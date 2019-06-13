إخلاء سبيل المتهمة بالاتجار فى البشر بقضية منى عراقي

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

منى عراقي- أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إخلاء سبيل "صفية. ع" طباخة، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات في اتهامها بالاتجار بالبشر وهي القضية المتهم فيها الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج «المهمة» وفريق من طاقم برنامجها، في ضوء بلاغ تلقته أجهزة الأمن يفيد تحريض "عراقي" السيدة لارتكاب واقعة خطف طفل وتصوير ذلك وإذاعته في برنامجها، فيما شهدت التحقيقات نفي الإعلامية، التهم المنسوبة إليها من قبل المتهمة "صفية"، مؤكدة أن أحد الأشخاص ويدعى "نشأت" تقدم إليها بشكوى عن طريق رسالة محمول بدأت التحقيق فيها إعلاميًا.

وتضمنت الشكوى توسط "صفية" لدى شقيق الشاكي، الذي لم يقدر له الله الإنجاب، لتبني أحد الأطفال، وهو ما دعا منى العراقى للتحقيق فى الأمر، وشرحت أن اثنين من طاقم الإعداد الخاص ببرنامجها، تواصلا مع السيدة وحاولا إقناعها بأنهما زوجان يحملان الجنسية السعودية، ويرغبان في تبني طفل بأي طريقة بمقابل أي مبلغ