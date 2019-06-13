سعد أردش.. المخرج والممثل والمترجم ومكتشف المواهب
تملك المسرح قلبه من صغره.. استخدم مخازن السكة الحديد لعمل عروضه. أسس فرقته الخاصة مع عبدالمنعم مدبولي.. أخرج نحو 100 عرض مسرحي آخرها وعمره 83 عاما أي قبل وفاته بسنة واحدة
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
المخرج سعد أردش
شهدت ستينيات القرن الماضي ازدهارًا حقيقيًا في الحركة الثقافية، نعيش على ذكراه الآن، وذلك بمساهمة العديد من العوامل والأحداث والأشخاص الذين أثروا فيها، فنال المسرح المصري وقتها، خاصة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات حظًا وفيرًا من هذا الازدهار، وتشكلت ملامحه المصرية المستقلة، فصعدت على خشبته أعمال، عبرت بجدارة عن الشخصية المصرية ومشاكلها دون إسفاف أو مبالغة أو تسفيه، وذلك على يد جيل الرواد من الكتاب والمخرجين مثل «يوسف إدريس، ونعمان عاشور، وعبد الرحمن الشرقاوي، ونجيب سرور، وجلال الشرقاوي، وكرم مطاوع، وحسين جمعة، وسعد أردش.
قدم هؤلاء الكبار وغيرهم، العديد من الروائع المسرحية، الشاهدة على مكانة تلك الفترة وإبداع وموهبة مؤسسيها، لا سيما موهبة الفنان الجامع بين الترجمة والإخراج والتمثيل واكتشاف المواهب، سعد أردش، الذي تحل علينا اليوم ذكرى وفاته، حيث وافته المنية في أثناء رحلة علاجية قاطعها الموت في أمريكا، عن عمر يناهز 84
قدم هؤلاء الكبار وغيرهم، العديد من الروائع المسرحية، الشاهدة على مكانة تلك الفترة وإبداع وموهبة مؤسسيها، لا سيما موهبة الفنان الجامع بين الترجمة والإخراج والتمثيل واكتشاف المواهب، سعد أردش، الذي تحل علينا اليوم ذكرى وفاته، حيث وافته المنية في أثناء رحلة علاجية قاطعها الموت في أمريكا، عن عمر يناهز 84 عاماً.
اسمه سعد عبد الرحمن قردش، وولد عام 1924 في فارسكور بمحافظة دمياط بعد إتمام دراسته الثانوية، سافر إلى القاهرة، والتحق بمعهد التمثيل ودرس معه القانون، تفوق أردش أتاح له فرصة الالتحاق بالعديد من البعثات الدراسية، في أهم جامعات ومعاهد التمثيل في أمريكا وفرنسا وإنجلترا، لكن وقتها تصادف وقوع العدوان الثلاثي على مصر، فكان نصيبه أن يتجه إلى إيطاليا وهناك حصل على دبلوم التخصص في الإخراج من الأكاديمية الدولية للمسرح في روما.
بدأ أردش حياته الفنية في مخازن السكك الحديدية، حيث كان موظفًا فيها قبل سفره إلى إيطاليا، فقدم فيها عروضا مسرحية للهواة، وأيضًا قبل أن يتجه هو ومجموعة من زملائه مثل "سناء جميل وإبراهيم سكر وعبد المنعم مدبولي"
إلى الراحل زكي طليمات، طالبين منه الالتحاق بفرقته المسرحية، حيث كان عميد معهد التمثيل، ومدير الفرقة القومية فيه، لكنه رفض وجودهم، لضعف الميزانية المحددة للفرقة وقتها، مما دفعهم لتكوين فرقة مستقلة تعاونوا فيها مع الكاتب الشاب حينها نعمان عاشور فقدموا أول عروضهم "الناس اللي تحت"، ورغم نجاحها كفرقة جديدة فإنها لم تستمر طويلًا لعدة أسباب منها سفر أردش إلى إيطاليا.
عاد سعد من الخارج، متجهًا إلى الترجمة، وذلك بفضل إتقانه الإيطالية، فترجم عددا من المسرحيات مثل "جريمة في جزيرة الماعز" و"انحراف في قصر العدالة" و"إجويني" و"الحفلة التنكرية" و"بياتريس"، إضافة إلى كتب عن الإخراج المسرحي دُرست وما زالت في جامعات ومعاهد مصر والدول العربية.
فور عودته بدأ بذخه الإخراجي، حيث قدم للمسرح قرابة المائة عرض أولها "دائرة الطباشير القوقازية"، و"السبنسة"، و"سكة السلامة"، و"لعبة النهاية"، و"أنتيجون"، وآخرها كان عرض "الشبكة" المأخوذ عن "سقوط مدينة ماهوجني" الذي عرض على خشبة المسرح القومي في صيف 2007. أي قبل عام من وفاته، و"هاللو شلبي" الأشهر في حياته، التي قدم من خلالها المواهب الشابة " أحمد زكي، ومحمد صبحي" في أدوار ثانوية.
هوايته للسينما والدراما أيضًا كانت حاضرة، فقدم كمخرج وشارك كممثل في العديد من الأعمال الهامة مثل "الوعد الحق، شيطان الصحراء، لا تطفئ الشمس، ميرامار، الوجه الآخر، "سكة السلامة"، "المال والبنون"، "عطوة أبو مطوة"، "الأسطى حسن"، "شباب امرأة" "قنديل أم هاشم"، "الاختيار"، "موعد مع الرئيس"، "الحجر الداير".
تولى العديد من المناصب، حيث تم اختياره في 1986 كأول رئيس لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح، عمل أستاذا ورئيسا لقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيسا للبيت الفني للمسرح.
حصل أردش على العديد من الجوائز والأوسمة أهمها وسام العلوم والفنون عام 1967، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون 1990.
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