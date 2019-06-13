جريمة

ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث «القناطر - المناشي»

تحرير:هيثم بطاح ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي 5 عمال زراعيين مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، في حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق القناطر الخيرية - المناشي، وتبين مصرع كل من: "محمود نجاح، وهمام علي، ومحمود ناصر، وابن عمه يوسف نور، ومحمد مسعد"، وإصابة "محمد محمود، وأحمد نبيل، وأحمد عبده"، وجميعهم من قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل ثقيل بطريق القناطر - المناشي، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث ورفع أنقاض الحادث لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا بالحادث، وبالانتقال تبين حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية من قرية المنيرة بالقناطر للعمل بمزارع البصل، مع سيارة نقل ثقيل أمام قرية الحسانين بطريق المناشى - القناطر. وأسفر الحادث عن مصرع 5 عمال تتراوح أعمارهم بين 15 – 17 عاما وإصابة
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الانتحار-شنقا

«مصروف البيت» كلمة السر.. انتحار عاطل في حدائق القبة

أزمة نفسية حادة دفعت عاطلا للتخلص من حياته فشنق نفسه داخل شقته بحدائق القبة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل جثته للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد جيرانهم، وبعد عدم استجابته لطرقهم كسروا باب الشقة، فعثروا عليه مشنوقًا في سقف منزله، انتقل رجال المباحث، وعثروا على جثة رجل يبلغ من العمر 41 سنة، منتحرا وتبين أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة.
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ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة؟

كثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.
المستشار-حسن-فريد

استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2013، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وكانت النيابة قد اتهمت محمد الظواهري بإنشاء خلية إرهابية داخل مصر، تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية.
حادث-الأوتستراد‎ (2)

بعد حادثة الأوتوستراد.. وصايا تجنبك حوادث الطرق

شهد طريق الأوتوستراد أمس، حادثا مروريا مفجعا، راح ضحيته 18 شخصا بينهم أفراد من أسرة واحدة، وأصيب خلاله 7 آخرون، وأشار الفحص الأولى إلى وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة للسائقين، إذ تصادمت ثلاث سيارات، اثنتان ميكروباص وأخرى نقل، أعلى كوبرى طرة فى منطقة حلوان، وبسبب ذلك الحادث الدامي وغيره، ومنعًا لتكرار وقائع مماثلة، نرصد فى السطور التالية أبرز إجراءات السلامة والتى ينصح بها خبراء المرور للحفاظ على السلامة خلال القيادة، وعلى رأسها تجنب السرعة الزائدة.
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انقلاب-سيارة-نصف-نقل

توقف الطريق الدولي بعد انقلاب سيارة وإصابة 14 شخصًا

أصيب 14 شخصًا، اليوم الخميس، بكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قريتي الدعاء والزهراء، بنطاق مركز بلطيم، ونقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية والمرور.
القبض-على-متهم

حل لغز مقتل عامل تصدى لـ«قرار إزالة» في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية لغز مقتل عامل فى العقد الرابع من العمر بمنطقة الرأس السوداء، شرق الإسكندرية، حاول منع مقاول الهدم بحي أول المنتزه من تنفيذ قرار إزالة شدة خشبية فضربوه على رأسه وسقط أسفل عجلات السيارة وبدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه يفيد وفاة عامل، 32 عاما، مقيم بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم إثر إصابته بكسر بالجمجمة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وذلك على خلفية قيام موظفى حى أول المنتزه بإزالة شدة خشبية بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم دون إخطار مسبق للجهات الأمنية.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (11)

قتيل و6 مصابين في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، ما أدى إلى تصادمها بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
تصادم

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «بنها - شبرا»

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر "بنها - شبرا" في نطاق مركز طوخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الحر بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، وعلى الفور وجه بنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث لعودة الحركة المرورية.
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