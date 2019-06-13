لو فاتك.. 6 مسلسلات رمضانية تشاهدها على هذه القنوات

هناك عدد من مسلسلات رمضان 2019، التي أقدمت بعض الفضائيات على إعادة عرضها مرة ثانية، ومن بينها مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم
الكثير من المشاهدين لا يتابعون التليفزيون خلال شهر رمضان، رغم كونه الموسم الدرامي الأبرز على مدى العام، والذى يعد بالنسبة للكثير من النجوم بمثابة الفوز بميدالية ذهبية، إذا نجح فى التعاقد على مسلسل للعرض خلال الماراثون الرمضاني، وخلال رمضان 2019 تنافس نحو 25 مسلسلا يغلب على بطولتها الشباب، بعد أن حصل النجوم الكبار على إجازة، أبرزهم عادل إمام، ويحيى الفخراني ويسرا، وإذا كنت من الجمهور الذي لا يتابع الأعمال الدرامية فى رمضان، ويفضل مشاهدتها بعد انتهاء الموسم، ولكنه يفاجأ بأن أغلب القنوات اتجهت لإعادة المسلسلات القديمة التي أنتجت السنوات الماضية.
فإننا نقدم لكم من خلال هذا «التقرير» قائمة بالمسلسلات الرمضانية التي يتم إعادة عرضها هذا الشهر وقنوات مواعيد عرضها..
1- مسلسل قمر هادي
تشاهد على قناة ON drama مسلسل «قمر هادي» بطولة هانى سلامة، من السبت إلى الأربعاء فى العاشرة مساء، المسلسل من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد
فإننا نقدم لكم من خلال هذا «التقرير» قائمة بالمسلسلات الرمضانية التي يتم إعادة عرضها هذا الشهر وقنوات مواعيد عرضها..
1- مسلسل قمر هادي
تشاهد على قناة ON drama مسلسل «قمر هادي» بطولة هانى سلامة، من السبت إلى الأربعاء فى العاشرة مساء، المسلسل من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز، يشارك فى بطولته داليا مصطفى، يسرا اللوزي، هادي الجيار، مريم حسن، وتدور أحداثه فى إطار التشويق والإثارة حول (هادى أبو المكارم) رجل أعمال يتعرض لحادث على أثره يفقد الذاكرة ولا يتذكر حتى زوجته وابنته، وبعدها يبدأ فى تذكر أشياء عن حياته ومع الكثير من المفاجآت حول تجارة الآثار والمخدرات.
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2- مسلسل هوجان
بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «هوجان» بطولة محمد عادل إمام، خلال موسم رمضان الماضى والذى نجح فى أن يحتل تريند محرك البحث «جوجل» بشكل يومي، بدأت قناة الحياة إعادة عرض حلقاته مرة أخرى، حيث يعرض على قناة الحياة الحمراء فى السابعة مساء، ويعاد عرضه على قناة الحياة دراما فى الساعة العاشرة مساء.
المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، يشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد، وتدور أحداثه حول شاب يتمتع بقوات خارقة يرفع سيارة ويثني عملات معدنية بيده ويسير على زجاج، يتورط فى الكثير من القضايا ويكشف مفاجآت حول عائلته التي كان يعتقد أنها توفيت جميعها.
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3- لمس أكتاف
فيما تعيد قناة cbc عرض مسلسل «لمس أكتاف» بطولة ياسر جلال، على شاشتها مرة أخرى، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة فى الخامسة فجرًأ على قناة cbc دراما، المسلسل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، كرم جابر، محمد عز.
تدور أحداثه حول مصارع يدعى (أدهم) يعتزل اللعب بعد أن يصيب أحد أصدقائه إصابات بالغة تفقده القدرة على الحركة بأحد الماتشات، هذان الصديقان يلتقيان مرة أخرى وتحدث الكثير من المفاجآت غير المتوقعة ويتورط (أدهم) فى الكثير من الجرائم مع عصابات المافيا.
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4- مسلسل بدل الحدوتة تلاتة
بينما تشاهد على قناة dmc المسلسل الكوميدي «بدل الحدوتة تلاتة» بطولة دنيا سمير غانم، من السبت الى الأربعاء فى الثامنة مساء، المسلسل من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي، يشارك فى بطولته أحمد رزق، محمد سلام، عمرو وهبة، هشام ماجد وشيماء سيف.
المسلسل أحداثه منفصلة متصلة، تدور الحدوتة الأولى حول (بيلا) التي تعمل على إصلاح العلاقات العاطفية مقابل المال، الثانية (لهفة) التي تحلم بأن تكون فنانة مشهورة، والثالثة (لولي) التي تعيش فى مزرعة بطاطس وتظن أن العالم قد انتهى.
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5- الكاتب
وعلى قناة art حكايات تشاهد المسلسل اللبناني «الكاتب» بطولة باسل خياط، يوميا فى الخامسة مساء، المسلسل من تأليف ريم حنا وإخراج رامى حنا، ويشارك فى بطولته دانييلا رحمة وبولين حداد، تدور أحداثه فى إطار بوليسي عن قصة حقيقية لروائي شهير، حياته مليئة بالمغامرات الرومانسية والتشويقية، ونجح المسلسل فى جذب المشاهدين إليه خلال عرضه برمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا، وأشاد الجميع بدور باسل خياط.
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6- مسلسل بروفا
فيما يمكنكم متابعة مسلسل «بروفا» بطولة أحمد فهمي وماغي بو غصن، على قناة art حكايات، فى الساعة السابعة مساء، المسلسل من تأليف يم مشهدي وإخراج شربتجي، وتدور أحداثه حول مدير مدرسة غير راضى عن حياتي يسعى لتغيير حياته ويتعرف على امرأة أخرى وتنشأ بينهما علاقة رغم أنه متزوج.