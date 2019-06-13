بدعم فني فرنسي.. تطوير أسواق الجملة الشهر الجاري

خلال الأسبوعين المقبلين ستبدأ شركة رانجيس الفرنسية عملها فى مصر استعدادًا لتنفيذ الشراكة التى وقعتها مع وزارة التموين متمثلة فى جهاز تنمية التجارة بشأن تطوير الأسواق

تحرير:أسماء فتحى ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

تطوير أسواق الجملة وتنظيمها إحدى أهم الخطط الحكومية للتعامل مع ارتفاع الأسعار الذى وصفوه بأنه غير مبرر فى الأسواق المحلية، وهو الأمر الذى دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التعاقد مع كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة فى مجال إدارة الأسواق بفرنسا وعدد من الدول الأوروبية، التى من المقرر أن يبدأ عملها قبل نهاية الشهر الجارى، وهو ما طرح تساؤلات عن المستهدَف من تطوير أسواق الجملة والمنتظر خلال الـ6 أشهر المقبلة من إنجاز تحت إشراف شركة «رانجيس» الفرنسية.

متى ستعمل الشركة؟ وما نتائج هذا العمل المرتقبة خلال ستة أشهر؟ قال إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الخارجية، إن الشركة الفرنسية ستبدأ عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهناك خطة لعمل الشركة التى عكفت خلال الأشهر الماضية على دراسة السوق المصرية، وتم التوصل إلى وجود 4 أسواق نظامية فقط فى مصر. وأوضح

متى ستعمل الشركة؟ وما نتائج هذا العمل المرتقبة خلال ستة أشهر؟

قال إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الخارجية، إن الشركة الفرنسية ستبدأ عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهناك خطة لعمل الشركة التى عكفت خلال الأشهر الماضية على دراسة السوق المصرية، وتم التوصل إلى وجود 4 أسواق نظامية فقط فى مصر.

وأوضح أنه من المقرر أن تشمل خطة العمل إطلاق 6 أسواق كبرى منظمة فى 6 محافظات، وخلال عام 2020 سيكون للشركة أيضا حق الشراكة والاستثمار فى الأسواق المصرية بعد وضع خطط واضحة للتطوير والتجديد.

وأضاف عشماوى فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن التوجه لدعم فرنسي جاء نتيجة عدم القدرة المحلية على تنظيم الأسواق فقد كان الأمر متروكا لعشرات السنوات فى يد الغرف التجارية، إلا أن الوضع أصبح أكثر عشوائية، فنحو 90% من الأسواق عشوائية وغير منظمة، موضحا أن الشركة ستضع أيضا نظاما مختلفا للبيع، حيث سيكون لكيانات وليس لأفراد، ومنها الفنادق والمطاعم والمستشفيات والمطارات، وهو ما سيساهم إلى حد كبير فى حوكمة السوق المحلية وتنظيم العمل بها.

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مجلس أمناء العبور: المتضرر الأكبر هو التاجر الوسيط

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة وعضو مجلس أمناء سوق العبور، إن المتضرر الأكبر فى الأمر هو التاجر الوسيط فالشركة وفقا لما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ستبيع لكيانات، وهذا يعنى أن التاجر كفرد سيتقلص دوره وربما يختفى، وهنا يجب أن تكون هناك وسيلة لتوصيل السلع إلى صغار التجار بأسواق التجزئة وهو الأمر الذى لم تتم مناقشته حتى الآن.

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وأضاف نجيب أن التجار قادرون على تنظيم أنفسهم فى حال توفير البنية الأساسية لذلك، إلا أن البنية التحتية للأسواق شبه منتهية الصلاحية فضلا عن عدم وجود الدعم الحكومي اللازم لعمليات التنظيم، مؤكدا أن اللجوء لشركة أجنبية غير مبرر وهناك من الكفاءات فى الداخل من يمكنه سد هذا العجز فى حال التسليم به، وكذلك إشراك التجار فى أسواق الجملة ضرورة لأنهم الأكثر دراية بنواقص الأسواق واحتياجاتها المحلية "فأهل مكة أدرى بشعبها".

يذكر أن بينويت جاستير، مدير المشروعات بشركة "رانجيس" الفرنسية، أكد أهمية السوق المصرية على خريطة استثمارات الشراكة المقبلة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الشركة تأمل في إنشاء شراكة طويلة الأمد مع مصر في مجال إنشاء وإدارة أسواق الجملة.



وأضاف جاستير فى تصريح سابق له، أن الشركة تدير وتشغل وتقدم الدعم لأسواق جملة فى فرنسا وعدة دول أبرزها "روسيا، كازاخستان، بنين، الفلبين، بودابست"، وغيرها من الدول، موضحا أن حجم مبيعات الشركة سنويا يتجاوز 10 مليارات يورو.

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وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.

ويبلغ إنتاج مصر من الفاكهة نحو 7 ملايين طن سنويا، وتفقد مصر منها نحو مليون طن بنسبة 16%، وتصدر نحو 409 آلاف طن سنويا، ما يشير إلى أن الفاقد 3 أضعاف ما تصدره مصر سنويا.