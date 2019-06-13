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بدعم فني فرنسي.. تطوير أسواق الجملة الشهر الجاري

خلال الأسبوعين المقبلين ستبدأ شركة رانجيس الفرنسية عملها فى مصر استعدادًا لتنفيذ الشراكة التى وقعتها مع وزارة التموين متمثلة فى جهاز تنمية التجارة بشأن تطوير الأسواق
تحرير:أسماء فتحى ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
الأسواق
الأسواق
تطوير أسواق الجملة وتنظيمها إحدى أهم الخطط الحكومية للتعامل مع ارتفاع الأسعار الذى وصفوه بأنه غير مبرر فى الأسواق المحلية، وهو الأمر الذى دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التعاقد مع كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة فى مجال إدارة الأسواق بفرنسا وعدد من الدول الأوروبية، التى من المقرر أن يبدأ عملها قبل نهاية الشهر الجارى، وهو ما طرح تساؤلات عن المستهدَف من تطوير أسواق الجملة والمنتظر خلال الـ6 أشهر المقبلة من إنجاز تحت إشراف شركة «رانجيس» الفرنسية.
متى ستعمل الشركة؟ وما نتائج هذا العمل المرتقبة خلال ستة أشهر؟ قال إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الخارجية، إن الشركة الفرنسية ستبدأ عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهناك خطة لعمل الشركة التى عكفت خلال الأشهر الماضية على دراسة السوق المصرية، وتم التوصل إلى وجود 4 أسواق نظامية فقط فى مصر. وأوضح
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البورصة

هل تنعش آلية «الاقتراض بغرض البيع» تداولات البورصة؟

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء، على منح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة ب "الشورت سيلنج ". ويهدف القرار إلى رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذا تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا، واستندت البورصة إلى سبعة معايير لاختيار الأوراق المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
فلوس

منع التلاعب والتهرب.. ما أهمية الرقم الضريبي الموحد؟

بدأت مصلحة الضرائب فى التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد بدلا من رقم الملف، واستبدال رقم التسجيل الموحد بجميع أرقام الملفات، خلال شهر يونيو الجاري، ويشمل القرار جميع المأموريات الضريبية وكل أنواع الضرائب سواء كانت دخلا أو قيمة مضافة أو غيرهما. وتشكل الضرائب ما يقرب من نحو 75% من إيرادات الدولة، بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019- 2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، فى مقابل نحو 755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018- 2019، أى بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه.
البورصة-المصرية

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.79 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14180.53 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% ليصل لمستوى 605.57 نقطة وهبط مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1546.83 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 915.97 مليار جنيه من خلال التداول على 109.13 مليون سهم.
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كيف تأثرت أسعار النفط بعد الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان؟

صعدت أسعار النفط لأكثر من 4% بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. وعلى أثر ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتسجل 61.97 دولار للبرميل بزيادة بلغت 4% أى دولارين ، حيث زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7% إلى 52.55 دولار للبرميل. ونقلت صحيفة (تريد ويندز) المعنية بالشحن عن مصادر لم تحددها أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
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ليمون

تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الليمون استقرارا ملحوظا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
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تجار: قرار حظر بيع الدواجن الحية خارج نطاق التنفيذ

قبل حلول شهر رمضان بنحو 10 أيام أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال اللجنة المشكلة لتطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية وشعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن إرجاء تنفيذ قرار حظر بيع الدواجن الحية لحين انتهاء شهر رمضان المبارك، وبعد انتهاء الشهر وجد التجار أنفسهم حائرين هل عليهم الانتهاء من تنفيذ إجراءات تحويل النشاط، أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه ولن يتم منع البيع أو اتخاذ إجراء عقابي تجاه المخالفين؟ وهو ما سيتضح تفصيلا فى التقرير التالى.
خضار

منها الطماطم.. انخفاض أسعار الخضار بالأسواق اليوم

سلسلة من الأزمات عانت منها سوق الخضراوات خلال الأسبوع الماضي تأثرا بعطلة عيد الفطر المبارك وهو الأمر الذى تسبب فى ارتفاع بعض الأصناف، والتى جاءت الطماطم على رأسها، وكذلك البطاطس والفاصوليا والبسلة، فضلا عن الخيار والجزر، وهو الأمر الذى تسبب فى إرباك السوق فور انتهاء العطلة والعودة إلى العمل مجددا فى الأسواق المحلية، سواء التجزئة أو الجملة، إلا أن مختلف أصناف الخضار تراجعت أسعارها اليوم بالأسواق، وأكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أنها ستستمر فى الانخفاض خلال الأسبوع المقبل أيضا.
خضار

تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الطماطم.. وموعد انخفاضها

وصل سعر الطماطم فى بعض الأسواق إلى 8 جنيهات للكيلو، وهو الأمر غير المبرر، خاصة أنه لا توجد أى أزمة فى العروة الحالية، واعتبرت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية ما حدث أمرا عرضيا ولن يستغرق أكثر من 3 أيام على أقصى تقدير، لتعود الأسعار إلى ما كانت عليه مسبقا، ويتعرض محصول الطماطم للإصابة بعدة آفات حشرية، من أهمها الذبابة البيضاء التي تقوم بسحب العصارة من أوعية اللحاء مسببةً بذلك ضعف النباتات ونمو الفطر الأسود، كما تنقل فيروس تجعّد واصفرار الأوراق للنباتات.
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