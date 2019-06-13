رياضة

بعد الأهلي.. وادي دجلة يوجه صدمة قوية للزمالك

تحرير:علي الزيني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي
علم «التحرير» أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع إدارة نادي وادي دجلة للحصول على خدمات محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة دجلة وجهت صدمة إلى الأبيض، بطلب 50 مليون جنيه، مقابل الموافقة على بيع اللاعب، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق الدجلاوي خلال الموسم الحالي، كما طالب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للغزلان، باستمرار اللاعب، باعتباره من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.
محمد عبد العاطي لم ينل اهتمام الزمالك فقط، حيث شهدت الفترة الماضية، دخول مسئولي النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب من أجل ارتداء القميص الأحمر، بعدما ظهر بمستوى مميز في الفترة الأخيرة. ولعب عبد العاطي هذا الموسم 22 مباراة بالدوري، لم يسجل خلالها أي هدف، فيما صنع هدفين، وتلقى 6 بطاقات صفراء، وشارك في
اقرأ المزيد
منتخب-المغرب

كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.
محمد-صلاح (1)

رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
منتخب مصر (2)

رئيس الزمالك: «لو خدنا كأس الأمم هيبقى عشان السيسي»

كشف رئيس الزمالك عن عدم تفاؤله لمشوار المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد أن كانت 16 منتخبًا، حيث قال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية اليوم إذا أراد الله أن يتوج المنتخب بالبطولة فسيكون من أجل الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي قائلًا: «لو خدنا البطولة هيبقى عشان الشعب المصري العظيم والرئيس السيسي رئيس الدورة الإفريقية وربنا مش عاوز يخذله بسبب المجهود الكبير الذي بذله في الاستعداد للبطولة».
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-شريف-مباراة-الاهلى-والنجوم-تصوير-سامح-ابو-حسن (1)

عرض برتغالي لاستعارة نجم الأهلي (صورة)

تلقت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عرضًا رسميًّا من نادي جيل فيسنتي البرتغالي لاستعارة محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، وأرسل النادي البرتغالي فاكسًا رسميًّا لإدارة القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية، يطلب فيه استعارة شريف لمدة موسم واحد مقابل 400 ألف يورو، مع خيار شراء اللاعب بزيادة 20% من قيمة الإعارة، ويرغب اللاعب في الرحيل لخوض تجربة احترافية أوروبية، خاصةً في ظل قلة مشاركاته خلال الأخيرة مع المارد الأحمر.
ميدو‎ (2)

تعرف على وجهة أحمد حسام ميدو القادمة

توصل مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، إلى اتفاق مع أحمد حسام ميدو، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي بدايةً من الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفى مدربا عاما، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء، وسيتم الإعلان الرسمي يوم الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي سيعقد بأحد فنادق القاهرة، بعد الجلسة التي ستتم بين ميدو ومسئولي المقاصة بعد غد الأحد للاتفاق على جميع البنود، خاصة أن رئيس الفريق الفيومي يوجد حاليًا في الإمارات، فيما يوجد ميدو في الجونة".
محمد-عبد-العاطي-وادي-دجلة‎

نجم دجلة.. خناقة الأهلي والزمالك وبيراميدز القادمة

علم «التحرير» أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط فريق وادي دجلة، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصًا بعد وجود موافقة مبدئية من جانب مجلس إدارة وادي دجلة، برئاسة ماجد سامي، على انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء، كما أن إدارة دجلة تفكر في استغلال عرض الأهلي لعبد العاطي، لطلب الحصول على خدمات هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر، ضمن الصفقة، وإغراء اللاعب بفرصة المشاركة في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي في الفترة الماضية.
تاكيس-مدرب-وادى-دجلة‎

وادي دجلة يعلن تجديد عقد مدربه تاكيس جوناس

أعلن نادي وادي دجلة تجديد التعاقد مع اليوناني تاكيس جوناس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم، بعدما توصل الطرفان للاتفاق، حيث تولى جونياس، المدرب السابق لفريق إرجوتيليس اليوناني، قيادة وادي الغزلان مطلع الموسم الحالي، وخاض معهم 35 مباراة حقق الفوز في 10 وخسر في 15، احتل بها المركز الرابع عشر في ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز، ولم يضمن الفريق بقاءه في المسابقة المحلية، ويتبقى له مواجهة وحيدة أمام الإنتاج الحربي، ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة لحسم البقاء ضمن الكبار.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org