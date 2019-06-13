لو فاتك.. 6 مسلسلات رمضانية تشاهدها على هذه القنوات

هناك عدد من مسلسلات رمضان 2019، التي أقدمت بعض الفضائيات على إعادة عرضها مرة ثانية، ومن بينها مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

مسلسل هوجان - محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز

الكثير من المشاهدين لا يتابعون التليفزيون خلال شهر رمضان، رغم كونه الموسم الدرامي الأبرز على مدى العام، والذى يعد بالنسبة للكثير من النجوم بمثابة الفوز بميدالية ذهبية، إذا نجح فى التعاقد على مسلسل للعرض خلال الماراثون الرمضاني، وخلال رمضان 2019 تنافس نحو 25 مسلسلا يغلب على بطولتها الشباب، بعد أن حصل النجوم الكبار على إجازة، أبرزهم عادل إمام، ويحيى الفخراني ويسرا، وإذا كنت من الجمهور الذي لا يتابع الأعمال الدرامية فى رمضان، ويفضل مشاهدتها بعد انتهاء الموسم، ولكنه يفاجأ بأن أغلب القنوات اتجهت لإعادة المسلسلات القديمة التي أنتجت السنوات الماضية.

فإننا نقدم لكم من خلال هذا «التقرير» قائمة بالمسلسلات الرمضانية التي يتم إعادة عرضها هذا الشهر وقنوات مواعيد عرضها.. 1- مسلسل قمر هادي تشاهد على قناة ON drama مسلسل «قمر هادي» بطولة هانى سلامة، من السبت إلى الأربعاء فى العاشرة مساء، المسلسل من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد