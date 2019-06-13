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ضربة شمس.. وفاة مصري بسبب الحرارة المرتفعة بالكويت

تحرير:أ.ش.أ ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
درجات الحرارة المرتفعة
درجات الحرارة المرتفعة
تعرض مصري لضربة شمس قوية، توفى على إثرها، جراء ارتفاع درجة حرارة الطقس في الكويت، والتي تجاوزت الـ 50 درجة مئوية خلال اليومين الماضيين. وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بوجود جثة في ساحة ترابية بمنطقة المسيلة، فتوجه على الفور رجال الأمن، وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ؛ حيث تم العثور على جثة لشخص يرتدي الزي العربي، ويرجح أنه متوف قبل مدة. وكشف خبراء الأدلة الجنائية هوية صاحب الجثة؛ حيث تبين أنه مصري الجنسية، فيما أمرت النيابة العامة الكويتية بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.
يشار إلى أن موجة شديدة الحرارة قد ضربت الكويت أواخر الأسبوع الماضي؛ حيث وصلت درجة الحرارة إلى 51 درجة مئوية، فيما أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، زيادة بلاغات الحرائق بشكل كبير خلال الأسبوع الجاري، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر إزاء ارتفاع درجات الحرارة، والتي تؤدي إلى
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أوروبا تدعو لـ«تفادي الاستفزاز» بعد حادث الناقلة

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس، إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد حادثة تعرض ناقلتي نفط لهجوم لم تتضح ظروفه بعد في خليج عمان. وقالت المتحدثة باسم "موجيريني": "لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز". وأضافت: "نجمع معلومات حول الاعتداء الذي استهدف الناقلتين في خليج عمان".
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قاعدة «جاسك».. هل لإيران دور في هجوم بحر عٌمان؟

في الثامنة من صباح اليوم الخميس، سمع دوي انفجارين هائلين متتاليين في منطقة بحر عُمان على بُعد 18 ميلا فقط من السواحل الإيرانية على الخليج العربي، التفجيران تبين أنهما ناتجان عن حادث تعرضت له ناقلتي نفط كان في طريقهما إلى تايوان وسنغافورة، من الإمارات والسعودية. الحادث أعاد للأذهان عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن أمام ساحل الفجيرة بالإمارات في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، ومازالت تفاصيل هذا الحادث الذي نجم عن ألغام بحرية، غير واضحة حتى الآن.
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قوات الاحتلال تعتقل موظفين من الأوقاف في القدس

استمرارًا لممارسات إسرائيل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مدير الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية وموظف لجنة الاعمار، من المسجد الأقصى المبارك. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال اعتقلت بالقوة المهندس بسام الحلاق مدير الإعمار، وموظف لجنة الإعمار محمد الهدرة، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة "باب السلسلة" بالقدس القديمة. وأَضاف الدبس أن عامل لجنة الاعمار كان يقوم بإصلاح "بلاطة واحدة" في منطقة باب القطانين داخل المسجد الأقصى، وخلال ذلك حضرت الشرطة ومنعتهم من مواصلة العمل وقامت باعتقاله.
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أول تعليق من إيران على حادث تفجير ناقلتي خليج عمان

أعربت إيران، عن ارتيابها من توقيت الهجوم الغامض الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، صباح اليوم، ووصف عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الحادث بـ"المشبوه" وتوقيته حساس، خاصة وأن إحدى الناقلتين يابانية، موضحا في تغريدة عبر "تويتر"، أن الحادث تزامن مع لقاء آبي شينزو رئيس الوزراء الياباني، مع آية الله علي خامئني قائد الثورة الإسلامية في إيران، مؤكدا أن ما حدث "يبعث بالقلق"، مشيرا إلى هذه الحادثة "تأتي على عكس التوجهات الإقليمية وتوجهات المنطقة والعالم لخفض التوتر وإعادة الهدوء إلى المنطقة.. وأن إيران تدعم التعاون والحوار في المنطقة".
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ثالث حالة إغماء بين طالبات الثانوية في الدقهلية

سجلت لجان محافظة الدقهلية استقبال ثالث حالة إغماء داخل لجان الثانوية العامة، حيث غابت عن الوعي طالبة تدعى "دنيا حسن محمد"، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، ورفضت أن تُنقل إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة وفضّلت البقاء داخل اللجنة لاستكمال الامتحان بعد إفاقتها. وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات.
امتحانات الجامعات

نقل طالبة ثانوي للمستشفى بـ«مغص كلوي» في بني سويف

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي اليوم السبت، بمغص كلوي في أثناء تأدية امتحان اللغة العربية داخل لجنة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، إذ نقلت سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجان طالبة تدعى "أميرة.ص.إ"، 17 سنة، ومقيمة بقرية الشنطور، في أثناء تأديتها الامتحان بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمركز سمسطا إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
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حالتا إغماء بين طالبات الثانوية العامة في الدقهلية

سجلت لجان محافظة الدقهلية استقبال ثاني حالة إغماء داخل لجان الثانوية العامة، إذ غابت عن الوعي طالبة تدعى "آية مجدي شحاتة - 17 عامًا"، بالصف الثالث الثانوي، في مدرسة اللاوندي الإعدادية التابعة لإدارة أجا التعليمية، بعدما استقبل مستشفى السنبلاوين العام الطالبة "سماح سمير عبد المحسن حسن"، من لجنة ثانوية عامة، مدرسة أحمد لطفى السيد التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، مصابة بحالة إغماء، وتبين أن الطالبة من قرية ميت غريطة وتعاني من ضغوط وتوتر الامتحان وتم إفاقتهما.
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سقوط مروحة على رأس طالب في لجنة الثانوية بالدقهلية

أصيب طالب يدعى "محمود أحمد عبد الهادي" بجروح قطعية في الرأس، بمدرسة بطرة الثانوية بنين، التابعة لإدارة شربين التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، نتيجة سقوط مروحة سقف على رأسه، في أثناء أداء امتحان اللغة العربية، أولى مواد ماراثون الثانوية العامة. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة شربين، بوصول الطالب محمود أحمد الهادي، إلى مستشفى شربين العام مصابا بجرح قطعي طوله 2 سم، واشتباه سقوط شيء على رأسه، وذلك عبر سيارة الإسعاف من لجنة الامتحانات.
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