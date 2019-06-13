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لو فاتك.. 6 مسلسلات رمضانية تشاهدها على هذه القنوات

هناك عدد من مسلسلات رمضان 2019، التي أقدمت بعض الفضائيات على إعادة عرضها مرة ثانية، ومن بينها مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
مسلسل هوجان - محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز
مسلسل هوجان - محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز
الكثير من المشاهدين لا يتابعون التليفزيون خلال شهر رمضان، رغم كونه الموسم الدرامي الأبرز على مدى العام، والذى يعد بالنسبة للكثير من النجوم بمثابة الفوز بميدالية ذهبية، إذا نجح فى التعاقد على مسلسل للعرض خلال الماراثون الرمضاني، وخلال رمضان 2019 تنافس نحو 25 مسلسلا يغلب على بطولتها الشباب، بعد أن حصل النجوم الكبار على إجازة، أبرزهم عادل إمام، ويحيى الفخراني ويسرا، وإذا كنت من الجمهور الذي لا يتابع الأعمال الدرامية فى رمضان، ويفضل مشاهدتها بعد انتهاء الموسم، ولكنه يفاجأ بأن أغلب القنوات اتجهت لإعادة المسلسلات القديمة التي أنتجت السنوات الماضية.
فإننا نقدم لكم من خلال هذا «التقرير» قائمة بالمسلسلات الرمضانية التي يتم إعادة عرضها هذا الشهر وقنوات مواعيد عرضها.. 1- مسلسل قمر هادي تشاهد على قناة ON drama مسلسل «قمر هادي» بطولة هانى سلامة، من السبت إلى الأربعاء فى العاشرة مساء، المسلسل من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد
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منتج «زي الشمس»: لم نسرق فكرة المسلسل.. ولكن

أعرب منتج مسلسل "زي الشمس"، محمد مشيش، عن غضبه بسبب الاتهامات التي وجهت إلى صناع العمل؛ بزعم أنه مسروق من مسلسل أجنبي، كما استنكر الهجوم على مسلسلات درامية أخرى عرضت في شهر رمضان الماضي. وأوضح منتج العمل، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني، أن هناك فرقا بين تنفيذ نسخة عربية لمسلسل أو فيلم سينمائي وسرقة الفكرة، أو كما يسميه البعض "اقتباس"، منوهًا بأنه حال تنفيذ نسخة عربية لعمل ما، يكون هناك قيمة مادية كبيرة مدفوعة بالدولار لمؤلف العمل الأصلي وشركة الإنتاج.
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سالي عبد السلام تؤكد أن الضغط النفسي وراء مرضها

قبل عدة شهور أعلنت الإعلامية سالي عبد السلام عن شفائها من مرض مناعى يهاجم شعرها ويجعله يتساقط بكمية كبيرة، بعد خضوعها لدورة علاج على فترة طويلة، ولكن أمس فاجأت سالي متابعيها على السوشيال ميديا بأن هذا المرض عاد وهاجمها من جديد، إذ كتبت: «اتأكدنا والتحاليل كمان، وتانى مالهاش سبب، كلها بسبب الضغط النفسي والزعل، جسمك ومناعتك تهاجم الشعر وبدأت تكثر لأنها نشطة الحمد لله، سبحانك محدش مبسوط 100% وراضيين وبتيجى حاجات تحزن أقرب ناس ليا تتفاجئ إنك شفتها لما تعرفها منك، وعمره ما بان عليا، ميعرفوش شايفينك من برا بس جسمك بيبقى أذكى منك!».
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منة فضالي تنسحب من مسرحية «جوازة مرتاحة» لهذا السبب

أعلنت الفنانة منة فضالي، قبل قليل، اعتذارها عن عدم المشاركة فى مسرحية «جوازة مرتاحة» من خلال صفحتها على موقع «فيسبوك»، حيث كتبت: «لكل أسرة مسرحية جوازة مرتاحة بعتذر جدا جدا لعدم مشاركتى في العمل لارتباطي بأعمال أخرى مع كامل احترامى والتوفيق للجميع». وكانت منة فضالي قد نشرت قبل أيام البوستر الترويجي الخاص بالمسرحية التي من المقرر عرضها على مسرح فندق شهير بالغردقة، وظهرت على الأفيش وهى ترتدي فستان زفاف وتُمسك بالفنان أحمد صفوت الذى يلعب دور البطولة أمامها، ومع انتشار الصورة اعتقد البعض أن هذا إعلان لخطبتهما.
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مسلسل-هوجان

«هوجان» 29.. نجاة محمد إمام وابنه من الموت

شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل «هوجان»، اعتراف «هشام» لـ«هوجان» يجسده محمد إمام، أنه مصور «لميس» تجسدها عايدة رياض، صوتا وصورة لكي يؤمن نفسه، واتصل «هوجان» بـ«نور» تجسدها هاجر أحمد، وطلب مقابلتها؛ لكي ينقذها من المخدرات التي تعطيها لها زوجة أبيها، وأخبرها بأن «لميس» تعطي لها مخدرات، لكي لا تقف أمامها ولا تكشف حقيقتها، وأخذها «هوجان» وذهب بها إلى مصحة لعلاج الإدمان، وترك «سمير» يجسده أحمد التهامي، العمل مع «خليل» وذهب للعمل مع «هوجان»، وسمعت «منة» تجسدها دنيا المصري، «لطفى» يجسده كريم محمود عبد العزيز و«نوجا» وهما يتحدثان عن الشخص الذي قتله.
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«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
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سوسن بدر مفاجأة الحلقة العشرين من «هوجان» (فيديو)

ظهرت الفنانة سوسن بدر ضيف شرف فى الحلقة العشرين من مسلسل «هوجان»، وعلى الرغم من أن ظهورها لم يتعد الثلاث دقائق؛ فإنه أصبح حديث الجمهور، الذى أخذ يتحدث عن أدائها المؤثر وعن عبقريتها فى لعب دور المرأة العجوز باقتدار، حيث لعبت دور (عيوشة) خالة الفنان محمد إمام، فى المسلسل الذى التقى بها بعد سنوات ليسألها عن والديه اللذين ماتا بعد مولده بأسبوع، وكان اللقاء الأول بينهما مليئا بالمشاعر، وتعاملت معه «سوسن» كأنها أمه وليست خالته، وأخذت تحضنه وتبكي وتخبر عن أمه ووالده وتطلب منه أن يبقى معها، لأنها تنتظره منذ سنوات.
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هوجان (14)| وفاة أم «نوجا» و«كمال» يكافئ محمد إمام

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «هوجان»، بمفاجأة حيث كشفت الأحداث أن «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجة «كمال» يجسده رياض الخولي، تخونه مع أحد رجاله الذين يعملون بشركته، وتريد التخلص منه هو وابنته والفوز بكل ثروته، فيما ذهب «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، إلى بيت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، لكى يستسمحها وويأخذها معه إلى بيته، لتتوفى أمها فى تلك اللحظة، وذهب «هوجان» يجسده محمد إمام، لحضور العزاء بعد أن أخبره «حورس» يجسده أوس أوس، وبعد العزاء عادت «نوجا» إلى بيتها مع زوجها.
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