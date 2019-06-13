رئيس الزمالك: «لو خدنا كأس الأمم هيبقى عشان السيسي»

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

منتخب مصر

كشف رئيس الزمالك عن عدم تفاؤله لمشوار المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد أن كانت 16 منتخبًا، حيث قال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية اليوم إذا أراد الله أن يتوج المنتخب بالبطولة فسيكون من أجل الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي قائلًا: «لو خدنا البطولة هيبقى عشان الشعب المصري العظيم والرئيس السيسي رئيس الدورة الإفريقية وربنا مش عاوز يخذله بسبب المجهود الكبير الذي بذله في الاستعداد للبطولة».

وأبدى رئيس القلعة البيضاء استياءه الشديد من تصريحات المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب الوطني عندما قال أنا لا أعد الجماهير بالبطولة، حيث أكد رئيس الزمالك أنه لا يحب الظلم ولا التدليل، متسائلًا: طارق حامد خرج من نهائي الكونفيدرالية وهو ينزف الدماء، لماذا لم يحصل على راحة مثلما حصل محمد