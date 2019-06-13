سكين ودماء.. العثور على جثة سائق مذبوحا بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

جثة - أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، على جثة سائق "توك توك"، فى العقد الثانى من العمر، مقيم بنجع العرب، مذبوحًا وبه طعنات قطعية وذلك على شريط السكة الحديد، بنجع "أسو" وبالقرب من شركة التعاون للبترول بدائرة قسم شرطة مينا البصل، غرب المحافظة، وذلك فى ظروف غامضة، فيما تم العثور على سكين كبير ملطخ بالدماء دون معرفة أسباب الحادث، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لضبط الجاني ومعرفة أسباب الحادث وإذا كان بسبب السرقة من عدمه وسرعة ضبط الجناة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطاارًا من قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب. بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "مدحت.م.م"، 17 سنة، سائق "توك توك"، مسجى على جانبه الأيمن، يرتدي كامل ملابسه وبه طعنات متفرقة وقطعية بالوجه والرقبة