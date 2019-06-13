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منع التلاعب والتهرب.. ما أهمية الرقم الضريبي الموحد؟

تسعى الحكومة إلى إصلاح منظومة الضرائب بهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة، من خلال القيام بالعديد من الإجراءات للتيسير على الممولين، ومنها توحيد رقم التسجيل الضريبي
تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
أموال
أموال
بدأت مصلحة الضرائب فى التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد بدلا من رقم الملف، واستبدال رقم التسجيل الموحد بجميع أرقام الملفات، خلال شهر يونيو الجاري، ويشمل القرار جميع المأموريات الضريبية وكل أنواع الضرائب سواء كانت دخلا أو قيمة مضافة أو غيرهما. وتشكل الضرائب ما يقرب من نحو 75% من إيرادات الدولة، بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019- 2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، فى مقابل نحو 755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018- 2019، أى بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه.
  ما رقم التسجيل الضريبي الموحد؟ هو عبارة عن رقم تم استبداله بحسب القانون رقم 729 لسنة 2018 ليحل محل عبارة «الملف الضريبي» أو عبارة «رقم ملف الممول»، إذ سيتم إلغاء الإشارة إلى رقم الملف الضريبي أو رقم ملف الممول في أي مكاتبات أو مراسلات أو نماذج ضريبية داخلية أو خارجية،
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البورصة

هل تنعش آلية «الاقتراض بغرض البيع» تداولات البورصة؟

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء، على منح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة ب "الشورت سيلنج ". ويهدف القرار إلى رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذا تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا، واستندت البورصة إلى سبعة معايير لاختيار الأوراق المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
البورصة-المصرية

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.79 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14180.53 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% ليصل لمستوى 605.57 نقطة وهبط مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1546.83 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 915.97 مليار جنيه من خلال التداول على 109.13 مليون سهم.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (3)

كيف تأثرت أسعار النفط بعد الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان؟

صعدت أسعار النفط لأكثر من 4% بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. وعلى أثر ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتسجل 61.97 دولار للبرميل بزيادة بلغت 4% أى دولارين ، حيث زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7% إلى 52.55 دولار للبرميل. ونقلت صحيفة (تريد ويندز) المعنية بالشحن عن مصادر لم تحددها أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: 50 مليار دولار خسائر إفريقيا من الفساد سنويا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، الخميس، في فعاليات انطلاق "المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد" والمنعقد تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومي 12 و13 من يونيو الجاري. وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول أهمية قضايا مكافحة الفساد في جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافته إلى نتائج التقارير العالمية التي تؤكد على أن جهود مكافحة الفساد تعطي دفعة هائلة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
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عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

بدء التعامل برقم التسجيل الضريبي الموحد يونيو الجاري

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، أنه بداية من أول يونيو 2019 تم التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد وليس من خلال رقم الملف، وتم استبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي الموحد، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب، سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018، بهدف تحديث البيانات الضريبية، والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، بحسب مصلحة الضرائب.
مصطفى-مدبولى

الوزراء يوافق على دعم ألماني بـ225 مليون يورو

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اتفاق التمويل الخاص بدعم الموازنة المقدم من الجانب الألماني بمبلغ 225 مليون يورو (الشريحة الثانية)، لاستكمال دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية داخل برنامج صندوق النقد الدولي. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 503.49 فدان، تعادل 2 مليون و115 ألفا و112 مترا مربعا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية.
الاقتصاد-المصري

7 أرقام إيجابية حققها برنامج الإصلاح في 9 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح فى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 محققا نحو 5.5%، في مقابل 5.2% خلال العام المالي الماضي 2017-2018. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة ومهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
هشام-توفيق-وزير-قطاع-الاعمال

8 ملايين جنيه زيادة في أجور «قطاع الأعمال» بالموازنة الجديدة

استعرضت علياء عبد الغنى، مدير عام الشئون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشئون المالية بوزارة قطاع الأعمال العام، مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2019-2020، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، وأوضحت أن مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 13 مليون و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه بموازنة العام الجارى 2018-2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه.
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