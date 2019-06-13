كيف تجاهل راموس «رونالدو» قبل حفل زفافه؟

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، لم يوجه الدعوة إلى زميله السابق في النادي الملكي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، لحضور حفل زفافه على الإعلامية بيلار روبيو المقرر إقامته يوم 15 يونيو الجاري في إشبيلية، ويقيم راموس حفلاً كبيراً يوم زواجه الرسمي بحضور 500 شخص تمت دعوتهم بواسطة قائد ريال مدريد وزوجته، لكن لا يتواجد اسم رونالدو في قائمة الموجه لهم الدعوات رغم أنه كان زميلاً لراموس لمدة 9 سنوات في صفوف الريال وحققا معاً العديد من البطولات محلياً وقارياً وعالمياً، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس.

ووجه راموس الدعوة للعديد من الشخصيات ونجوم كرة القدم، مثل الإنجليزي ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، والإسباني جيرارد بيكيه وزوجته شاكيرا رغم أن مدافع برشلونة صاحب التعليقات الهجومية دائماً على ريال مدريد. ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، أن راموس يخطط لإقامة زفافه هذا العام في إشبيلية باحتياطات أمنية خاصة