ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث «القناطر - المناشي»

تحرير:هيثم بطاح ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

صورة أرشيفية

لقي 5 عمال زراعيين مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، في حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق القناطر الخيرية - المناشي، وتبين مصرع كل من: "محمود نجاح، وهمام علي، ومحمود ناصر، وابن عمه يوسف نور، ومحمد مسعد"، وإصابة "محمد محمود، وأحمد نبيل، وأحمد عبده"، وجميعهم من قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل ثقيل بطريق القناطر - المناشي، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث ورفع أنقاض الحادث لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا بالحادث، وبالانتقال تبين حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية من قرية المنيرة بالقناطر للعمل بمزارع البصل، مع سيارة نقل ثقيل أمام قرية الحسانين بطريق المناشى - القناطر. وأسفر الحادث عن مصرع 5 عمال تتراوح أعمارهم بين 15 – 17 عاما وإصابة