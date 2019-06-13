أوروبا تدعو لـ«تفادي الاستفزاز» بعد حادث الناقلة

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

ناقلة النفط

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس، إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد حادثة تعرض ناقلتي نفط لهجوم لم تتضح ظروفه بعد في خليج عمان. وقالت المتحدثة باسم "موجيريني": "لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز". وأضافت: "نجمع معلومات حول الاعتداء الذي استهدف الناقلتين في خليج عمان".

وارتفعت أسعار النفط عالميا اليوم الخميس، بعدما ذكر الأسطول الملكي البريطاني، أنه على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي