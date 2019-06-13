جريمة

توقف الطريق الدولي بعد انقلاب سيارة وإصابة 14 شخصًا

تحرير:محمود أبو خضرة ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
أصيب 14 شخصًا، اليوم الخميس، بكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قريتي الدعاء والزهراء، بنطاق مركز بلطيم، ونقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية والمرور.
تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة بلطيم بحدوث حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قريتي الدعاء والزهراء. بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث انقلاب
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فاروق-الفيشاوي

نيابة التهرب الضريبي تأمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

أصدرت نيابة التهرب من الضرائب، اليوم الخميس، أمرًا بسرعة ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي؛ للتحقيق معه بتهمة التهرب الضريبي من سداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض، وصدر أمر الضبط جراء استدعاء الفنان أكثر من مرة للمثول أمام النيابة للتحقيق معه، إلا أنه تخلف عن الاستجابة لاستدعاء النيابة، ولم يمثل للتحقيق، فأصدرت النيابة أمرًا بضبطه وإحضاره لإلزامه بالحضور، لمساءلته فى التحصل عن أجر يقارب 3 ملايين و880 ألف جنيه نظير أعمال فنية مذاعة، دون سداد الضرائب المستحقة عنها.
جثه -علي-الطريق (1)

سكين ودماء.. العثور على جثة سائق مذبوحا بالإسكندرية

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، على جثة سائق "توك توك"، فى العقد الثانى من العمر، مقيم بنجع العرب، مذبوحًا وبه طعنات قطعية وذلك على شريط السكة الحديد، بنجع "أسو" وبالقرب من شركة التعاون للبترول بدائرة قسم شرطة مينا البصل، غرب المحافظة، وذلك فى ظروف غامضة، فيما تم العثور على سكين كبير ملطخ بالدماء دون معرفة أسباب الحادث، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لضبط الجاني ومعرفة أسباب الحادث وإذا كان بسبب السرقة من عدمه وسرعة ضبط الجناة.
منى-عراقي

إخلاء سبيل المتهمة بالاتجار فى البشر بقضية منى عراقي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إخلاء سبيل "صفية. ع" طباخة، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات في اتهامها بالاتجار بالبشر وهي القضية المتهم فيها الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج «المهمة» وفريق من طاقم برنامجها، في ضوء بلاغ تلقته أجهزة الأمن يفيد تحريض "عراقي" السيدة لارتكاب واقعة خطف طفل وتصوير ذلك وإذاعته في برنامجها، فيما شهدت التحقيقات نفي الإعلامية، التهم المنسوبة إليها من قبل المتهمة "صفية"، مؤكدة أن أحد الأشخاص ويدعى "نشأت" تقدم إليها بشكوى عن طريق رسالة محمول بدأت التحقيق فيها إعلاميًا.
جثه -علي-الطريق (1)

«يستاهل القتل».. اعترافات قاتلي صديقهما بالسلام

تعدى شابان بمدينة السلام على صديقهما، طعنا بأسلحة بيضاء، بسبب خلافات مالية بينهم، ليلقى حتفه على الفور، فيما وصل المجني عليه جثة هامدة إلى مستشفى السلام، التي أخطرت قسم شرطة السلام ثان، باستقبالها جثة صاحب الـ 27 عاما، وبالكشف عن هويته تبين سابقة اتهامه في قضيتين آخرهما سرقة مسكن، وكشفت التحريات التي قام بها فريق البحث المشكل من ضباط مباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة صديقا المتهم، وبعمل كمين تم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة "يستاهل الموت"، وبالعرض على النيابة تم حبسهما على ذمة التحقيقات.
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة أمام قرية المصري على طريق "مصر-إسكندرية" الزراعي بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار إطار السيارة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة واصطدمت بالرصيف، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم. بعد وصول إخطار للواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم خيري وكيل فرع البحث يفيد بحادث انقلاب سيارة على الطريق المشار إليه.
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إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، على طريق "الضبعة- وادى النطرون" الصحراوي، بدائرة مركز وادى النطرون، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق الضبعة- وادى النطرون، بدائرة المركز.
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إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة أعلى الدائري الإقليمي

وقع حادث مروري، اليوم الخميس، أعلى طريق الدائري الإقليمي في منطقة الصف، ما أسفر عن إصابة 14 عاملا بعدما انقلبت بهم سيارة "ربع نقل" كانوا يستقلونها، وتوقفت حركة المرور وانتقلت أوناش تابعة للإدارة العامة للمرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق الإقليمى في الصف بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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إصابة عقيد ومجندين في انقلاب سيارة شرطة ببنى سويف

أصيب عقيد ومجندان بكدمات، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة شرطة يستقلها، عقيد واثنان من المجندين، والذي وجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
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