رياضة

رئيس الزمالك: «لو خدنا كأس الأمم هيبقى عشان السيسي»

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
منتخب مصر
منتخب مصر
كشف رئيس الزمالك عن عدم تفاؤله لمشوار المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد أن كانت 16 منتخبًا، حيث قال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية اليوم إذا أراد الله أن يتوج المنتخب بالبطولة فسيكون من أجل الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي قائلًا: «لو خدنا البطولة هيبقى عشان الشعب المصري العظيم والرئيس السيسي رئيس الدورة الإفريقية وربنا مش عاوز يخذله بسبب المجهود الكبير الذي بذله في الاستعداد للبطولة».
وأبدى رئيس القلعة البيضاء استياءه الشديد من تصريحات المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب الوطني عندما قال أنا لا أعد الجماهير بالبطولة، حيث أكد رئيس الزمالك أنه لا يحب الظلم ولا التدليل، متسائلًا: طارق حامد خرج من نهائي الكونفيدرالية وهو ينزف الدماء، لماذا لم يحصل على راحة مثلما حصل محمد
اقرأ المزيد
منتخب-المغرب

كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.
محمد-صلاح (1)

رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
محمد-عبد-العاطي-وادي-دجلة‎

بعد الأهلي.. وادي دجلة يوجه صدمة قوية للزمالك

علم «التحرير» أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع إدارة نادي وادي دجلة للحصول على خدمات محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة دجلة وجهت صدمة إلى الأبيض، بطلب 50 مليون جنيه، مقابل الموافقة على بيع اللاعب، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق الدجلاوي خلال الموسم الحالي، كما طالب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للغزلان، باستمرار اللاعب، باعتباره من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.
اقرأ المزيد من الأخبار
خالد جلال (1)

تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة، مساء اليوم الأربعاء، مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، لعرض رؤيته لخطة عمل الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسة خاصة مع جلال، غدًا الخميس، لبحث خطة إعداد الفريق والمعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري العام، قبل عرض التصور النهائي على مجلس الإدارة.
محمد-صلاح (1)

تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
امينة-خليل (1)

بسبب صورة مع محمد صلاح.. أمينة خليل ترند على تويتر

دخل هاشتاج الفنانة أمينة خليل بطلة مسلسل قابيل الذي عرض في شهر رمضان الماضي قائمة تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاء في المركز الثالث، بعدما نشرت صورة لها برفقة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في الجونة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث علقت على الصورة "كان شرف ليا". وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعيد نشرها أكثر من مرة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر مع تعليقات مختلفة، كما حظيت الصورة بأكثر من 300 ألف إعجاب عبر حساب أمينة خليل على إنستجرام.
اتحاد-الكرة

رئيس الزمالك في الجبلاية لهذا السبب

وصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مقر اتحاد الكرة منذ قليل لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والذي تضمن اتهامات عديدة لمجلس إدارة اتحاد الكرة، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org