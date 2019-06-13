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سعد أردش.. المخرج والممثل والمترجم ومكتشف المواهب

تملك المسرح قلبه من صغره.. استخدم مخازن السكة الحديد لعمل عروضه. أسس فرقته الخاصة مع عبدالمنعم مدبولي.. أخرج نحو 100 عرض مسرحي آخرها وعمره 83 عاما أي قبل وفاته بسنة واحدة
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
المخرج سعد أردش
المخرج سعد أردش
شهدت ستينيات القرن الماضي ازدهارًا حقيقيًا في الحركة الثقافية، نعيش على ذكراه الآن، وذلك بمساهمة العديد من العوامل والأحداث والأشخاص الذين أثروا فيها، فنال المسرح المصري وقتها، خاصة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات حظًا وفيرًا من هذا الازدهار، وتشكلت ملامحه المصرية المستقلة، فصعدت على خشبته أعمال، عبرت بجدارة عن الشخصية المصرية ومشاكلها دون إسفاف أو مبالغة أو تسفيه، وذلك على يد جيل الرواد من الكتاب والمخرجين مثل «يوسف إدريس، ونعمان عاشور، وعبد الرحمن الشرقاوي، ونجيب سرور، وجلال الشرقاوي، وكرم مطاوع، وحسين جمعة، وسعد أردش.
قدم هؤلاء الكبار وغيرهم، العديد من الروائع المسرحية، الشاهدة على مكانة تلك الفترة وإبداع وموهبة مؤسسيها، لا سيما موهبة الفنان الجامع بين الترجمة والإخراج والتمثيل واكتشاف المواهب، سعد أردش، الذي تحل علينا اليوم ذكرى وفاته، حيث وافته المنية في أثناء رحلة علاجية قاطعها الموت في أمريكا، عن عمر يناهز 84
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نجيب سرور

عائلة نجيب سرور تناشد ساويرس ومحمد صلاح لعلاج «شهدي»

تشهد الحالة الصحية لنجل الشاعر نجيب سرور «شهدي» اهتماما كبيرا من قبل الأوساط الثقافية، إذ تدهورت فى الأيام الأخيرة بعد اكتشاف إصابته بسرطان الرئة فى مرحلة متأخرة، ولإنقاذ حياته لا بد من نقله إلى أحد المراكز الكبرى المتخصصة فى علاج أورام السرطان، ولكن هذا يحتاج إلى تكاليف باهظة لنقله من المستشفى الذي يوجد به إلى المركز الذي يقع فى مدينة نيودلهى والذي وافق على علاجه، وخرج شقيقه «فريد» عبر مواقع التواصل الاجتماعي يناشد رجال الأعمال تحمل تكلفة علاج شقيقه، كونهم لا يملكون أى أملاك وأموال لاستكمال علاجه.
Game of Thrones

قائمة نيويورك تايمز للأعلى مبيعا.. منها لعبة العروش

تصدرت رواية داليا أوينز "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، إذ جاءت في المركز الأول، لتستمر هذه الرواية في قائمة الأعلى مبيعا للأسبوع الـ38 على التوالي، بينما جاءت في المركز الثاني رواية "ملكة النحل" لدوروثيا بنتون فرانك، وأعقبتهما في المركز الثالث رواية "قبل أن نكون لك" لليزا وينجت، بينما احتلت المركز الرابع رواية "لعبة العروش" الشهيرة لجورج مارتن، والتي صدر عنها مسلسل game of thrones، وتلتها في المركز الخامس والأخير رواية "الاختطاف الـ18" لجيمس باتيرسون وماكسين بايترو.
مسلسل-شقة-فيصل

مؤلف «شقة فيصل» يعتذر بسبب هذا المشهد ويعد بحذفه

اعتذر السيناريست محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل "شقة فيصل"، لمرضى التوحد من الأطفال، وذلك بعد ما واجه المسلسل من اتهامات بالإساءة لهم، وكتب العزب في منشور له على "فيسبوك": "اعتذار واجب، ورد بالحلقة 21 في مسلسل شقة فيصل على لسان أحد أبطال العمل عبارة فُهم منها أنها ضد أطفال التوحد، لذا يجب التوضيح أن العبارة غير مكتوبة في السيناريو، وأنها وردت بشكل عفوي على لسان الممثل، وهذا خطأ جسيم لا ينفيه ولا يقلل منه كونه غير مقصود، لهذا يجب الاعتذار التام لكل أطفالنا وتاج رؤوسنا أطفال التوحد وأهاليهم، مع تعهد واضح بحذف الجملة من المشهد في أي إعادة للمسلسل".
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ياسر-صادق

تدهور الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

تدهورت الحالة الصحية للفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وعضو اللجنة العليا للمهرجان، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم حجزه في غرفة العناية المركزة بمستشفى الأمل. وسبق أن أدلت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، بتصريحات صحفية بشأن الحالة الصحية للفنان، مؤكدة أنه يمر بأزمة صحية صعبة للغاية، وهو يتلقى العلاج اللازم حاليًا، كما يجري بعض الفحوصات والتحاليل لتوضيح الإجراءات الطبية التي ستتخذ بعد ذلك.
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لينين الرملي| كتب سك على بناتك وقاطع صبحي لهذا السبب

حالة من الحزن انتابت محبي الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، عقب معرفة خبر مرور الكاتب الكبير بأزمة صحية، فالكثيرون لم يعلموا بحالة المبدع الصحية الصعبة، إلا بعد مقال الكاتب صلاح منتصر في جريدة الأهرام تحت عنوان "أنصفوا هذا المبدع"، والذي أوضح فيه أن صاحب الباع الطويل في الإبداع المسرحي يرقد في المستشفى. وكتب في مقاله: "يعانى لينين الرملى منذ سنوات المرض ويرقد صامتا فى أحد المستشفيات، وتتولاه فى هدوء وإخلاص زوجته المكافحة السيدة فاطمة المعدول، والله أعلم كيف تحاول أن توفر لزوجها ما يكفل إقامته فى المستشفى".
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جائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم لينين الرملي

صرح رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان أحمد عبدالعزيز، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، بأن الدورة الثانية عشرة المرتقبة من عمر المهرجان، ستشهد لأول مرة وجود مسابقة وجائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم الكاتب لينين الرملي. واستكمل عبدالعزيز في بيانه أن الهدف من الجائزة هو خلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتأليف المسرحي، وأن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من اهتمام الدولة بتكريم وتخليد أسماء مبدعيها، وبالأخص تقديرًا لإسهامات لينين الرملي في مجال الكتابة المسرحية ومشواره الفني والأدبي الذاخر.
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إقبال جماهيري على مسارح الدولة في عيد الفطر (صور)

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، صباح اليوم الجمعة، عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح في أولى ليالي عروضه، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أمس الخميس، حيث إنه لا مكان لقدم داخل صالات المسارح، ما اضطر بعض المسارح لزيادة عدد منظمي الدخول والاستعانة بموظفين من داخل المسرح لمواجهة الإقبال الكبير بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة داخل المسرح، مؤكدًا أن ظاهرة الإقبال الكبير للجمهور في تزايد مستمر.
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