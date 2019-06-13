جريزمان.. بين محاولة يونايتد وإعلان انضمامه لبرشلونة

منح الفرنسي أنطوان جريزمان الأمل لإدارة مانشستر يونايتد في التعاقد معه.. في الوقت الذي أعلن المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد، عن وجهة جريزمان في الموسم الجديد

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

أنطوان جريزمان

يسعى مانشستر يونايتد لعمل محاولة أخيرة، لخطف الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، قبل الانتقال لصفوف برشلونة، ووفقًا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن اليونايتد مستعد لجعل جريزمان الصفقة الأغلى في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي، بعرض ضخم يصل إلى 95 مليون جنيه إسترليني، حيث يضم عقد جريزمان مع أتليتكو مدريد شرطًا جزائيًا بقيمة 200 مليون يورو، يقل إلى 120 مليون يورو بدءًا من 1 يوليو المقبل، ويستطيع مانشستر يونايتد تقديم هذا المبلغ بكل سهولة من أجل ضم جريزمان، في ظل استعداد النادي لبيع لاعبيه روميلو لوكاكو وبول بوجبا.

وعلى الرغم من اعتراف إدارة مانشستر يونايتد بصعوبة إقناع جريزمان باللعب للفريق، في ظل عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا، إلا أنهم مستعدون لتقديم راتب خيالي يصل إلى 450 ألف جنيه إسترليني. ومنح جريزمان الأمل لإدارة مانشستر يونايتد في التعاقد معه، بعدما أكد أن مستقبله من الممكن أن يكون بعيدًا عن إسبانيا،