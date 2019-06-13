جريزمان.. بين محاولة يونايتد وإعلان انضمامه لبرشلونة
منح الفرنسي أنطوان جريزمان الأمل لإدارة مانشستر يونايتد في التعاقد معه.. في الوقت الذي أعلن المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد، عن وجهة جريزمان في الموسم الجديد
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
أنطوان جريزمان
يسعى مانشستر يونايتد لعمل محاولة أخيرة، لخطف الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، قبل الانتقال لصفوف برشلونة، ووفقًا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن اليونايتد مستعد لجعل جريزمان الصفقة الأغلى في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي، بعرض ضخم يصل إلى 95 مليون جنيه إسترليني، حيث يضم عقد جريزمان مع أتليتكو مدريد شرطًا جزائيًا بقيمة 200 مليون يورو، يقل إلى 120 مليون يورو بدءًا من 1 يوليو المقبل، ويستطيع مانشستر يونايتد تقديم هذا المبلغ بكل سهولة من أجل ضم جريزمان، في ظل استعداد النادي لبيع لاعبيه روميلو لوكاكو وبول بوجبا.
وعلى الرغم من اعتراف إدارة مانشستر يونايتد بصعوبة إقناع جريزمان باللعب للفريق، في ظل عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا، إلا أنهم مستعدون لتقديم راتب خيالي يصل إلى 450 ألف جنيه إسترليني.
ومنح جريزمان الأمل لإدارة مانشستر يونايتد في التعاقد معه، بعدما أكد أن مستقبله من الممكن أن يكون بعيدًا عن إسبانيا،
وعلى الرغم من اعتراف إدارة مانشستر يونايتد بصعوبة إقناع جريزمان باللعب للفريق، في ظل عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا، إلا أنهم مستعدون لتقديم راتب خيالي يصل إلى 450 ألف جنيه إسترليني.
ومنح جريزمان الأمل لإدارة مانشستر يونايتد في التعاقد معه، بعدما أكد أن مستقبله من الممكن أن يكون بعيدًا عن إسبانيا، وصرح جريزمان في أعقاب فوز فرنسا على أندورا برباعية نظيفة، وقال: "لا أعرف ما إذا كنت سأبقى في الدوري الإسباني.. أعرف إلى أين أريد أن أذهب.. أنا حريص على تحديد وجهتي في أسرع وقت ممكن".
وردًا على سؤال الصحفيين عن موعد الإعلان عن ناديه الجديد، قال جريزمان : "أنا أيضًا غير صبور، والقليل من الصبر.. أنا أيضًا آمل أن يكون يوم الإعلان في أسرع وقت ممكن، وأتفهم أن الناس يريدون معرفة وجهتي المقبلة، ولكن القليل من الصبر، وأعرف التضحيات التي يجب علي تقديمها.. وأعلم أين سألعب الموسم المقبل".
وأعلن ميجيل أنخيل مارين، المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد، عن وجهة جريزمان في الموسم الجديد، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أنا واضح للغاية بشأن المكان الذي سيلعب به جريزمان، هذا معروف منذ مارس الماضي، جريزمان في برشلونة".
وأبلغ جريزمان أتليتكو مدريد خلال الشهر الماضي، بأن هذا الموسم هو الأخير له بقميص الأتليتي، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرارًا بالرحيل، وارتبط جريزمان بالانتقال لأكثر من نادٍ، أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.
وكان جريزمان قريبًا من الانتقال لبرشلونة الموسم الماضي، قبل التراجع عن التوقيع، وتفضيل الاستمرار مع أتليتكو مدريد إلا أنه حسم قراره بشكل كبير بالرحيل إلى معقل "كامب نو".
وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، في وقت سابق، عن أن نادي مانشستر يونايتد قدم إغراءً جديدا لجريزمان، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي.
ووفقا لإكسبريس، فإن العملاق الإنجليزي يغري جريزمان بالحصول على القميص رقم 7 الذي يفضّله المهاجم الفرنسي منذ أن كان في ريال سوسيداد، خصوصًا أن جريزمان صرح من قبل بأن سبب تفضيله رقم 7 يعود إلى حبه للإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد، الذي كان يرتدي نفس الرقم مع الشياطين الحمر.
ويرتدي التشيلي ألكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، حاليا القميص رقم 7، لكن اللاعب مرشح بقوة لمغادرة "أولد ترافورد" في الميركاتو المقبل، كما أن البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يرتدي رقم 7 رفقة مانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2009.
وسبق أن أشارت تقارير بريطانية إلى أن هناك اتصالات مستمرة بين جريزمان والشياطين الحمر، بسبب أن شقيق اللاعب أحد مشجعي مانشستر يونايتد، لافتة إلى أن الجانب العائلي قد يؤثر فى قرار المهاجم الفرنسي.
يشار إلى أن أنطوان جريزمان، حل في المركز العاشر في استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
وجاء الترتيب وفقًا للتصويت كالتالي:
1 - محمد صلاح
2- ليونيل ميسي
3- كريستيانو رونالدو
4- إيدين هازارد
5- كليان مبابي
6- فيرجيل فان دايك
7- يان أوبلاك
8- نيمار
9- لوكا مودريتش
10- أنطوان جريزمان
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