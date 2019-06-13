سعد أردش.. المخرج والممثل والمترجم ومكتشف المواهب

تملك المسرح قلبه من صغره.. استخدم مخازن السكة الحديد لعمل عروضه. أسس فرقته الخاصة مع عبدالمنعم مدبولي.. أخرج نحو 100 عرض مسرحي آخرها وعمره 83 عاما أي قبل وفاته بسنة واحدة

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

المخرج سعد أردش

شهدت ستينيات القرن الماضي ازدهارًا حقيقيًا في الحركة الثقافية، نعيش على ذكراه الآن، وذلك بمساهمة العديد من العوامل والأحداث والأشخاص الذين أثروا فيها، فنال المسرح المصري وقتها، خاصة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات حظًا وفيرًا من هذا الازدهار، وتشكلت ملامحه المصرية المستقلة، فصعدت على خشبته أعمال، عبرت بجدارة عن الشخصية المصرية ومشاكلها دون إسفاف أو مبالغة أو تسفيه، وذلك على يد جيل الرواد من الكتاب والمخرجين مثل «يوسف إدريس، ونعمان عاشور، وعبد الرحمن الشرقاوي، ونجيب سرور، وجلال الشرقاوي، وكرم مطاوع، وحسين جمعة، وسعد أردش.

قدم هؤلاء الكبار وغيرهم، العديد من الروائع المسرحية، الشاهدة على مكانة تلك الفترة وإبداع وموهبة مؤسسيها، لا سيما موهبة الفنان الجامع بين الترجمة والإخراج والتمثيل واكتشاف المواهب، سعد أردش، الذي تحل علينا اليوم ذكرى وفاته، حيث وافته المنية في أثناء رحلة علاجية قاطعها الموت في أمريكا، عن عمر يناهز 84