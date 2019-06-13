جريمة

سكين ودماء.. العثور على جثة سائق مذبوحا بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، على جثة سائق "توك توك"، فى العقد الثانى من العمر، مقيم بنجع العرب، مذبوحًا وبه طعنات قطعية وذلك على شريط السكة الحديد، بنجع "أسو" وبالقرب من شركة التعاون للبترول بدائرة قسم شرطة مينا البصل، غرب المحافظة، وذلك فى ظروف غامضة، فيما تم العثور على سكين كبير ملطخ بالدماء دون معرفة أسباب الحادث، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لضبط الجاني ومعرفة أسباب الحادث وإذا كان بسبب السرقة من عدمه وسرعة ضبط الجناة.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطاارًا من قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب. بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "مدحت.م.م"، 17 سنة، سائق "توك توك"، مسجى على جانبه الأيمن، يرتدي كامل ملابسه وبه طعنات متفرقة وقطعية بالوجه والرقبة
اقرأ المزيد
فاروق-الفيشاوي

نيابة التهرب الضريبي تأمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

أصدرت نيابة التهرب من الضرائب، اليوم الخميس، أمرًا بسرعة ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي؛ للتحقيق معه بتهمة التهرب الضريبي من سداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض، وصدر أمر الضبط جراء استدعاء الفنان أكثر من مرة للمثول أمام النيابة للتحقيق معه، إلا أنه تخلف عن الاستجابة لاستدعاء النيابة، ولم يمثل للتحقيق، فأصدرت النيابة أمرًا بضبطه وإحضاره لإلزامه بالحضور، لمساءلته فى التحصل عن أجر يقارب 3 ملايين و880 ألف جنيه نظير أعمال فنية مذاعة، دون سداد الضرائب المستحقة عنها.
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

توقف الطريق الدولي بعد انقلاب سيارة وإصابة 14 شخصًا

أصيب 14 شخصًا، اليوم الخميس، بكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قريتي الدعاء والزهراء، بنطاق مركز بلطيم، ونقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية والمرور.
منى-عراقي

إخلاء سبيل المتهمة بالاتجار فى البشر بقضية منى عراقي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إخلاء سبيل "صفية. ع" طباخة، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات في اتهامها بالاتجار بالبشر وهي القضية المتهم فيها الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج «المهمة» وفريق من طاقم برنامجها، في ضوء بلاغ تلقته أجهزة الأمن يفيد تحريض "عراقي" السيدة لارتكاب واقعة خطف طفل وتصوير ذلك وإذاعته في برنامجها، فيما شهدت التحقيقات نفي الإعلامية، التهم المنسوبة إليها من قبل المتهمة "صفية"، مؤكدة أن أحد الأشخاص ويدعى "نشأت" تقدم إليها بشكوى عن طريق رسالة محمول بدأت التحقيق فيها إعلاميًا.
جثه -علي-الطريق (1)

«يستاهل القتل».. اعترافات قاتلي صديقهما بالسلام

تعدى شابان بمدينة السلام على صديقهما، طعنا بأسلحة بيضاء، بسبب خلافات مالية بينهم، ليلقى حتفه على الفور، فيما وصل المجني عليه جثة هامدة إلى مستشفى السلام، التي أخطرت قسم شرطة السلام ثان، باستقبالها جثة صاحب الـ 27 عاما، وبالكشف عن هويته تبين سابقة اتهامه في قضيتين آخرهما سرقة مسكن، وكشفت التحريات التي قام بها فريق البحث المشكل من ضباط مباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة صديقا المتهم، وبعمل كمين تم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة "يستاهل الموت"، وبالعرض على النيابة تم حبسهما على ذمة التحقيقات.
اقرأ المزيد من الأخبار
القبض-على-متهم

بـ4 طعنات.. مقتل شاب على يد أصدقائه بالدقهلية

لقى شاب من قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، مصرعه بأربعة طعنات متفرقة في الصدر والبطن طعنات نافذة بسلاح أبيض، وذلك في مشاجرة عنيفة بينه وبين أربعة من أصدقائه في مقهى بالقرية انتهت به جثة هامدة غارقا في دمائه، إذ تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى نبروه إلى ضباط القسم، بعثور الأهالي على الجثة والتحفظ عليها في ثلاجة مستشفى نبروه، لحين انتهاء التحقيقات.
الطفلة-سندس

«قتلوها وحدفوا الجثة».. قصة وفاة الطفلة سندس

"نفسي أطلع مُدرسة يا ماما.. نفسي أعلم الأطفال الصح من الغلط".. هذه أحلام كانت تتمنى أن تحققها الطفلة "سندس"، ذات الست سنوات، والتي اغتالت أحلامها المطامع البشرية وكتبت الفصل الأخير في روايتها قبل بدايتها، من قِبل 3 أشقاء تخلوا عن المشاعر الإنسانية وقرروا تكبيد والدتها وشقيقتها وأسرتها بالكامل ويلات الحزن والألم والحسرة من أجل حفنة جنيهات. تلك الجريمة التي هزت أرجاء محافظة الإسكندرية وشغلت الرأي العام منذ الأيام الأخيرة لشهر رمضان وحتى عيد الفطر بعد توديعها لمثواها الأخير.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

«دول زي إخواتك».. إصابة شخصين في مشاجرة مع سائق

أصيب شخصان بجروح وطعنات متفرقة في الجسم، على أثر وقوع مشاجرة بينهما وبين سائق توك توك، اليوم الخميس، بسبب "معاكسة" الفتيات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرق الإسكندرية، إذ تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة أول المنتزه، من مستشفى شرق المدينة، بوصول المدعو "ن. ل"، وآخر معه، مصابين بعدة جروح وطعنات، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المصابين وسائق مركبة "توك توك" عقب مشادة كلامية بين الطرفين؛ بسبب "معاكسة الفتيات" في العيد.
غرق

انتحار عامل في مطعم بسبب مصاريف العيد بالإسكندرية

عثر الأهالى على جثة شاب طافية في شاطئ ستانلى، شرق محافظة الإسكندرية، خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية، وعدم قدرته على الوفاء بمسؤولياته لدى أسرته، وعدم قدرته على شراء ملابس العيد ومستلزماته، فيما قام فريق الإنقاذ النهري بانتشال الجثة من مياه البحر بعد أن طفت على السطح وتم توجيه الجثة لمشرحة كوم الدكة للتعرف على هويته وإبلاغ أهليته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org