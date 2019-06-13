منع التلاعب والتهرب.. ما أهمية الرقم الضريبي الموحد؟

تسعى الحكومة إلى إصلاح منظومة الضرائب بهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة، من خلال القيام بالعديد من الإجراءات للتيسير على الممولين، ومنها توحيد رقم التسجيل الضريبي

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أموال

بدأت مصلحة الضرائب فى التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد بدلا من رقم الملف، واستبدال رقم التسجيل الموحد بجميع أرقام الملفات، خلال شهر يونيو الجاري، ويشمل القرار جميع المأموريات الضريبية وكل أنواع الضرائب سواء كانت دخلا أو قيمة مضافة أو غيرهما. وتشكل الضرائب ما يقرب من نحو 75% من إيرادات الدولة، بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019- 2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، فى مقابل نحو 755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018- 2019، أى بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه.

ما رقم التسجيل الضريبي الموحد؟ هو عبارة عن رقم تم استبداله بحسب القانون رقم 729 لسنة 2018 ليحل محل عبارة «الملف الضريبي» أو عبارة «رقم ملف الممول»، إذ سيتم إلغاء الإشارة إلى رقم الملف الضريبي أو رقم ملف الممول في أي مكاتبات أو مراسلات أو نماذج ضريبية داخلية أو خارجية،