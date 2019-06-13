بعد الأهلي.. وادي دجلة يوجه صدمة قوية للزمالك

تحرير:علي الزيني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

محمد عبد العاطي

علم «التحرير» أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع إدارة نادي وادي دجلة للحصول على خدمات محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة دجلة وجهت صدمة إلى الأبيض، بطلب 50 مليون جنيه، مقابل الموافقة على بيع اللاعب، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق الدجلاوي خلال الموسم الحالي، كما طالب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للغزلان، باستمرار اللاعب، باعتباره من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

محمد عبد العاطي لم ينل اهتمام الزمالك فقط، حيث شهدت الفترة الماضية، دخول مسئولي النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب من أجل ارتداء القميص الأحمر، بعدما ظهر بمستوى مميز في الفترة الأخيرة. ولعب عبد العاطي هذا الموسم 22 مباراة بالدوري، لم يسجل خلالها أي هدف، فيما صنع هدفين، وتلقى 6 بطاقات صفراء، وشارك في