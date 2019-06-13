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السعيد: 50 مليار دولار خسائر إفريقيا من الفساد سنويا

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
وزيرة التخطيط هالة السعيد
وزيرة التخطيط هالة السعيد
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، الخميس، في فعاليات انطلاق "المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد" والمنعقد تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومي 12 و13 من يونيو الجاري. وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول أهمية قضايا مكافحة الفساد في جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافته إلى نتائج التقارير العالمية التي تؤكد على أن جهود مكافحة الفساد تعطي دفعة هائلة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد أن الاهتمام المتزايد بمكافحة الفساد يرجع إلى التكلفة الاقتصادية والتنموية الباهظة للفساد، مشيرة إلى أن خسائر القارة الإفريقية من جراء الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة تقدر بنحو 50 مليار دولار سنوياً، مؤكدة أن هذا يجعل ضرورة المعالجة الشاملة لمشكلة الفساد تحظى بأهمية قصوى لأولويات
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كيف تأثرت أسعار النفط بعد الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان؟

صعدت أسعار النفط لأكثر من 4% بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. وعلى أثر ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتسجل 61.97 دولار للبرميل بزيادة بلغت 4% أى دولارين ، حيث زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7% إلى 52.55 دولار للبرميل. ونقلت صحيفة (تريد ويندز) المعنية بالشحن عن مصادر لم تحددها أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
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شعبة الذهب: توقعات باستقرار الأسعار الأسبوع المقبل

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3 أسباب أدت إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر

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ارتفاع أسعار النفط بعد «حادث الناقلتين» بخليج عمان

ارتفعت أسعار النفط عالميا اليوم الخميس، بعدما ذكر الأسطول الملكي البريطاني، أنه على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. ونقلت وكالة "رويترز" عن تقارير، إن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب. وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل.
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السيسي: استحدثنا إدارات مختصة لمكافحة الفساد المالي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الفساد، مؤكدا أن الجهود المصرية لم تنعزل عن الجهود الدولية في هذا المجال، وأنه تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة الفساد المالي والإداري، مضيفا خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، "عملنا على تعزيز قيم النزاهة والتنمية، لحسن إدارة المال العام وتحقيق أقصى استفادة منه"، مشيرا إلى أن "مصر انضمت لعدة اتفاقيات لمكافحة الفساد، واتخذت إصلاحات تشريعية لمواجهته".
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السيسي يفتتح المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد (بث مباشر)

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد قليل، أعمال المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين. ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، فإن المنتدى ينعقد بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في شهر يناير من العام الماضي، في أثناء مشاركته بالقمة الإفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.
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صحيفة: أحمد أحمد أول رئيس اتحاد إفريقي متهم بالتحرش

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على اتهامات التحرش الجنسي الموجهة لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، عقب مثوله للتحقيق أمس فى العاصمة الفرنسية باريس، في اتهامات تتعلق بوقائع فساد. وذكر الصحيفة، أنه منذ بداية العام الجاري تورط مدربون ومسؤولون ينتمون لخمس دول على الأقل في أربع اتحادات قارية في اتهامات من قبل لاعبات بوقائع تطورت من تحرش إلى حالات اغتصاب. وأنكر أحمد أحمد، اتهامات تحرش من قبل عدد من السيدات، منذ توليه منصبه خلفًا للكاميروني عيسى حياتو عام 2017.
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