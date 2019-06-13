رياضة

جريزمان.. بين محاولة يونايتد وإعلان انضمامه لبرشلونة

منح الفرنسي أنطوان جريزمان الأمل لإدارة مانشستر يونايتد في التعاقد معه.. في الوقت الذي أعلن المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد، عن وجهة جريزمان في الموسم الجديد
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
يسعى مانشستر يونايتد لعمل محاولة أخيرة، لخطف الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، قبل الانتقال لصفوف برشلونة، ووفقًا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن اليونايتد مستعد لجعل جريزمان الصفقة الأغلى في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي، بعرض ضخم يصل إلى 95 مليون جنيه إسترليني، حيث يضم عقد جريزمان مع أتليتكو مدريد شرطًا جزائيًا بقيمة 200 مليون يورو، يقل إلى 120 مليون يورو بدءًا من 1 يوليو المقبل، ويستطيع مانشستر يونايتد تقديم هذا المبلغ بكل سهولة من أجل ضم جريزمان، في ظل استعداد النادي لبيع لاعبيه روميلو لوكاكو وبول بوجبا.
وعلى الرغم من اعتراف إدارة مانشستر يونايتد بصعوبة إقناع جريزمان باللعب للفريق، في ظل عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا، إلا أنهم مستعدون لتقديم راتب خيالي يصل إلى 450 ألف جنيه إسترليني. ومنح جريزمان الأمل لإدارة مانشستر يونايتد في التعاقد معه، بعدما أكد أن مستقبله من الممكن أن يكون بعيدًا عن إسبانيا،
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كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.
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رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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بعد الأهلي.. وادي دجلة يوجه صدمة قوية للزمالك

علم «التحرير» أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع إدارة نادي وادي دجلة للحصول على خدمات محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة دجلة وجهت صدمة إلى الأبيض، بطلب 50 مليون جنيه، مقابل الموافقة على بيع اللاعب، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق الدجلاوي خلال الموسم الحالي، كما طالب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للغزلان، باستمرار اللاعب، باعتباره من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.
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جريزمان

مانشستر يونايتد جاهز لتقديم عرض خيالي لشراء جريزمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرض خيالي من أجل ضم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك رغم اقتراب برشلونة الإسباني بشكل كبير من الحصول على خدمات اللاعب. وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، أن فريق الشياطين الحمر مستعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه، وقيمته 95 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم جريزمان مهاجم منتخب الديوك في كأس العالم 2018.
يان-اوبلاك

أوبلاك يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

أعرب الحارس السلوفيني لفريق أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما انضم لصفوف الروخيبلانكوس في عام 2014 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وخاض منذ ذلك الحين 208 مباريات مع الفريق الإسباني، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 117 مباراة، ووفقًا لشبكة "ESPN"، فإن الحارس البالغ من العمر 26 عامًا تم التأكيد له أثناء تجديد تعاقده في وقت سابق من العام الجاري، بأن الفريق سيدعم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
أنطوان جريزمان (3)

تقارير فرنسية: جريزمان يقترب من برشلونة

نشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليوم الإثنين أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان هداف فريق أتلتيكو مدريد قرر البقاء في المملكة الإسبانية في الموسم المقبل، حيث أكدت الصحيفة أن جريزمان قريب من الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة، في الوقت الذي صرح بأنه سيرحل عن إسبانيا في شهر يوليو، لكن الصحيفة الفرنسية تؤكد عكس ذلك. وأضافت الصحيفة أن فريق باريس سان جيرمان حسم أمره حول التعاقد مع جريزمان بالابتعاد عن الصفقة بسبب أولويات أخرى في فترة الانتقالات الصيفية والاستعداد للموسم المقبل.
جريزمان

رقم 7 والعائلة يقربان جريزمان من العملاق الإنجليزي

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم السبت، عن أن نادي مانشستر يونايتد قدم إغراءً جديدا للفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، ووفقا لإكسبريس، فإن العملاق الإنجليزي يغري جريزمان بالحصول على القميص رقم 7 الذي يفضّله المهاجم الفرنسي منذ أن كان في ريال سوسيداد، خصوصًا أن جريزمان صرح من قبل بأن سبب تفضيله رقم 7 يعود إلى حبه للإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد، الذي كان يرتدي نفس الرقم مع الشياطين الحمر.
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