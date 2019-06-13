«المحلة لازم تنضف».. مواطنون يستغيثون لحل أزمات المدينة

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

مدينة المحلة الكبرى

"المحلة لازم تنضف"، هذا باختصار ما يطلبه أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عبر حملة إلكترونية أطلقوها على فيسبوك، أعربوا خلالها عن استيائهم الشديد من الإهمال وتدني الخدمات، وتمنوا أن تعود المدينة مثلما كانت في الماضي، إذ حددوا مجموعة طلبات وجهت للمسؤولين، أبرزها: "عاوزين مدينة نظيفة منظمة وليست عشوائية، عاوزين شوارع خالية من القمامة والتلوث، عاوزين مواصلات ادمية وتسعير كل وسيلة (تاكسي - سيرفيس - توك توك)، عاوزين اسفلت للشوارع المكسرة بقالها سنين وأماكن لعبور المشاة، عاوزين نقضي على البلطجة والإجرام والسرقة والمواقف العشوائية".

ولقت الحملة تفاعلا كبيرا بين المواطنين في مدينة المحلة الكبرى، والذين تفاعلوا مع أهدافها عبر هاشتاج "المحلة لازم تنضف"، وشاركوا بالصور والفيديوها المشكلات وأماكنها سواء الخاصة بالخدمات أو أماكن تجمع القمامة ومختلف الأزمات التي تعاني منها المدينة، كما قدموا اقتراحات لها، وطرحوا أسئلة على المسؤولين عن