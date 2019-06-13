نيابة التهرب الضريبي تأمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

فاروق الفيشاوي- أرشيفية

أصدرت نيابة التهرب من الضرائب، اليوم الخميس، أمرًا بسرعة ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي؛ للتحقيق معه بتهمة التهرب الضريبي من سداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض، وصدر أمر الضبط جراء استدعاء الفنان أكثر من مرة للمثول أمام النيابة للتحقيق معه، إلا أنه تخلف عن الاستجابة لاستدعاء النيابة، ولم يمثل للتحقيق، فأصدرت النيابة أمرًا بضبطه وإحضاره لإلزامه بالحضور، لمساءلته فى التحصل عن أجر يقارب 3 ملايين و880 ألف جنيه نظير أعمال فنية مذاعة، دون سداد الضرائب المستحقة عنها.

كشفت تحقيقات نيابة التهرب من الضرائب، قيام الفنان فاروق الفيشاوي بالمشاركة في مسلسلات «أولاد الحلال، وعفريت القرش، وقاتل بلا أجر، وحياة شمس الأنصاري»، وكذلك دعاية عن إحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال بلغت ثلاثة ملايين و880 ألف جنيه. وأشارت التحقيقات إلى تخلف الفنان عن سداد الضرائب،