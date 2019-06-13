رياضة

كيف تجاهل راموس «رونالدو» قبل حفل زفافه؟

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، لم يوجه الدعوة إلى زميله السابق في النادي الملكي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، لحضور حفل زفافه على الإعلامية بيلار روبيو المقرر إقامته يوم 15 يونيو الجاري في إشبيلية، ويقيم راموس حفلاً كبيراً يوم زواجه الرسمي بحضور 500 شخص تمت دعوتهم بواسطة قائد ريال مدريد وزوجته، لكن لا يتواجد اسم رونالدو في قائمة الموجه لهم الدعوات رغم أنه كان زميلاً لراموس لمدة 9 سنوات في صفوف الريال وحققا معاً العديد من البطولات محلياً وقارياً وعالمياً، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس.
ووجه راموس الدعوة للعديد من الشخصيات ونجوم كرة القدم، مثل الإنجليزي ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، والإسباني جيرارد بيكيه وزوجته شاكيرا رغم أن مدافع برشلونة صاحب التعليقات الهجومية دائماً على ريال مدريد. ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، أن راموس يخطط لإقامة زفافه هذا العام في إشبيلية باحتياطات أمنية خاصة
اقرأ المزيد
جريزمان

مانشستر يونايتد جاهز لتقديم عرض خيالي لشراء جريزمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرض خيالي من أجل ضم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك رغم اقتراب برشلونة الإسباني بشكل كبير من الحصول على خدمات اللاعب. وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، أن فريق الشياطين الحمر مستعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه، وقيمته 95 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم جريزمان مهاجم منتخب الديوك في كأس العالم 2018.
احمد-المحمدى-مع-منتخب-مصر

قائد الفراعنة: هدفنا التتويج بكأس أمم إفريقيا

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، عن جاهزية زملائه لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقال المحمدي: "هناك بعض لاعبي الجيل الحالي، خاضوا مباريات على استاد القاهرة، في ظل حضور جماهيري، والجميع على أتم الاستعداد للعب على ملعب استاد القاهرة، بالرغم من عدم لعب البعض في هذا الملعب في ظل حضور جماهيري، وأناشد جميع الجماهير، بالحضور إلى استاد القاهرة، ودعم منتخب مصر، وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالبطولة".
على-غزال

علي غزال: كلنا واحد في المنتخب وجاهزون لكأس الأمم

أكد علي غزال، لاعب خط وسط المنتخب الوطني، جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقال غزال في تصريحات تليفزيونية: "نؤدي التدريبات بقوة، من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للمنتخب، وكلنا واحد في المنتخب، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي واحتياطي، الأهم هو أن نحصد لقب البطولة، وهناك لاعبون كانوا يستحقون التواجد مع المنتخب في البطولة الإفريقية، ولكن هذه وجهة نظر الجهاز الفني ويجب على الجميع احترامها، خاصة أن جميع اللاعبين في القائمة النهائية على مستوى عال من الكفاءة".
اقرأ المزيد من الأخبار
مورينيو (2)

مورينيو: اللاعب الأفضل يجب أن يتوج بالألقاب

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إن أي لاعب يرغب في أن يصبح الأفضل في العالم، عليه أن يطور من روحه الانتصارية، مشيدًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والتزامه في عمله، قائلا: "اللاعب الأفضل في العالم يجب أن يكون منتصرًا دائمًا، وعليه أن يتمتع بالجودة والموهبة، وذلك لن يكون كافيًا دون التتويج بالألقاب، فإذا توج يوفنتوس على سبيل المثال بلقب دوري أبطال أوروبا، فيمكن القول بسهولة إن كريستيانو رونالدو سيفوز بالكرة الذهبية"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
راموس

راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد ويتحدث عن قدوم هازارد

حسم سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، مصيره مع الملكي، في ظل التقارير الصحفية التي أكدت رحيله عن الميرنجي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، قائلا: "أريد أن أنهي جميع الشائعات حول مستقبلي، سأنهي مسيرتي في ريال مدريد، لم أدخل في صدام مع أحد، أود الاعتزال هنا، أريد البقاء حتى ينتهي تعاقدي، أود أن قول وداعا من الباب الكبير، مستعد للتجديد مدى الحياة، علاقتي بالرئيس مثل أب وابنه، نحب بعضنا البعض كثيرًا، حين سأرحل، سيكون من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات مع ريال مدريد.
سيرجيو-راموس

3 أزمات أشعلت غضب بيريز من سيرجيو راموس

يعد فلورنتينو بيريز الرجل الذي أتى بسيرجيو راموس إلى ريال مدريد منذ 14 عامًا من إشبيلية مقابل 27 مليون يورو، ليصبح راموس بعدها قائد الجيل الذهبي الذي توج بثلاث ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، ولكن يبدو أن العلاقة توترت للغاية بين الاثنين، حيث تشير التقارير الإسبانية إلى رغبة راموس في الرحيل عن الريال، وهذه ليست المرة الأولى التي تتوتر فيها العلاقة بين راموس وبيريز، حيث وقع الصدام الأول في عام 2013، حيث أخبر راموس بيريز بأنه يتوجب عليه الاختيار بين مدرب الفريق حينها جوزيه مورينيو وبين الفريق.
رونالدو

رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org