحاولا إقناعها بأنهما زوجان يحملان الجنسية السعودية، ويرغبان في تبني طفل بأي طريقة بمقابل أي مبلغ مالي تطلبه السيدة، وأكدت مقدمة برنامج «المهمة» أن ما فعلته وفريق عملها جاء بدافع الوطنية وكشف شبكة خطف الأطفال.
قبل منى عراقي.. إعلاميون تعرضوا للحبس
وقالت "الطباخة" أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من إحدى مُعدّات البرنامج حاولت خلاله إغرائها بمبلغ مالي مقابل ارتكاب واقعة خطف أيٍ من الأطفال وتسليمه إليهم، ومحاولة طاقم برنامجها احتجازها داخل سيارة وتصويرها دون إرادتها.